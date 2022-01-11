Липецкие врачи ждут «Омикрон»

Сейчас в Липецкой области штамм «Дельта».

Эпидемиолог Андрей Фарафонов сегодня рассказал, что врачи ожидают в Липецкой области появления больных новым штаммом коронавируса — «Омикрон». Пока же в регионе циркулирует штамм «Дельта».



— Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Липецкой области?



— В ближайшее время мы ожидаем штамм «Омикрон». Что касается эпидемии, то есть два варианта развития событий: или мы достигаем коллективного иммунитета и у нас меньше людей болеет и в дальнейшем вирус может или приспособится, будет заразным, но с меньшей летальностью, или вирус найдет себе нового хозяина.



— Вы сказали, что ждете «Омикрон» — его стоит бояться?



— Страх никогда не помогал. Нужно продолжать вакцинацию, соблюдать гигиену: носить маски, мыть руки, использовать антисептики, проветривать.



— На ваш взгляд штамм «Омикрон» опаснее, чем предыдущие штаммы или нет?



— Это покажет будущее. Сейчас, изучая заболевших, мы не видим, что он опасен, но он более заразен, при этом привитые его переносят легче.



— С чем вы связываете рост суточной заболеваемости с начала года?



— Прошли новогодние каникулы. Люди встречались, не соблюдали дистанцию, не носили, возможно, маски. Так же рост заболеваемости повлияли предновогодние корпоративы, невакцинированные граждане могли легко заболеть.