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Погода в Липецке
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31 минуту назад
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Все жарче и жарче: в Липецкой области до +24
Температура остается заметно выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от +6 до +11 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от +8 до +10, днем – от +21 до +23 градусов.
День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.
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