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17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком — количество пострадавших уточняется
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Утром на трассе «Орел-Тамбов» в районе Орлиного Лога под Липецком столкнулись 17 автомобилей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте массовой аварии работают несколько экипажей ДПС.
- Количество пострадавших уточняется. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства, которые повлекли к массовому ДТП. Просим водителей быть аккуратнее и выбирать скоростной режим, соответствующий дорожный обстановке, - отметили в пресс-службе УМВД.
В результате ДТП со стороны лебедянского виадука в сторону Сокола возникла пробка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте массовой аварии работают несколько экипажей ДПС.
- Количество пострадавших уточняется. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства, которые повлекли к массовому ДТП. Просим водителей быть аккуратнее и выбирать скоростной режим, соответствующий дорожный обстановке, - отметили в пресс-службе УМВД.
В результате ДТП со стороны лебедянского виадука в сторону Сокола возникла пробка.
20 8507
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