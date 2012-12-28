Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Задонском районе лобовое столкновение: погибли два водителя
Происшествия
Смертельное столкновение на елецкой трассе записал регистратор
Происшествия
В квартире на улице Стаханова нашли труп 23-летней девушки
Происшествия
В Липецке горел клуб: эвакуировали пять человек
Происшествия
В пруду у «Елецкого» заметили черепаху
Общество
Сегодня в Липецке: сколько родители тратят на репетиторов и как эвакуировать чужое авто
Общество
54-летний мужчина покончил с собой в сарае
Происшествия
Завкафедрой ЕГУ обвиняется в обмане студентов на 105 тысяч рублей
Происшествия
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО земляка
Общество
Липецкие нейрохирурги удалили пациенту 17 сантиметровую опухоль мозга
Общество
Читать все
«ЭкоПром-Липецк» оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора
Общество
«Квадра» начинает в Липецке гидравлические испытания
Общество
«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Общество
Ямы на Первомайской энергетики обещают заделать к пятнице
Общество
Дело о двойном убийстве в автомастерской на Ферросплавной рассмотрит суд
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат электричество
Общество
Все жарче и жарче: в Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Происшествия
Пока пенсионерка оплачивала товар, из ее кошелька вытащили 5000 рублей
Происшествия
Жители Липецкой области не вошли в число самых дисциплинированных россиян по оплате кредитов
Общество
Читать все
Погода в Липецке
138
31 минуту назад
1

Все жарче и жарче: в Липецкой области до +24

Температура остается заметно выше нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от +6 до +11 градусов, днем — от +19 до +24 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от +8 до +10, днем – от +21 до +23 градусов.

День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза. 

жара
0
0
0
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
777
3 минуты назад
Зима снежная, теперь весна теплая.Главное что бы в мае не вернулись аномально поздние заморозки.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru