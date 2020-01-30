Сегодня в Липецке: сколько родители тратят на репетиторов и как эвакуировать чужое авто

Рассказываем всё самое главное про наступивший понедельник.

Почти лето





Днём будет тепло - 19-21 градус и сухо. Понедельник пройдёт без осадков.













Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Депутатской, 52, 52а; Котовского, 37; Луговой, 3; Мичурина, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 24, 26б, 30; Неделина, 7, 10, 12, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 49, 17, 17а, 45, 47, 33, 35, 37, 39; Фрунзе, 23, 23а, 25; в переулке Вишнёвом, 1а.















В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 40 лет Советской армии, Верещагина, Володарского, Воровского, Депутатской, Киевской, Скороходова, Чкалова, в переулках Верхнем, Даргомыжского, Фруктовом.







С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Академика В.М.Бехтерева; Гвардейской, Московской, Дебедянском шоссе, проездах Поперечном, Товарном, Трубном и Универсальном.















«Любовь и голуби» (16+)





В Липецке продолжаются гастроли Государственного академического театра драмы им. М.С. Щепкина из Белгорода. Сегодня в 19:00 в ЛГАДТ (пл. Театральная, 2) гости покажут спектакль по пьесе В. Гуркина «Любовь и голуби».















Кто по кинофильму не знает историю любителя голубей Васи Кузякина, любовь которого к родной жене подверглась испытанию встречей на курорте с интелегентной дамой Раисой Захаровной? А на сцене вы это видели?





«Великий пост» (12+)





Сходить сегодня можно и на концерт в Дом Музыки (ул. П. Осипенко, 18), правда концерт – виртуальный. Это значит, что действие будут показывать на большом экране и транслировать с помощью профессиональной аппаратуры, передающей малейшие нюансы звучания.















В 19:00 начнётся прямая трансляция из Московской филармонии выступления ансамбля «Сирин», который исполняет древнерусскую духовную музыку. В программе произведения XV – XVII веков.





Вход свободный.







Паучок (6+)



АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) приглашает в 19:00 на мастер-класс «Паучок на удачу».









Фото vk.com/art_modnoe_mesto







Участники смогут изготовить кулон, брошь или булавку из бусин, бисера и прочной основы. Процесс создания паучка несложен. Всего за час каждый участник получит уникальное украшение, которое можно использовать как подвеску или брошь на одежду. А ещё поделка может стать талисманом и начать приносить удачу и богатство.





Киновечер (16+)





Посмотреть фильм и обсудить его с другими зрителями можно сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь состоится просмотр и обсуждение фильма «Шрам» липецкого режиссёра Эдуарда Ковзана.











Эдуард Ковзан в центре с микрофоном. Фото vk.com/ekowzan.





Кино погружает зрителей в интригующую историю, полную эмоций и глубокого смысла. Это произведение заставляет задуматься о многих аспектах человеческой жизни, его выборах и последствиях. Сразу после показа состоится обсуждение ленты.







Липчане переплачивают за репетиторов?





Репетиторов в Липецке оплачивают трое из 10 родителей учеников 7—8 классов и каждый второй родитель учеников 9—11 классов, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob

Точные цифры выглядят так: к услугам дополнительного обучения прибегают 28% родителей школьников 7—8 классов, 48% родителей девятиклассников и 50% родителей обучающихся 10—11 классов.











Чаще всего оплачивают уроки по алгебре и геометрии, русскому языку. В топ-5 самых востребованных дисциплин также входят английский, физика и химия. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3600 рублей, для учеников 10 и 11 классов — 4700 рублей.



«В месяц выходит сумма, в 2 раза превышающая МРОТ!»; «Это очень дорого!» — комментируют родители будущих абитуриентов.





Эвакуировать чужой автомобиль





Если машина брошена, припаркована неправильно или блокирует другие авто, это сильно мешает окружающим. В Роскачестве объяснили, как добиться эвакуации чужого авто. Во-первых, нужно быть уверенным, что владелец машины действительно нарушил ПДД или правила парковки. Например, припарковался на месте для инвалидов.







В случае нарушения со стороны владельца авто нужно:







- Позвонить в дежурную часть ГИБДД, по номеру 102 или 112 и сообщить о нарушении, чтобы инспектор прибыл на место, составил необходимые процессуальные документы и вызвал эвакуатор.



- Направить обращение через официальный сайт ГИБДД, описав возникшую ситуацию и приложив фото- или видео- доказательства нарушения.











Если автомобиль брошен во дворе дома, то просто вызвать эвакуатор в расчёте, что машину уберут, нельзя. Ведь это чья-то собственность, и владелец, может предъявить претензии. Поэтому первый шаг в борьбе с автохламом — это не эвакуатор, а жалоба в местную администрацию или управляющую компанию. Именно городские службы должны заниматься брошенными автомобилями.



Общее правило такое: какой бы ни была ситуация, действовать нужно через официальные власти (если вы не хотите потом отвечать за неправомерные действия). Они имеют полномочия для того, чтобы убрать или эвакуировать автомобиль и должны среагировать на обращение. Если же вас везде футболят, можно обратиться в суд.



Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, но переключать внимание всё-таки необходимо. Лучше всего – на новости, которые всегда можно найти на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всегда будете в курсе любых событий. Ждём вас на электронных страницах нашего сайта снова и снова.

С 9:00 до 18:00 предстоит отключение света на срок до 3-х часов из-за монтажа приборов учёта на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Береговой, Варшавской, Волжской, Добровской, Дорожной, Железногорской, Заречной, Земной, Инженерной, И.С. Бурлакова, Кленовой, Леваневского, Молодёжной, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Пляжной, П.П. Постышева, Р.Зорге, Санитарной, Семена Кондарева, Фурманова,Сомнительная часть открыть неделю пробок красного цвета выпала улице Гагарина, на которой в районе железнодорожного вокзала крупные заторы образовались в обоих направлениях в районе 6 утра. Как говорится, это только начало. Выручить водителей могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, по которым можно подобрать менее загруженный маршрут.