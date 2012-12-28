За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом
Общество
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сегодня, 11:20
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Переносить в Липецке запуск садоводческих маршрутов из-за резкого потепления не будут
Перезапуск торгов на перевозки займет не меньше 20 дней, поэтому в переносе даты нет смысла, утверждают в мэрии города.
В мэрии нам ответили, что запустить садоводческие маршруты раньше не получится. Дата начала перевозок определена контрактом, чтобы ее изменить, придется провести еще одни торги, по времени эта процедура займет больше 20 дней. Кроме того, дата запуска липецких маршрутов синхронизирована с началом перевозок по областным садоводческим маршрутам.
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