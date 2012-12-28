«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Жители Липецкой области не вошли в число самых дисциплинированных россиян по оплате кредитов
Общество
118
15 минут назад
Почти на трех десятках улиц отключат электричество
8 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будет проводить электросетевая компания.
С 09:00 до 17:00 ремонтные работы на электрических сетях станут причиной отключения электричества на улицах Бескрайней, Днепровской, Донецкой, Яна Фабрициуса, Гвардейской, Бехтерева.
Кроме того, из-за ремонтных работ на сетях 8 апреля без холодной воды останутся потребители двух домов - №№ 1, 1в – на улице Калинина, предупредили в «РВК-Липецк». Ремонтные работы начнутся с 10:00, машина с питьевой водой подъедет по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
0
Комментарии