Переносить в Липецке запуск садоводческих маршрутов из-за резкого потепления не будут

Перезапуск торгов на перевозки займет не меньше 20 дней, поэтому в переносе даты нет смысла, утверждают в мэрии города.

В Липецке не по-апрельски жарко и горожане оборвали телефоны редакции GOROD48 с вопросом: почему власти не переносят запуск садоводческих маршрутов с 20 апреля на эту неделю?В мэрии нам ответили, что запустить садоводческие маршруты раньше не получится. Дата начала перевозок определена контрактом, чтобы ее изменить, придется провести еще одни торги, по времени эта процедура займет больше 20 дней. Кроме того, дата запуска липецких маршрутов синхронизирована с началом перевозок по областным садоводческим маршрутам.