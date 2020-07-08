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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: за науку экономить нужно заплатить, всё о конфликтах на работе

Рассказываем всё самое интересное про второй день недели.

Апрельская жара

Днём будет прямо «Ташкент» - 21-23 градуса тепла. Вторник пройдёт преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодную воду перекроют только в офисных зданиях на улице Калинина,1, 1в.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Академика В.М. Бехтерева, Бескрайней, Гвардейской, Днепровской, Донецкой, Яна Фабрициуса.
С 9:00 до 18:00 из-за необходимости монтажа приборов учета на срок до 3-х часов могут очутиться в потёмках жители улиц Береговой, Бурлакова, Варшавской, Добровской, Дорожной, Железногорской, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Леваневского, Олимпийской, Патриотической Писарева, Пляжной, П.П. Постышева, Р. Зорге, Санитарной, Фурманова,

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Пробки

С самого утра в города начали образовываться заторы и с каждой минутой меньше их не становится. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны показать, где пробки чуть меньше. А там уже как повезёт.


Белгородские гастроли (12+)

В Липецке продолжает гостить Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина. В 19:00 в ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого покажут спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе В. Гуркина.

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Действие начинается в 1941 году. В небольшой уральской деревне живут три сестры – Анна, Александра и Софья. Их мужья идут на фронт добровольцами и пропадают в пекле войны. Спустя несколько лет уставшая от одиночества Александра решается связать свою судьбу с влюбленным в нее участковым милиционером Римасом. Но неожиданно в селе появляется ее пропавший муж Иван...

Вечер диафильмов (12+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:33 организуют вечер диафильмов.

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Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku

Вашим гидом по миру ярких картин и завораживающих сюжетов будет Дина Кюнбергер, которая своим мелодичным голосом оживит истории, скрывающиеся за каждым слайдом. Погрузитесь в детство, переживите новые приключения и откройте для себя мир, где каждый кадр – это целая история.

Вход – любая бумажная купюра.

Микромир (16+)

А в 19:01 в «Библиотеке» в буквальном смысле откроют гостям новый мир. Понадлюдать за которым можно в микроскоп.

Кроме того, специалист Эдуард Анохин проведёт лекцию, в которой расскажет, как устроены клетки, почему паразиты настолько малы, как изучить микрокосмос в домашних условиях.

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Эдуард Анохин, фото vk.com/anokhinedw

Вход – любая бумажная купюра.

Воспитание рачительных хозяев (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная 2) сегодня будут учить финансовой грамотности, да ещё – в форме игры.

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В 13:00 пройдёт игра для всех желающих «Деньги любят счет». За участие в ней придётся заплатить.

Про Уильяма нашего Шекспира (12+)

А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) в 13:00 поговорят о более возвышенном – о творчестве Уильяма Шекспира (1564 – 1616). Лекция-встреча «Неизвестный Шекспир» прольёт свет на малоизвестные детали творчества и биографии автора «Гамлета», «Отелло и Дездемоны» и т.д.


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Не хотите конфликтов на работе? Платите!

У 42% работающих липчан есть опыт служебных конфликтов. Выяснили специалисты SurerJob. 25% опрошенных назвали инициатором последней ссоры коллег, 12% — других участников рабочего процесса и лишь 5% — себя.

Конфликты с руководством случались у 45% работающих горожан: 31% работающих винит в этом начальство, 9% — других людей. 5% признались в том, что сами инициировали последнюю ссору.

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46% липчан не конфликтуют с коллегами, 49% респондентов — с руководством. Среди руководителей не конфликтуют 55% опрошенных.

Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин и чаще не стесняются признавать инициаторами ссор с коллегами и руководством себя. Менее конфликтны в работе горожане, которые зарабатывают больше.

Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день. Вы можете выбрать себе культурное мероприятие в нашей рубрике, а ещё – продолжайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
дилетант
10 минут назад
в русской литературе разобрано множество стратегий поведения в конфликтах- в диапазоне от горьковского "пусть сильнее грянет буря " до "премудрого пескаря" салтыкова-щедрина.
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Электорат
сегодня, 07:36
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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