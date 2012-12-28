Происшествия
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35 минут назад
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Завкафедрой ЕГУ обвиняется в обмане студентов на 105 тысяч рублей
Как считает следствие, педагог выманил у студентов деньги за бесплатные услуги.
По данным следствия, завкафедрой обманул двух студентов на 105 тысяч рублей.
«Используя свое служебное положение, заведующий кафедрой ввел студентов в заблуждение по поводу необходимости обязательной оплаты образовательных курсов и питания в столовой. Он завладел их банковскими картами и снял наличные на общую сумму более 105 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, вину педагог признал. Назначены судебные экспертизы для сбора доказательств.
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
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