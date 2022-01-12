Происшествия

сегодня, 12:00

17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком — количество пострадавших уточняется

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#массовое ДТП
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Утром на трассе «Орел-Тамбов» в районе Орлиного Лога под Липецком столкнулись 17 автомобилей.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте массовой аварии работают несколько экипажей ДПС. 

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- Количество пострадавших уточняется. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства, которые повлекли к массовому ДТП. Просим водителей быть аккуратнее и выбирать скоростной режим, соответствующий дорожный обстановке, - отметили в пресс-службе УМВД.

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В результате ДТП со стороны лебедянского виадука в сторону Сокола возникла пробка.

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#массовое ДТП
10

Комментарии (20)

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ГОСТЬ

4 минуты назад
Просьбы ко всем водителям: НЕ СПЕШИТЕ и увеличьте дистанцию!!! Просьба к пешеходам: Даже если Вам горит зеленый или вы собираетесь переходить дорогу по пешеходному переходу - осмотритесь по сторонам, лучше пропустите "летящий" автомобиль. Сейчас не каждый автомобиль может быстро остановиться. Всем удачи.
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На яндекс картах

5 минут назад
указано, что авария со стороны сокола по направлению к лебедянскому шоссе
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Водитель

8 минут назад
Наконец-то проезд в возобновился, простоял около двух часов на этом участке. ДТП причём не одно, а минимум три на расстоянии трёх километров. Пока стояли в пробке, сразу приехали посыпальщики с песком и ехали по обочине посыпая всех стоящий автомобилистов. Так что дорога уже посыпана, к дорожникам теперь вопросов не будет (((
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САТАНА

12 минут назад
Миротворец, везде едут у них посыпано, а этим не посыпали?! Однако......
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Марина

15 минут назад
ДПС выясняет.......... что выяснять то? скоростной режим и все такое понятно..... но дороги нужно нормально и постоянно обрабатывать, у нас зима все таки....
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DGahan

19 минут назад
Житель Сокола, въезд на мост в сторону Сокола, налево ур. Сурки.
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Миротворец

21 минуту назад
Всем пострадавшим , подавайте в суд на тех кто так халатно на * , посыпает , чистит , и тд, всегда сухими из воды выходить больше не получится раз мы в правовом государстве , так и будте добры обязанности свои исполнять
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Трусиля

24 минуты назад
сми, Теперь все мосты на федеральных трассах под охраной , из них серена и строгий голос расскажет вам как жить дальше , что делать , и чего делать не надо
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Юрий

31 минуту назад
Проезжал с утра. Дорога была почищена, но не посыпана. Гололед жуткий...
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Ч,П,

36 минут назад
Денис, Лет 14 назад летом трактор с тележкой вез спиленные ветки на свалку и часть веток вывалилась в этом месте на дорогу! Ехавший за трактором авто притормозил и собралась куча мала,водитель камаза погиб.Дорога полностью была перекрыта минимум на час
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