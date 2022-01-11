Общество
47 минут назад
Липецкие врачи ждут «Омикрон»
15 1207
Сейчас в Липецкой области штамм «Дельта».
Эпидемиолог Андрей Фарафонов сегодня рассказал, что врачи ожидают в Липецкой области появления больных новым штаммом коронавируса — «Омикрон». Пока же в регионе циркулирует штамм «Дельта».
— Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Липецкой области?
— В ближайшее время мы ожидаем штамм «Омикрон». Что касается эпидемии, то есть два варианта развития событий: или мы достигаем коллективного иммунитета и у нас меньше людей болеет и в дальнейшем вирус может или приспособится, будет заразным, но с меньшей летальностью, или вирус найдет себе нового хозяина.
— Вы сказали, что ждете «Омикрон» — его стоит бояться?
— Страх никогда не помогал. Нужно продолжать вакцинацию, соблюдать гигиену: носить маски, мыть руки, использовать антисептики, проветривать.
— На ваш взгляд штамм «Омикрон» опаснее, чем предыдущие штаммы или нет?
— Это покажет будущее. Сейчас, изучая заболевших, мы не видим, что он опасен, но он более заразен, при этом привитые его переносят легче.
— С чем вы связываете рост суточной заболеваемости с начала года?
— Прошли новогодние каникулы. Люди встречались, не соблюдали дистанцию, не носили, возможно, маски. Так же рост заболеваемости повлияли предновогодние корпоративы, невакцинированные граждане могли легко заболеть.
— Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Липецкой области?
— В ближайшее время мы ожидаем штамм «Омикрон». Что касается эпидемии, то есть два варианта развития событий: или мы достигаем коллективного иммунитета и у нас меньше людей болеет и в дальнейшем вирус может или приспособится, будет заразным, но с меньшей летальностью, или вирус найдет себе нового хозяина.
— Вы сказали, что ждете «Омикрон» — его стоит бояться?
— Страх никогда не помогал. Нужно продолжать вакцинацию, соблюдать гигиену: носить маски, мыть руки, использовать антисептики, проветривать.
— На ваш взгляд штамм «Омикрон» опаснее, чем предыдущие штаммы или нет?
— Это покажет будущее. Сейчас, изучая заболевших, мы не видим, что он опасен, но он более заразен, при этом привитые его переносят легче.
— С чем вы связываете рост суточной заболеваемости с начала года?
— Прошли новогодние каникулы. Люди встречались, не соблюдали дистанцию, не носили, возможно, маски. Так же рост заболеваемости повлияли предновогодние корпоративы, невакцинированные граждане могли легко заболеть.
15 1207
Комментарии (15)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Ждут
хахаха
ннн
Гость
ннн
Юрий
вопрос
Жора
Неравнодушный
??!))))