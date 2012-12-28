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Общество
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сегодня, 16:21
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«Квадра» начинает в Липецке гидравлические испытания
16 апреля филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» начнет плановые гидравлическим испытания магистральных и квартальных тепловых сетей на прочность и плотность.
Испытания пройдут в два этапа. Первый этап призван выявить дефекты в техническом состоянии трубопроводов, которые будут устранены в ходе последующих ремонтных работ. Завершится первый этап гидравлических испытаний 30 июня. Второй этап проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных работ. Он начнется 3 июля и закончится 8 сентября.
Энергетики просят жителей Липецка соблюдать меры предосторожности: не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу филиала по телефону (4742) 30-66-66.
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