Жителям улиц Циолковского и Терешковой угрожают сосульки

Всего на наличие наледи и сосулек проверено 195 домов в Липецке и Данкове.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, её специалисты осмотрели 195 многоквартирных домов в поисках наледи и сосулек.



Проверяющие осмотрели в Липецке дома в границах улиц Терешковой, Циолковского, Гагарина, Интернациональной, Ленина, Студеновской, Плеханова, Московской, Горького, Толстого и улиц Льва Толстого, Молодежная и переулка Мира в Данкове.



- Выявлено ненадлежащее содержание крыш (сосульки) домов в Липецке на улице Циолковского в домах №№37/2,37/3,39/2 и на улице Терешковой в домах №№28/5, 34/2, - сообщили в Госжилинспекции. - Рассматривается применение мер административного воздействия в отношении ООО «ГУК «Центральная-Л».