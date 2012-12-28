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42 минуты назад
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Без меня меня учили: 72-летняя пенсионерка фиктивно стала студенткой ЕГУ

Пожилую женщину зачислили в институт математики, естествознания и техники ЕГУ по профилю «Прикладное программирование и информационные системы».

В Ельце прокуратура провела проверку по жалобе на фиктивные зачисления студентов в Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина.

«Установлено, что летом 2022 года во время приемной компании в институт математики, естествознания и техники ЕГУ по профилю «Прикладное программирование и информационные системы» фиктивно без проверки знаний зачислена жительница Ельца, возраст которой на тот момент составлял 72 года. На экзамены женщина не приходила. В университете учиться вовсе не собиралась. О том, что была зачислена в ВУЗ, узнала от сотрудников прокуратуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Как выяснилось, документы на поступление принесла дочь пенсионерки по просьбе самих же работников университета, которые выполняли задачи по набору абитуриентов в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет федерального бюджета. Спустя несколько месяцев после завершения приемной кампании пенсионерка была отчислена на основании заявления, которое ею не подавалось.

В отношении начальника отдела дополнительного образования и довузовской подготовки4 апреля следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».

В декабре прошлого года в отношении того же начальника отдела по аналогичным фактам также возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
служебный подлог
превышение должностных полномочий
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Комментарии (3)

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zzloyzz
20 минут назад
Прикладное программирование и информационные системы для людей кому за 70, если честно, очень пригодиться. Хотя бы отбиваться от телефонных мошенников.
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Житель
33 минуты назад
Давайте честно, закончил я с красным дипломом, по моей специальности не имеет значение ВУЗ (ЛГТУ, Липецкий пединститут, ОРАГС, ЕГУ), искал работу, не нашел. ... ладно бы пригласили на собеседование и после сказали, что знаний нет и т.п. так никто не проверял моих знаний, кроме одного места в Липецке, где все равно не взяли, несмотря на правильные ответы.
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Вася
22 минуты назад
Ну и что в итоге? Как оно в жизни сложилось?
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