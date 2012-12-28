Почти на трех десятках улиц отключат электричество

8 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будет проводить электросетевая компания.

С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более чем на три часа для каждого домовладения) будут наблюдаться на улицах Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Железногорской, Береговой, Волжской, Леваневского, Санитарной, Пляжной.С 09:00 до 17:00 ремонтные работы на электрических сетях станут причиной отключения электричества на улицах Бескрайней, Днепровской, Донецкой, Яна Фабрициуса, Гвардейской, Бехтерева.Кроме того, из-за ремонтных работ на сетях 8 апреля без холодной воды останутся потребители двух домов - №№ 1, 1в – на улице Калинина, предупредили в «РВК-Липецк». Ремонтные работы начнутся с 10:00, машина с питьевой водой подъедет по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.