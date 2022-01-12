17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком — количество пострадавших уточняется

Утром на трассе «Орел-Тамбов» в районе Орлиного Лога под Липецком столкнулись 17 автомобилей.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте массовой аварии работают несколько экипажей ДПС.- Количество пострадавших уточняется. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства, которые повлекли к массовому ДТП. Просим водителей быть аккуратнее и выбирать скоростной режим, соответствующий дорожный обстановке, - отметили в пресс-службе УМВД.В результате ДТП со стороны лебедянского виадука в сторону Сокола возникла пробка.