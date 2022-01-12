Политика
21 минуту назад
Липецкого депутата будут судить за исполнение гимна CCCР
Дата судебного разбирательства пока не назначена.
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Полицейские составили протокол на депутата Липецкого областного Совета Александра Ушакова по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» Об этом GOROD48 рассказал сам депутат.
Напомним, 16 декабря 2021 года комиссии по этике областного Совета обсудила поведение Александра Ушакова, который имел неосторожность на сессии под гимн России спеть «Союз нерушимый республик свободных», да еще и пританцовывать, как показалось некоторым. Пожаловался на коллегу единоросс Максим Толстопятов. После бурного обсуждения, члены комиссии по этике решили обратиться в полицию, чтобы та дала оценку поведению Александра Ушакова. Это заявление спровоцировало ослабление позиций КПРФ в областном Совете, два депутата Иван Косилов и Юрий Логинов позже вышли из фракции и из партии.
Сегодня в полиции Александра Ушакова ознакомили с протоколом, с которым он не согласился, так как не считает, что в его действиях присутствовал состав административного правонарушения.
— Россия — страна восприемница СССР, как можно судить человека за исполнение гимна страны предшественницы? Это дело не стоит выеденного яйца и шито белыми нитками. Все, кто в нем завязан — антисоветчики и не уважают историю своей страны, — прокомментировал свое дело Александр Ушаков.
Депутат добавил, что протокол направлен в Советский районный суд Липецка. Заседание по делу пока не назначено.
Напомним, 16 декабря 2021 года комиссии по этике областного Совета обсудила поведение Александра Ушакова, который имел неосторожность на сессии под гимн России спеть «Союз нерушимый республик свободных», да еще и пританцовывать, как показалось некоторым. Пожаловался на коллегу единоросс Максим Толстопятов. После бурного обсуждения, члены комиссии по этике решили обратиться в полицию, чтобы та дала оценку поведению Александра Ушакова. Это заявление спровоцировало ослабление позиций КПРФ в областном Совете, два депутата Иван Косилов и Юрий Логинов позже вышли из фракции и из партии.
Сегодня в полиции Александра Ушакова ознакомили с протоколом, с которым он не согласился, так как не считает, что в его действиях присутствовал состав административного правонарушения.
— Россия — страна восприемница СССР, как можно судить человека за исполнение гимна страны предшественницы? Это дело не стоит выеденного яйца и шито белыми нитками. Все, кто в нем завязан — антисоветчики и не уважают историю своей страны, — прокомментировал свое дело Александр Ушаков.
Депутат добавил, что протокол направлен в Советский районный суд Липецка. Заседание по делу пока не назначено.