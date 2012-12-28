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Происшествия
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14 минут назад
Дело о двойном убийстве в автомастерской на Ферросплавной рассмотрит суд
Выяснилось, что убийца орудовал самодельным ножом.
Напомним, утром 30 апреля прошлого года наряд Росгвардии задержал мужчину, который по словам свидетеля зарезал двух человек. В тот же день выяснилось, что задержанный и убитые коллег: они работали в мастерской автотранспортного предприятия маляром, сварщиком, и жестянщиком. При допросе задержанный, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности и угрозу убийством, рассказал, что коллеги его оскорбили.
«По данным следствия, утром 30 апреля 2023 года обвиняемый совершил убийство двух рабочих — электрогазосварщика и жестянщика. Мужчинам в возрасте 69 и 58 лет он нанес более 20 ударов самостоятельно изготовленным ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались.
При осмотре места происшествия следователем и криминалистом регионального СК России получены доказательства причастности обвиняемого к смерти мужчин. Его одежда с пятнами крови потерпевших и орудие убийства признаны вещественными доказательствами. На время следствия обвиняемый судом заключен под стражу», — говорится в сообщении следственного комитета о передаче дела в суд.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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