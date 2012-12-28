Без меня меня учили: 72-летняя пенсионерка фиктивно стала студенткой ЕГУ

Пожилую женщину зачислили в институт математики, естествознания и техники ЕГУ по профилю «Прикладное программирование и информационные системы».

В Ельце прокуратура провела проверку по жалобе на фиктивные зачисления студентов в Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина.«Установлено, что летом 2022 года во время приемной компании в институт математики, естествознания и техники ЕГУ по профилю «Прикладное программирование и информационные системы» фиктивно без проверки знаний зачислена жительница Ельца, возраст которой на тот момент составлял 72 года. На экзамены женщина не приходила. В университете учиться вовсе не собиралась. О том, что была зачислена в ВУЗ, узнала от сотрудников прокуратуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Как выяснилось, документы на поступление принесла дочь пенсионерки по просьбе самих же работников университета, которые выполняли задачи по набору абитуриентов в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет федерального бюджета. Спустя несколько месяцев после завершения приемной кампании пенсионерка была отчислена на основании заявления, которое ею не подавалось.В отношении начальника отдела дополнительного образования и довузовской подготовки4 апреля следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».В декабре прошлого года в отношении того же начальника отдела по аналогичным фактам также возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».