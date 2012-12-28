По улице Виктора Музыки 1 сентября поедет первый автобус

Пока 11-го маршрута, но мэр Липецка пообещал жителям «Взлетного», что после реализации пилотного проекта власть еще не раз вернется к проблеме транспортного обеспечения жителей новых районов Опытной.

Итак, свершилось! Как говорится, долго запрягали, но быстро поехали: уже 1 сентября по улице Виктора Музыки поедут автобусы 11-го маршрута. Такое обещание глава Липецка Михаил Щербаков дал жителям самого молодого микрорайона «Взлетный», которому еще расти и расти.О проблеме транспортной доступности нового микрорайона впервые заговорил ровно два года назад депутат горсовета Игорь Подзоров. От имени многочисленных работников Новолипецкого комбината он заявил об отсутствии автобусов, которые ходили бы на левый берег из района Опытной, где как грибы растут новые жилые массивы. Тогда же выяснилось, что новая, с иголочки, дорога по улице Виктора Музыки, которая разделяет «Звездный» с возводимым «Взлетным», не оборудована для регулярного движения автобусов.Тем временем в «Звездном» построили два современных детских сада, а год назад, 1 сентября, открыли самую большую в регионе школу на 1500 мест, в которую перевелись жители городских окраин — той же Опытной, 10-й Шахты, Северного Рудника, опять-таки забыв, что учителям и школьникам нужны автобусы! Этой весной ситуацию с транспортной необеспеченностью жителей этого района-анклава, границей которого является ЛКАД, поднял другой депутат горсовета, Андрей Бугаков. Он заявил, что дорогой на улице Виктора Музыки пользуются жители двух микрорайонов с высотной застройкой (имея ввиду еще и давно застроенный «Звездный»), припомнив об отсутствии светофора на выезде из «Взлетного», из-за чего зимой водители по полчаса ждут, пока по дороге (!) не пройдут вереницы детей к двум садам и школе.Все это время жители «Взлетного» ходят на остановку автобусов «Станция защиты растений» на улицу Опытную, которая от последних домов во «Взлетном» находится в 800 метрах, от строящего ЖК «Смородина» — в более чем 1 300 метрах! Что, конечно, нарушает принцип транспортной доступности, определяемой законом в полкилометра. Недавно тот же Андрей Бугаков на своей страничке в соцсетях провел опрос избирателей насчет выбора автобусного маршрута, который бы жители новых жилых массивов хотели бы видеть на улице Виктора Музыки. В нем поучаствовали 1525 человек. 44% из них выбрали перенос с улицы Опытной автобус 11-й маршрута. Но что бы ни говорили депутаты, в департаментах мэрии говорили, что пустить автобусы по улице Виктора Музыки пока технически невозможно из-за отсутствия инфраструктуры.Точку в бесплодной дискуссии поставил Михаил Щербаков. Проработав этот вопрос с профильными департаментами с учетом голосования жителей, он решил уже 1 сентября пустить по улице Виктора Музыки автобусы 11-го маршрута. Многое для этого уже сделано. Так, было обустроено нормальное примыкание улицы Виктора Музыки к Боевому проезду, установлен новый светофорный объект на пересечении с Лебедянским шоссе с возможностью левых поворотов. На следующей неделе в районе дома №10 на улице Виктора Музыки появятся две остановки, по одной в каждом направлении движения. Из-за нехватки средств в бюджете на одной из них, где будет осуществляться в основном высадка пассажиров, пока не будет остановочного павильона, но на той, где жители будут ждать посадки в направлении к Лебедянскому шоссе, у них будет крыша над головой.Глава города на встрече с жителями пообещал еще не раз вернуться к проблеме транспортной доступности «Взлетного», посмотрев на спрос на 11-й маршрут. Михаил Щербаков тут же дал поручение подчиненным на следующей же неделе оборудовать существующий пешеходный переход в районе перекрестка улиц Виктора Музыки и Василия Саунина светофорами— их, как оказалось, приобретут за внебюджетные средства. Тут же мэр дал указание департаменту дорожного хозяйства и благоустройства установить на данном участке дороги по улице Виктора Музыки знаки 3.27 «Остановка и стоянка запрещена», поскольку существующие правые полосы по обеим сторонам запарковали дальнобойщики.— 1 сентября тут должны быть сотрудники ДПС и эвакуаторы! Безопасность детей — наш общий приоритет! — добавил мэр.