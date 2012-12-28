Все жарче и жарче: в Липецкой области до +24

Температура остается заметно выше нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от +6 до +11 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от +8 до +10, днем – от +21 до +23 градусов.День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.