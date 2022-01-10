Липецк чистят от снега две сотни единиц техники и более тысячи дворников

Последствиям снегопада мэр города посвятила начало первой после новогодних каникул оперативки.

Мэр Липецка Евгения Уваркина призвала всех активнее приняться за уборку города после снегопадов. С этого вопроса она начала первое после новогодних каникул оперативное совещание. Тем более что синоптики обещают продолжение снегопадов на этой неделе.Об уборке снега рассказал начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич. По его словам, за праздничные дни с городских дорог вывезено более 27 000 кубометров снега, израсходовано свыше 4 000 тонн противогололёдных материалов.За праздничные дни в управление поступило 112 жалоб. 105 из них уже отработаны. В основном жалобы касались уборки дорог и больших снежных масс. Несколько обращений потупило по ямочному ремонту дорог.Евгению Уваркину интересовало, как быстро улицы города будут очищены от снега?- Снег сегодня пошел в семь утра. К девяти часам на улицы города вышли 13 единиц техники, которые вносят противогололедную смесь. К часу дня начнем подметать улицы. В целом центральные улицы мы убираем в течение четырех часов. Спуски, подъемы и основные магистрали — за семь часов. Мы перестроили маршруты. Если раньше выходили на боковые улицы, то сейчас в первую очередь выводим технику на самые загруженные магистрали — улицы Катукова, Гагарина, Московскую. Количество техники с учетом вывоза достигает 95 единиц, на подметание задействованы около 35 единиц. Днем мы работаем на широких магистралях - четыре бригады убирают остановочные павильоны, ночью погрузчики убирают оставшуюся часть магистралей. Есть проблемы с внутриквартальным проездами — там мы не успеваем. Продолжается и уборка пешеходных зон. На них работают 144 человека и 7 единиц малогабаритной техники, - отчитался Алексей Романчукевич.Следующим ответ держал председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин. По его словам, сегодня в 07.30 управляющие компании города отчитались, что снег убирают более тысячи дворников и 82 трактора. Самые сложные участки – новые микрорайоны – здесь работу спецтехники затрудняет большое количество припаркованных машин.- Больше всего жалоб поступало по МЖК, 23-му, 24-му и новым микрорайонам. Если управляющие компании не активизируются, то мы придем к ним уже с протоколами вместе с госжилинспекцией. Такая договоренность уже есть. Мониторинг сегодняшней обстановки мы осуществляем вместе с территориальным департаментом и наблюдаем через видеокамеры, - заявил Евгений Лепекин.Евгения Уваркина поставила задачу мобилизовать имеющиеся ресурсы, а также усилить работу по уборке дворов с управляющими компаниями.- Эту работу необходимо совершенствовать. Жителей нужно предупреждать, когда их двор планируют чистить, чтобы они могли заблаговременно убрать машины. Этому следует посвятить совещание с руководителями УК, - поставила задачу руководителю департамента ЖКХ Евгения Уваркина.Кроме того, она отметила, что необходимо оперативно отработать все жалобы, поступившие в инстаграм главы города и в Единую диспетчерскую службу.Обратила внимание мэр и на состояние пешеходных зон и парковок, прилегающих к объектам бизнеса. Евгения Уваркина заявила, что ей поступает много жалоб именно на эти места.- Сегодня же необходимо провести совещание с предпринимателями. Работы на таких участках для удобства жителей следует проводить по ночам, - отметила глава города.Напомним, что замечания и предложения по уборке городских дорог липчане могут направлять в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie. Жалобы на некачественную работу во дворах – в ЕДС по телефону 8(800)450-48-48.