«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: за науку экономить нужно заплатить, всё о конфликтах на работе
Рассказываем всё самое интересное про второй день недели.
Апрельская жара
Днём будет прямо «Ташкент» - 21-23 градуса тепла. Вторник пройдёт преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодную воду перекроют только в офисных зданиях на улице Калинина,1, 1в.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Академика В.М. Бехтерева, Бескрайней, Гвардейской, Днепровской, Донецкой, Яна Фабрициуса.
С 9:00 до 18:00 из-за необходимости монтажа приборов учета на срок до 3-х часов могут очутиться в потёмках жители улиц Береговой, Бурлакова, Варшавской, Добровской, Дорожной, Железногорской, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Леваневского, Олимпийской, Патриотической Писарева, Пляжной, П.П. Постышева, Р. Зорге, Санитарной, Фурманова,
Пробки
С самого утра в города начали образовываться заторы и с каждой минутой меньше их не становится. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны показать, где пробки чуть меньше. А там уже как повезёт.
Белгородские гастроли (12+)
В Липецке продолжает гостить Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина. В 19:00 в ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого покажут спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе В. Гуркина.
В Липецке продолжает гостить Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина. В 19:00 в ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого покажут спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе В. Гуркина.
Действие начинается в 1941 году. В небольшой уральской деревне живут три сестры – Анна, Александра и Софья. Их мужья идут на фронт добровольцами и пропадают в пекле войны. Спустя несколько лет уставшая от одиночества Александра решается связать свою судьбу с влюбленным в нее участковым милиционером Римасом. Но неожиданно в селе появляется ее пропавший муж Иван...
Вечер диафильмов (12+)
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:33 организуют вечер диафильмов.
Вечер диафильмов (12+)
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:33 организуют вечер диафильмов.
Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku
Вашим гидом по миру ярких картин и завораживающих сюжетов будет Дина Кюнбергер, которая своим мелодичным голосом оживит истории, скрывающиеся за каждым слайдом. Погрузитесь в детство, переживите новые приключения и откройте для себя мир, где каждый кадр – это целая история.
Вход – любая бумажная купюра.
Микромир (16+)
А в 19:01 в «Библиотеке» в буквальном смысле откроют гостям новый мир. Понадлюдать за которым можно в микроскоп.
Кроме того, специалист Эдуард Анохин проведёт лекцию, в которой расскажет, как устроены клетки, почему паразиты настолько малы, как изучить микрокосмос в домашних условиях.
Эдуард Анохин, фото vk.com/anokhinedw
Вход – любая бумажная купюра.
Воспитание рачительных хозяев (12+)
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная 2) сегодня будут учить финансовой грамотности, да ещё – в форме игры.
В 13:00 пройдёт игра для всех желающих «Деньги любят счет». За участие в ней придётся заплатить.
Про Уильяма нашего Шекспира (12+)
А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) в 13:00 поговорят о более возвышенном – о творчестве Уильяма Шекспира (1564 – 1616). Лекция-встреча «Неизвестный Шекспир» прольёт свет на малоизвестные детали творчества и биографии автора «Гамлета», «Отелло и Дездемоны» и т.д.
Про Уильяма нашего Шекспира (12+)
А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) в 13:00 поговорят о более возвышенном – о творчестве Уильяма Шекспира (1564 – 1616). Лекция-встреча «Неизвестный Шекспир» прольёт свет на малоизвестные детали творчества и биографии автора «Гамлета», «Отелло и Дездемоны» и т.д.
Не хотите конфликтов на работе? Платите!
У 42% работающих липчан есть опыт служебных конфликтов. Выяснили специалисты SurerJob. 25% опрошенных назвали инициатором последней ссоры коллег, 12% — других участников рабочего процесса и лишь 5% — себя.
Конфликты с руководством случались у 45% работающих горожан: 31% работающих винит в этом начальство, 9% — других людей. 5% признались в том, что сами инициировали последнюю ссору.
У 42% работающих липчан есть опыт служебных конфликтов. Выяснили специалисты SurerJob. 25% опрошенных назвали инициатором последней ссоры коллег, 12% — других участников рабочего процесса и лишь 5% — себя.
Конфликты с руководством случались у 45% работающих горожан: 31% работающих винит в этом начальство, 9% — других людей. 5% признались в том, что сами инициировали последнюю ссору.
46% липчан не конфликтуют с коллегами, 49% респондентов — с руководством. Среди руководителей не конфликтуют 55% опрошенных.
Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин и чаще не стесняются признавать инициаторами ссор с коллегами и руководством себя. Менее конфликтны в работе горожане, которые зарабатывают больше.
Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день. Вы можете выбрать себе культурное мероприятие в нашей рубрике, а ещё – продолжайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова.
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