Здоровье

сегодня, 10:01

За праздники трое липчан впали в алкогольную кому и 19 словили «белочку»

5 972
#алкоголь #отравление #наркология
2
За праздники трое липчан впали в алкогольную кому и 19 словили «белочку»

В наркологию поступили 300 человек.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, за новогодние праздники к ним поступили около 300 человек, в том числе около половины обратились сами. Около 100 человек попали в вытрезвитель.

С алкогольными психозами или так называемой «белой горячкой» в Липецкий областной наркологический диспансер поступили 19 человек. Это относительно немного — в прошлом году «белочку» словили 30 человек. Ещё одна позитивная тенденция: за новогодние праздники в наркологии никто не умер, хотя тяжелые больные есть.

- Праздники продолжаются: впереди Старый Новый год, Крещение, 23 февраля, поэтому еще раз хочется напомнить липчанам, что самая безопасная доза — это невыпитая доза спиртного, - отметил Михаил Коростин.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, за новогодние праздники туда поступили трое мужчин в алкогольной коме и один — в наркотической. Возраст этих пациентов — от 30 до 44 лет. Все они попали в токсикологию примерно спустя неделю празднования — на Рождество.

Алкогольная кома развивается в результате употребления спиртных напитков в токсической или летальной дозе с появлением критической концентрации этанола в крови. Считается, что летальный исход у взрослого человека наступает при выявлении 5-6 промилле алкоголя в крови. У госпитализированных липчан концентрация алкоголя в составила от 4,5 промилле в крови до 7,8 промилле в моче. Медики буквально вытащили их с того света: это уже критическое содержание алкоголя в организме, при котором наступает смерть.

Сейчас все пациенты уже выкарабкались и выписались из больницы.
5 972
#алкоголь #отравление #наркология
2

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ххх

18 минут назад
Не нужны такие длинные новогодние каникули.
ответить

Animal Planet.

39 минут назад
Алкашня.
ответить

Комментатор

44 минуты назад
Они так встретили новый год потому что хотят весь год так провести.
ответить

Kпрф

48 минут назад
... белочка это вам не лось
ответить

И что же

51 минуту назад
Так можно пить, что в наркологию даже угодили, вот и испортили себе репутацию, теперь стоят на учёте.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке женщина насмерть замёрзла на улице
#обморожение #рыбалка #рыбак
1
В Липецке женщина насмерть замёрзла на улице

27 минут назад

Здоровье
За сутки коронавирусом заболели 116 липчан, а выздоровели – 38
#Коронавирус
35
За сутки коронавирусом заболели 116 липчан, а выздоровели – 38

04.01.2022 11:46

Здоровье
Липчане начали отмечать Новый год: двое впали в алкогольную кому
#Новый год #алкоголь #спиртное
25
Липчане начали отмечать Новый год: двое впали в алкогольную кому

30.12.2021 10:39

Здоровье
Липецкого рыбака госпитализировали с обморожениями
#обморожение #рыбалка #рыбак
10
Липецкого рыбака госпитализировали с обморожениями

30.12.2021 10:17

Здоровье
В Липецке муж и жена получили сильные ожоги от пароварки
#ожог
21
В Липецке муж и жена получили сильные ожоги от пароварки

28.12.2021 10:12

Здоровье
За неделю ОРВИ заболел 8991 житель Липецкой области
#ОРВИ #грипп
8
За неделю ОРВИ заболел 8991 житель Липецкой области

27.12.2021 15:47

Здоровье