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сегодня, 16:21
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«Квадра» начинает в Липецке гидравлические испытания

16 апреля филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» начнет плановые гидравлическим испытания магистральных и квартальных тепловых сетей на прочность и плотность.

Как сообщили в компании, первыми под «опрессовку» попадут районы, запитанные от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко» — испытания здесь будут проводиться по 29 апреля включительно. Следующие отключения горячей воды произойдут только после майских праздников и затронут улицы, находящиеся в контуре теплоснабжения  ТЭЦ-2, котельных «Депутатская», «Октябрьская» и «Льва Толстого». После этого энергетики проверят тепловые сети от котельных «Юго-западная» и «Северо-западная». Полный график отключения горячей воды во время проведения гидравлических испытаний можно посмотреть на официальном сайте компании.

Испытания пройдут в два этапа. Первый этап призван выявить дефекты в техническом состоянии трубопроводов, которые будут устранены в ходе последующих ремонтных работ. Завершится первый этап гидравлических испытаний 30 июня. Второй этап проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных работ. Он начнется 3 июля и закончится 8 сентября.

Энергетики просят жителей Липецка соблюдать меры предосторожности: не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу филиала по телефону (4742) 30-66-66.

гидравлические испытания
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Старый мастер
9 минут назад
Всё лето проводят испытания а в разгар зимы у них практика и ремонтные работы. Браво менеджерам!
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Жители Опытной
16 минут назад
Зря, что не в марте или даже в феврале, могли бы отключить горячую воду. Ещё и холода будут. А ведь не у всех есть водонагреватели! Раньше хоть в мае отключали. И вообще, почему каждый год первыми у нас отключают, можно хоть менять адреса отключения?
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А лександр
1 минуту назад
Чем раньше начнут проводить, тем больше проведут работ по замене гнилых труб. Главное провести не формально , а по настоящему по всем правилам.
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Роман
20 минут назад
Слобода уже Отключили С самого утра !
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1
26 минут назад
Сначала бы отопление отключили, жара,не возможно в квартире находиться
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Mikl
32 минуты назад
А проводит ли КВАДРА испытания? Кто от народа контролирует этого монстра?
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