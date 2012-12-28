Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
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Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
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Общество
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сегодня, 16:53
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Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Возвращать в таких условиях на заправки чётно-нечётную систему нет смысла, считает губернатор.
По словам губернатора, в последние два дня «Лукойл» и «Teboil» существенно сократили объёмы поставок топлива на АЗС региона.
«Основная нагрузка снова легла на АЗС «Роснефти». При этом объём топлива, поступающий в регион по линии «Роснефти», также ограничен. После реализации суточного объёма АЗС вынуждены приостанавливать отпуск бензина до следующей поставки. В такой ситуации возвращение режима «чёт-нечет» сейчас не даст ожидаемого эффекта. Этот механизм помогает распределять поток автомобилей, когда топливо поступает, но его не успевают развозить по АЗС. Сейчас проблема в другом: объёмов бензина, поступающих в розничную сеть, недостаточно для удовлетворения текущего спроса», — рассказал Игорь Артамонов.
По его словам, снижение объёмов поставок связано с приостановкой работы ряда нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому власти региона ведут диалог с руководством нефтяных компаний по распределению имеющихся объёмов топлива и обеспечению Липецкой области.
Напомним, что жители Липецка сталкиваются с растущими очередями к АЗС со вчерашнего дня.
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