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14 минут назад

Дело о двойном убийстве в автомастерской на Ферросплавной рассмотрит суд

Выяснилось, что убийца орудовал самодельным ножом.

В Липецке завершено расследование дела об убийстве двух мужчин в мастерской на улице Ферросплавной. Кроме двойного убийства 57-летнему обвиняемому вменяется незаконное изготовление холодного оружия.

Напомним, утром 30 апреля прошлого года наряд Росгвардии задержал  мужчину, который по словам свидетеля зарезал двух человек. В тот же день выяснилось, что задержанный и убитые коллег: они работали в мастерской автотранспортного предприятия маляром, сварщиком, и жестянщиком. При допросе задержанный, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности и угрозу убийством, рассказал, что коллеги его оскорбили.

«По данным следствия, утром 30 апреля 2023 года обвиняемый совершил убийство двух рабочих — электрогазосварщика и жестянщика. Мужчинам в возрасте 69 и 58 лет он нанес более 20 ударов самостоятельно изготовленным ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались.

При осмотре места происшествия следователем и криминалистом регионального СК России получены доказательства причастности обвиняемого к смерти мужчин. Его одежда с пятнами крови потерпевших и орудие убийства признаны вещественными доказательствами. На время следствия обвиняемый судом заключен под стражу», — говорится в сообщении следственного комитета о передаче дела в суд.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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