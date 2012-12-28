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671
сегодня, 11:20
11

Переносить в Липецке запуск садоводческих маршрутов из-за резкого потепления не будут

Перезапуск торгов на перевозки займет не меньше 20 дней, поэтому в переносе даты нет смысла, утверждают в мэрии города.

В Липецке не по-апрельски жарко и горожане оборвали телефоны редакции GOROD48 с вопросом: почему власти не переносят запуск садоводческих маршрутов с 20 апреля на эту неделю?

В мэрии нам ответили, что запустить садоводческие маршруты раньше не получится. Дата начала перевозок определена контрактом, чтобы ее изменить, придется провести еще одни торги, по времени эта процедура займет больше 20 дней. Кроме того, дата запуска липецких маршрутов синхронизирована с началом перевозок по областным садоводческим маршрутам.
садоводческие маршруты
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Садовод
6 минут назад
Чем хуже народу, тем лучше всем остальным
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Павел
27 минут назад
Торги-торгами, но можно как-то выйти из положения ведь? Очередная бюрократическая отговорка. Неповоротливая система, получается...
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пока что на такси
4 минуты назад
Действительно, можно же недельку покататься и на такси. Вон, на прошлой неделе по телевизору сказали, что пенсионерам опять пенсии повысили. А если пенсионеры вчетвером скинутся, то подешевле получится.
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Ооо
59 минут назад
Ничего в этом городе нельзя решить без проблем, не город , а одно недоразумение, сплошные торги.
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гость
46 минут назад
не нравится - уезжайте, в другом городе. конечно же, власти прям горят желанием подстраиваться под каждого с его внезапно вылупленными запросами
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Ооо
34 минуты назад
не нравится - уезжайте, в другом городе. конечно же, власти прям горят желанием подстраиваться под каждого с его внезапно вылупленными запросами Кроме негатива писать ничег не можешь?
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да уж
сегодня, 11:48
Скорее, в этой мэрии нет смысла
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Ничего страшного
сегодня, 11:48
Можно 10-12 дней и на такси покататься на дачу
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???
44 минуты назад
Тоже ездишь на такси?
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Нардеп
сегодня, 11:33
Жители от власти живут отдельно!
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Липчанка
сегодня, 11:27
Все для людей!....
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