Происшествия

26 минут назад

Липчанин заплатил 430 000 рублей за интим-услуги

2 673
#мошенничество
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Липчанин заплатил 430 000 рублей за интим-услуги

А ему их не оказали.

Как сообщает УМВД России по Липецкой области, 19-летний липчанин лишился 430 тысяч при заказе интим-услуг.

На сайте с объявлениями об интим-услугах мужчина договорился с неизвестной девушкой о встрече. Для оплаты услуги потерпевшего попросили перевести предоплату. Молодой человек перевел на указанный счет 430 тысяч рублей. Однако с девушкой липчанин так и не встретился.

Всего за прошедшие сутки три жителя региона стали жертвами мошенников. Помимо этого, двое жителей региона лишились средств при покупке Iphone и оплате поездки на интернет-площадках. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
2 673
#мошенничество
1

Комментарии (2)

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12 стульев

16 минут назад
430 000 (четыреста тридцать!!!) - он чего с ней хотел то сделать??? в ЗАГС что ли звал???
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Увася

18 минут назад
Интересно, что за интим услуги могла оказать неизвестная девушка за 430000? Видно очень богатый липчачин...
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