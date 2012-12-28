Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Задонском районе лобовое столкновение: погибли два водителя
Происшествия
Смертельное столкновение на елецкой трассе записал регистратор
Происшествия
В квартире на улице Стаханова нашли труп 23-летней девушки
Происшествия
В Липецке горел клуб: эвакуировали пять человек
Происшествия
В пруду у «Елецкого» заметили черепаху
Общество
Сегодня в Липецке: сколько родители тратят на репетиторов и как эвакуировать чужое авто
Общество
54-летний мужчина покончил с собой в сарае
Происшествия
Завкафедрой ЕГУ обвиняется в обмане студентов на 105 тысяч рублей
Происшествия
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО земляка
Общество
Липецкие нейрохирурги удалили пациенту 17 сантиметровую опухоль мозга
Общество
Читать все
«ЭкоПром-Липецк» оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора
Общество
«Квадра» начинает в Липецке гидравлические испытания
Общество
«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Общество
Ямы на Первомайской энергетики обещают заделать к пятнице
Общество
Дело о двойном убийстве в автомастерской на Ферросплавной рассмотрит суд
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат электричество
Общество
Все жарче и жарче: в Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Происшествия
Пока пенсионерка оплачивала товар, из ее кошелька вытащили 5000 рублей
Происшествия
Жители Липецкой области не вошли в число самых дисциплинированных россиян по оплате кредитов
Общество
Читать все
Общество
118
15 минут назад

Почти на трех десятках улиц отключат электричество

8 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будет проводить электросетевая компания.

С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более чем на три часа для каждого домовладения) будут наблюдаться на улицах Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Железногорской, Береговой, Волжской, Леваневского, Санитарной, Пляжной. 

С 09:00 до 17:00 ремонтные работы на электрических сетях станут причиной отключения электричества на улицах Бескрайней, Днепровской, Донецкой, Яна Фабрициуса, Гвардейской, Бехтерева. 

Кроме того, из-за ремонтных работ на сетях 8 апреля без холодной воды останутся потребители двух домов - №№ 1, 1в – на улице Калинина, предупредили в «РВК-Липецк». Ремонтные работы начнутся с 10:00, машина с питьевой водой подъедет по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru