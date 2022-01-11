Общество

47 минут назад

Липецкие врачи ждут «Омикрон»

15 1207
#коронавирус #эпидемиолог
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Сейчас в Липецкой области штамм «Дельта».

Эпидемиолог Андрей Фарафонов сегодня рассказал, что врачи ожидают в Липецкой области появления больных новым штаммом коронавируса — «Омикрон». Пока же в регионе циркулирует штамм «Дельта».

— Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Липецкой области?

 — В ближайшее время мы ожидаем штамм «Омикрон». Что касается эпидемии, то есть два варианта развития событий: или мы достигаем коллективного иммунитета и у нас меньше людей болеет и в дальнейшем вирус может или приспособится, будет заразным, но с меньшей летальностью, или вирус найдет себе нового хозяина.

— Вы сказали, что ждете «Омикрон» — его стоит бояться?

 — Страх никогда не помогал. Нужно продолжать вакцинацию, соблюдать гигиену: носить маски, мыть руки, использовать антисептики, проветривать.

 — На ваш взгляд штамм «Омикрон» опаснее, чем предыдущие штаммы или нет?

— Это покажет будущее. Сейчас, изучая заболевших, мы не видим, что он опасен, но он более заразен, при этом привитые его переносят легче.

 — С чем вы связываете рост суточной заболеваемости с начала года?

— Прошли новогодние каникулы. Люди встречались, не соблюдали дистанцию, не носили, возможно, маски. Так же рост заболеваемости повлияли предновогодние корпоративы, невакцинированные граждане могли легко заболеть.
15 1207
#коронавирус #эпидемиолог
1

Комментарии (15)

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Как гость
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Ждут

10 минут назад
Как манну небесную,чтобы бюджет освоить!А как там дела с гриппом?Ах да,эта болезнь не в трендах по бюджету(
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хахаха

21 минуту назад
Юрий, омикрону еще по боку спутник
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ннн

22 минуты назад
самое главное ни один чиновничек не заболел ни омикроном ни дельта ни омега. еще следующий какой придумают?
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Гость

22 минуты назад
вопрос, известно кто. Мировое правительство.
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ннн

23 минуты назад
а масоны уже оспу готовят. им маловато что так умерло мало. бревно то никто не видит в чем причина.
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Юрий

25 минут назад
А вакцинированные не болеют что ли? Бред сивой кобылы...
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вопрос

26 минут назад
кто курирует омикрон?)
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Жора

30 минут назад
Там ясно написано что вирус найдёт себе нового хозяина
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Неравнодушный

30 минут назад
Интересно, они ждут новых денежных поступлений от роспотребнадзора.Штрафы,штрафы и ещё раз штрафы,деньжищ можно выкачать из ипешников кучу.
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??!))))

31 минуту назад
а на фокс фестиваль 2022 * Омикрон зажигать на тусовке с губером и дробышем?
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