Происшествия
26 минут назад
Липчанин заплатил 430 000 рублей за интим-услуги
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А ему их не оказали.
Как сообщает УМВД России по Липецкой области, 19-летний липчанин лишился 430 тысяч при заказе интим-услуг.
На сайте с объявлениями об интим-услугах мужчина договорился с неизвестной девушкой о встрече. Для оплаты услуги потерпевшего попросили перевести предоплату. Молодой человек перевел на указанный счет 430 тысяч рублей. Однако с девушкой липчанин так и не встретился.
Всего за прошедшие сутки три жителя региона стали жертвами мошенников. Помимо этого, двое жителей региона лишились средств при покупке Iphone и оплате поездки на интернет-площадках. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
На сайте с объявлениями об интим-услугах мужчина договорился с неизвестной девушкой о встрече. Для оплаты услуги потерпевшего попросили перевести предоплату. Молодой человек перевел на указанный счет 430 тысяч рублей. Однако с девушкой липчанин так и не встретился.
Всего за прошедшие сутки три жителя региона стали жертвами мошенников. Помимо этого, двое жителей региона лишились средств при покупке Iphone и оплате поездки на интернет-площадках. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
2 673
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Увася