Происшествия

сегодня, 14:38

Жителям улиц Циолковского и Терешковой угрожают сосульки

7 778
#ЖКХ #сосульки
2
Жителям улиц Циолковского и Терешковой угрожают сосульки

Всего на наличие наледи и сосулек проверено 195 домов в Липецке и Данкове.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, её специалисты осмотрели 195 многоквартирных домов в поисках наледи и сосулек.

Проверяющие осмотрели в Липецке дома в границах улиц Терешковой, Циолковского, Гагарина, Интернациональной, Ленина, Студеновской, Плеханова, Московской, Горького, Толстого и улиц Льва Толстого, Молодежная и переулка Мира в Данкове.

- Выявлено ненадлежащее содержание крыш (сосульки) домов в Липецке на улице Циолковского в домах №№37/2,37/3,39/2 и на улице Терешковой в домах №№28/5, 34/2, - сообщили в Госжилинспекции. - Рассматривается применение мер административного воздействия в отношении ООО «ГУК «Центральная-Л».
7 778
#ЖКХ #сосульки
2

Комментарии (7)

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План действий !

29 минут назад
Теперь надо эффективным всем снова собраться и смотреть на график сосулек .
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А

46 минут назад
За угрозу убийством сосульки привлекут к ответственности?
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Ппц

51 минуту назад
По улице Прудная,Сырский ,с утра нет отопления,холодной и горячей воды одновременно! Хочу жить в частном доме.И на улице холод
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Дворник

52 минуты назад
Да сосульки они такие, иногда ведут себя странно
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Брежнев

53 минуты назад
Подождите, заседание будет только в марте, потому что только сейчас было по снегу.
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Марфа Васильевна Я

сегодня, 14:58
откуда им взяться?! морозов-то нет!!
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Сами виноваты

сегодня, 14:54
Открывали форточки, вот и сосульки.
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