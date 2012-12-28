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42 минуты назад
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Без меня меня учили: 72-летняя пенсионерка фиктивно стала студенткой ЕГУ
Пожилую женщину зачислили в институт математики, естествознания и техники ЕГУ по профилю «Прикладное программирование и информационные системы».
«Установлено, что летом 2022 года во время приемной компании в институт математики, естествознания и техники ЕГУ по профилю «Прикладное программирование и информационные системы» фиктивно без проверки знаний зачислена жительница Ельца, возраст которой на тот момент составлял 72 года. На экзамены женщина не приходила. В университете учиться вовсе не собиралась. О том, что была зачислена в ВУЗ, узнала от сотрудников прокуратуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Как выяснилось, документы на поступление принесла дочь пенсионерки по просьбе самих же работников университета, которые выполняли задачи по набору абитуриентов в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет федерального бюджета. Спустя несколько месяцев после завершения приемной кампании пенсионерка была отчислена на основании заявления, которое ею не подавалось.
В отношении начальника отдела дополнительного образования и довузовской подготовки4 апреля следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
В декабре прошлого года в отношении того же начальника отдела по аналогичным фактам также возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
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