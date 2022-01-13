сегодня, 09:34
23 штрафа выписаны за нарушение правил парковки на улице Зегеля
Водители нарушали требования знаков.
Впрочем, запрет парковки в часы пик водители часто не соблюдают. Из-за этого во второй половине дня на Зегеля возникают пробки, которые замедляет движение и на прилегающих улицах. Бывает, что нарушителей правил парковки и штрафуют.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с момента открытия улицы Зегеля после реконструкции оформлены протоколы за 23 нарушения ПДД. Водителей штрафуют за парковку на местах для инвалидов, за стоянку на тротуаре и за парковку под знаками о запрете остановки и стоянки.
Стыдно за таких руководителей
Да уж
Это Россия
Неместный
Антон