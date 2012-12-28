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35 минут назад
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Завкафедрой ЕГУ обвиняется в обмане студентов на 105 тысяч рублей

Как считает следствие, педагог выманил у студентов деньги за бесплатные услуги.

Областное управление следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении заведующего одной из кафедр Елецкого государственного университета. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. 

По данным следствия, завкафедрой обманул двух студентов на 105 тысяч рублей. 

«Используя свое служебное положение, заведующий кафедрой ввел студентов в заблуждение по поводу необходимости обязательной оплаты образовательных курсов и питания в столовой. Он завладел их банковскими картами и снял наличные на общую сумму более 105 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, вину педагог признал. Назначены судебные экспертизы для сбора доказательств.

Видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Старый Ворчун
3 минуты назад
Интересно, какие будут результаты экспертизы, если признал вину?
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Гостья1
14 минут назад
Доверяй но проверяй! Вот тебе и педагогика....
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ух
15 минут назад
красаувчик
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А лександр
17 минут назад
Это там, где врачей начали готовить?
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