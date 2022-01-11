В Липецке проходят снежные рейды: управляющим компаниям грозят штрафами в 300 000 рублей

С начала года липчане около 800 раз пожаловались на заваленные снегом дворы.

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Сегодня сотрудники Государственной жилищной инспекции Липецкой области вышли в рейды по заваленным снегом дворам. Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники: за каникулы в ЦУРе обработали 337 сообщений липчан, поступивших через сервис «Развиваем Липецкую область вместе!», и основная масса этих обращений - просьбы почистить снег и наледь. Сообщения от липчан о непроходимых из-за снега дворах также поступают по телефону, через администрацию города. Более 400 жалоб поступили через ЕДС, ещё 200 — через Инстаграм Госжилинспекции.



Сегодня сотрудники Государственной жилищной инспекции Липецкой области решили проверить около 200 адресов. Задействовали всех сотрудников и к вечеру обещают обобщить картину по всем управляющим компаниям.



Первая остановка проверяющих была на улице Звёздной, 16. И сразу подтвердился факт невыполнения управляющей компанией своих обязанностей по уборке двора от снега. На юрлицо составили протокол.



Жильцы домов №2 и №6 на улице Осканова тоже жаловались. Но здесь не так критично. Директор УК «Инком», обслуживающей дом №2, Максим Соловьёв уверяет: двор чистили вчера в полдевятого вечера, но снег идёт непрерывно, и техника за ним просто не успевает.



Дом №6 обслуживает управляющая компания «Елецкий микрорайон». Представитель этой компании уверяет: двор прочищен, а вот сзади дома, где уже городская территория, снег почему-то не убирают. Но сами жильцы дома вряд ли могут определить, где чья зона ответственности.



Следующая остановка — Стаханова, 8. На управляющую компанию, которая к приезду проверяющих выгнала во двор сразу несколько дворников, тоже обещают составить протокол: дорога не прочищена, машины во дворе буксуют. Но трактор уже приехал и начинает работу.



- Только сегодня чистили эту дорогу, техника проходила, и даже объявления на подъездах расклеили, чтобы жильцы машины убрали, - говорит директор УК «Липецкий Коммунальщик» Виктор Двуреченский. - А с такими выездами инспекции и штрафами вообще некому будет работать: три штрафа по 300 тысяч на управляющую компанию, плюс каждый раз ещё 50 тысяч на должностное лицо, и все, можно закрываться! Меры очень жёсткие. А у нас только за выходные дни техника — своя и наёмная отработала 12 машиносмен! Ну невозможно каждый двор сразу очистить!



- Так выгоднее на эти 350 тысяч штрафа заранее дополнительную технику и дворников нанять, - советует и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев.



- А вот двор на Петра Смородина, 18 вообще все праздники не чистили, даже дворник не выходил, - вступает в разговор проходящая мимо женщина. - Вчера первый раз в этом году почистили! И гололёд был, и ничего не посыпали…



- Неправда, у меня и фотографии есть, - защищается директор управляющей компании.



Госжилинспекция грозит не убирающим дворы от снега управляющим компаниям протоколами и штрафами — на юрлицо сумма штрафа по решению суда может доходить до 300 тысяч рублей. Плюс компания вообще может лишиться дома: уже после двух нарушений поставят вопрос о лишении управляющей компании лицензии.



Вообще, липчан призвали активнее участвовать в жизни дома, поднимать вопросы о смене управляющих компаний, которые не выполняют свои обязанности.



- Жильцы дома — это работодатели управляющей компании, и если компания не выполняет свои обязанности — значит, нужно её менять, - отметил Юрий Букреев. - Жители также платят управляющей компании за ремонт и содержание жилья, в том числе за уборку территории от снега. Если УК не выполняет свои обязанности по уборке территории — соответственно, жители вправе зафиксировать факт ненадлежащего выполнения обязанностей, предъявить претензию и требовать перерасчёт.