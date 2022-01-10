За праздники трое липчан впали в алкогольную кому и 19 словили «белочку»

В наркологию поступили 300 человек.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, за новогодние праздники к ним поступили около 300 человек, в том числе около половины обратились сами. Около 100 человек попали в вытрезвитель.



С алкогольными психозами или так называемой «белой горячкой» в Липецкий областной наркологический диспансер поступили 19 человек. Это относительно немного — в прошлом году «белочку» словили 30 человек. Ещё одна позитивная тенденция: за новогодние праздники в наркологии никто не умер, хотя тяжелые больные есть.



- Праздники продолжаются: впереди Старый Новый год, Крещение, 23 февраля, поэтому еще раз хочется напомнить липчанам, что самая безопасная доза — это невыпитая доза спиртного, - отметил Михаил Коростин.



Как рассказала GOROD48 заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, за новогодние праздники туда поступили трое мужчин в алкогольной коме и один — в наркотической. Возраст этих пациентов — от 30 до 44 лет. Все они попали в токсикологию примерно спустя неделю празднования — на Рождество.



Алкогольная кома развивается в результате употребления спиртных напитков в токсической или летальной дозе с появлением критической концентрации этанола в крови. Считается, что летальный исход у взрослого человека наступает при выявлении 5-6 промилле алкоголя в крови. У госпитализированных липчан концентрация алкоголя в составила от 4,5 промилле в крови до 7,8 промилле в моче. Медики буквально вытащили их с того света: это уже критическое содержание алкоголя в организме, при котором наступает смерть.



Сейчас все пациенты уже выкарабкались и выписались из больницы.

