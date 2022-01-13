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Темп вакцинации в Липецкой области упал до рекордно низких значений
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В выходные дни прививочные кабинеты работали в поликлиниках и ТРЦ, но люди на прививку не торопились.
Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области со ссылкой на начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела Светлану Коротееву, за новогодние праздники удельный темп вакцинации в Липецкой области упал до рекордно низких значений - по данным на 9 января, он составил 44 на 100 тысяч человек.
При этом еще месяц назад, 9 декабря, темп вакцинации был почти в 10 раз выше, 405 на 100 тысяч населения.
В выходные дни прививочные кабинеты работали в поликлиниках и ТРЦ, но люди на прививку не торопились. Всего за новогодние праздники сделано 4,7 тысяч прививок первым и вторым компонентом суммарно.
За 11 января привито первым компонентом 1009 человек, вторым компонентом - 4326 человек. Всего за первые рабочие сутки привито 5335 человек.
Всего в регионе привито однократно 699,6 тысячи человек (из них 95,4 тысячи человек прошли повторную вакцинацию). Двукратно привито 682,2 тысячи человек (в том числе повторная вакцинация 92,3 тысячи человек).
В Липецке и ряде районов области охват вакцинацией уже близок к 80% взрослого населения.
Темпы повторной вакцинации невысоки. По плану должно быть привито около 185 тысяч человек с учетом сделанных полгода назад прививок, однако пока повторно привиты 95,4 тысячи жителей региона, что почти в 2 раза меньше.
В Липецкой области пока заболевших Омикроном нет, но ситуация может измениться в любой момент. Именно поэтому в регионе сохраняют все 8 инфекционных госпиталей, сейчас они заполнены на 50% от общей коечной мощности, готовят запас лекарственных средств, кислорода.
При этом еще месяц назад, 9 декабря, темп вакцинации был почти в 10 раз выше, 405 на 100 тысяч населения.
В выходные дни прививочные кабинеты работали в поликлиниках и ТРЦ, но люди на прививку не торопились. Всего за новогодние праздники сделано 4,7 тысяч прививок первым и вторым компонентом суммарно.
За 11 января привито первым компонентом 1009 человек, вторым компонентом - 4326 человек. Всего за первые рабочие сутки привито 5335 человек.
Всего в регионе привито однократно 699,6 тысячи человек (из них 95,4 тысячи человек прошли повторную вакцинацию). Двукратно привито 682,2 тысячи человек (в том числе повторная вакцинация 92,3 тысячи человек).
В Липецке и ряде районов области охват вакцинацией уже близок к 80% взрослого населения.
Темпы повторной вакцинации невысоки. По плану должно быть привито около 185 тысяч человек с учетом сделанных полгода назад прививок, однако пока повторно привиты 95,4 тысячи жителей региона, что почти в 2 раза меньше.
В Липецкой области пока заболевших Омикроном нет, но ситуация может измениться в любой момент. Именно поэтому в регионе сохраняют все 8 инфекционных госпиталей, сейчас они заполнены на 50% от общей коечной мощности, готовят запас лекарственных средств, кислорода.
14 1318
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