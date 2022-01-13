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Темп вакцинации в Липецкой области упал до рекордно низких значений

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#вакцинация #коронавирус
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Темп вакцинации в Липецкой области упал до рекордно низких значений

В выходные дни прививочные кабинеты работали в поликлиниках и ТРЦ, но люди на прививку не торопились.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области со ссылкой на начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела Светлану Коротееву, за новогодние праздники удельный темп вакцинации в Липецкой области упал до рекордно низких значений - по данным на 9 января, он составил 44 на 100 тысяч человек.

При этом еще месяц назад, 9 декабря, темп вакцинации был почти в 10 раз выше, 405 на 100 тысяч населения.

В выходные дни прививочные кабинеты работали в поликлиниках и ТРЦ, но люди на прививку не торопились. Всего за новогодние праздники сделано 4,7 тысяч прививок первым и вторым компонентом суммарно.

За 11 января привито первым компонентом 1009 человек, вторым компонентом - 4326 человек. Всего за первые рабочие сутки привито 5335 человек.

Всего в регионе привито однократно 699,6 тысячи человек (из них 95,4 тысячи человек прошли повторную вакцинацию). Двукратно привито 682,2 тысячи человек (в том числе повторная вакцинация 92,3 тысячи человек).

В Липецке и ряде районов области охват вакцинацией уже близок к 80% взрослого населения.

Темпы повторной вакцинации невысоки. По плану должно быть привито около 185 тысяч человек с учетом сделанных полгода назад прививок, однако пока повторно привиты 95,4 тысячи жителей региона, что почти в 2 раза меньше.

В Липецкой области пока заболевших Омикроном нет, но ситуация может измениться в любой момент. Именно поэтому в регионе сохраняют все 8 инфекционных госпиталей, сейчас они заполнены на 50% от общей коечной мощности, готовят запас лекарственных средств, кислорода.



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#вакцинация #коронавирус
4

Комментарии (14)

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Народ действительно прозрел

6 минут назад
и вообще то сам должен решать прививаться или не прививаться а если и да то сам решать чем а не то что навязывают наши избранники "слуги " народа Я нашими привился и пожалел стократно все болячки сразу на лицо раньше болел только с похмелья а теперь и давление и тахикардия и тд
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видела своими глазами

6 минут назад
Пока над Липецком летают самолёты с распыляющими веществами,эти вирусы никогда не закончатся...8 января до обеда на небе было много кучерявых полос...
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Путешественник

11 минут назад
Свидетель., импортным вакцинам сами импортные граждане не доверяют))
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вопрос

12 минут назад
почему через полгода,если написано в сертификате ГОД????
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Ковид

22 минуты назад
Никогда не закончится.Это очень выгодное предпригимательстао.А штаммы все штампуют штампуют.Не сознательный народ не хочет колоться.Прозрел.А гинзбург никак не успокоится до детей добрался.Скоро в утробе матери будут прививать
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Свидетель.

31 минуту назад
Ввезите импортные вакцины и дайте людям Демократический выбор,а то нашим отечественным бодягам мало кто доверяет.
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Я

31 минуту назад
пожалуй, тысяч за 10 привьюсь
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вася

34 минуты назад
война всё спишет и ваксеров и антиваксеров и сочувствующих и безразличных
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Антиваксер.

36 минут назад
Я этой дрянью колотся не буду.
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Власть

59 минут назад
Решила всех заколоть. Остались кошаки да псы бездомные неуколотые. Остальные купили всё что нужно
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