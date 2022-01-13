Общество

сегодня, 09:34

23 штрафа выписаны за нарушение правил парковки на улице Зегеля

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#штраф #парковка
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23 штрафа выписаны за нарушение правил парковки на улице Зегеля

Водители нарушали требования знаков.

При реконструкции улицы Зегеля на ней исчезли парковочные карманы. Водителям разрешена стоянка на крайних правых полосах, но только не в часы пик. Парковка по улице Зегеля запрещена с 07:30 до 09:00 и с 16:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, то есть всего 3,5 часа в сутки. В выходные и праздничные дни ограничения не действуют.

Впрочем, запрет парковки в часы пик водители часто не соблюдают. Из-за этого во второй половине дня на Зегеля возникают пробки, которые замедляет движение и на прилегающих улицах. Бывает, что нарушителей правил парковки и штрафуют.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с момента открытия улицы Зегеля после реконструкции оформлены протоколы за 23 нарушения ПДД. Водителей штрафуют за парковку на местах для инвалидов, за стоянку на тротуаре и за парковку под знаками о запрете остановки и стоянки.

6 1032
#штраф #парковка
2

Комментарии (6)

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Стыдно за таких руководителей

21 минуту назад
Для чего закрывали улицу Зегеля? Чтобы увеличить пробки и количество штрафов? Центральные улицы должны быть в три полосы, а наши горе-руководители практически сделали ул.Зегеля однополосной, да еще и наживаются на штрафах. А потом наши власти недоумевают, почему молодежь стремится уехать из города. Липецк - город без будущего!
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Да уж

41 минуту назад
Это говорит ,что управляют тупые и далёкие люди,лишь бы бабки срубить.Они что ,незнали что будет хуже.Пфу на Вас.
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Это Россия

46 минут назад
Слава Уваркиной. Каждый день ее вспоминают.
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Неместный

56 минут назад
Сперва почистите тротуары от снега, а то слой такой что не видно где дорога кончается и начинается поребрик
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Антон

сегодня, 09:46
Вы просто срисовали новость с Москвы. Такой случай был по осени в Москве
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