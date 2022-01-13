Липчанин заплатил 430 000 рублей за интим-услуги

А ему их не оказали.

Как сообщает УМВД России по Липецкой области, 19-летний липчанин лишился 430 тысяч при заказе интим-услуг.



На сайте с объявлениями об интим-услугах мужчина договорился с неизвестной девушкой о встрече. Для оплаты услуги потерпевшего попросили перевести предоплату. Молодой человек перевел на указанный счет 430 тысяч рублей. Однако с девушкой липчанин так и не встретился.



Всего за прошедшие сутки три жителя региона стали жертвами мошенников. Помимо этого, двое жителей региона лишились средств при покупке Iphone и оплате поездки на интернет-площадках. По всем фактам возбуждены уголовные дела.