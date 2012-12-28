Жители Липецкой области не вошли в число самых дисциплинированных россиян по оплате кредитов
Общество
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25 минут назад
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Ямы на Первомайской энергетики обещают заделать к пятнице
Сужение дороги произошло из-за ремонта водопровода. Как сообщили GOROD48 в «РВК» Липецк, асфальт у стадиона компания собирается восстановить 12 апреля.
Кроме того, у перекрестка Первомайской и Фрунзе просел асфальт. В прошлом году на этом месте проводились ремонтные работы, часть дороги отремонтировали, но, судя по наметившемуся провалу, некачественно.
Энергетики пообещали обследовать просадку дорожного полотна и принять меры по результатам обстреливания.
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