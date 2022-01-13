23 штрафа выписаны за нарушение правил парковки на улице Зегеля

Водители нарушали требования знаков.

При реконструкции улицы Зегеля на ней исчезли парковочные карманы. Водителям разрешена стоянка на крайних правых полосах, но только не в часы пик. Парковка по улице Зегеля запрещена с 07:30 до 09:00 и с 16:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, то есть всего 3,5 часа в сутки. В выходные и праздничные дни ограничения не действуют.

Впрочем, запрет парковки в часы пик водители часто не соблюдают. Из-за этого во второй половине дня на Зегеля возникают пробки, которые замедляет движение и на прилегающих улицах. Бывает, что нарушителей правил парковки и штрафуют.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с момента открытия улицы Зегеля после реконструкции оформлены протоколы за 23 нарушения ПДД. Водителей штрафуют за парковку на местах для инвалидов, за стоянку на тротуаре и за парковку под знаками о запрете остановки и стоянки.