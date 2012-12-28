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сегодня, 16:53
60

Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом

Возвращать в таких условиях на заправки чётно-нечётную систему нет смысла, считает губернатор.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с заявлением по поводу растущих очередей на заправках.

По словам губернатора, в последние два дня «Лукойл» и «Teboil» существенно сократили объёмы поставок топлива на АЗС региона.

«Основная нагрузка снова легла на АЗС «Роснефти». При этом объём топлива, поступающий в регион по линии «Роснефти», также ограничен. После реализации суточного объёма АЗС вынуждены приостанавливать отпуск бензина до следующей поставки. В такой ситуации возвращение режима «чёт-нечет» сейчас не даст ожидаемого эффекта. Этот механизм помогает распределять поток автомобилей, когда топливо поступает, но его не успевают развозить по АЗС. Сейчас проблема в другом: объёмов бензина, поступающих в розничную сеть, недостаточно для удовлетворения текущего спроса», — рассказал Игорь Артамонов.

По его словам, снижение объёмов поставок связано с приостановкой работы ряда нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому власти региона ведут диалог с руководством нефтяных компаний по распределению имеющихся объёмов топлива и обеспечению Липецкой области.

Напомним, что жители Липецка сталкиваются с растущими очередями к АЗС со вчерашнего дня.
АЗС
бензин
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Комментарии (60)

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Как гость
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Сначала новые
Кузя Прутиков
22 минуты назад
Бензин появится за неделю до выборов, а после выборов пропадет . . .
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Гост
31 минуту назад
Искусственное создание дефицита бензина. На заправках калина ,лтк и др цены на которых переваливают за сотку бензин есть а на тех где бензин по 66-72 бензина нет . Следовательно нас готовят к поднятия цены на бенз
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колхозник
35 минут назад
Скоро выборы. До сельсовета не на чем доехать будет.
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Ганс
43 минуты назад
как бензин везут,так и на выборы пойдём.
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q
47 минут назад
Как говорится, нечего кидаться в соседа камнями, когда у самого стены стеклянные.
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Ольга
сегодня, 20:17
А второе пришествие волонтеров будет?
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волонтер
27 минут назад
Не дай бох. Я еще с прошлых ночных пришествий не отоспался.
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Гость
сегодня, 20:13
Да уж плохо знает нас запад. Иначе не называли бы нас странной бензоколонкой! Далеко нам до этого названия похоже.
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Канатчикова Дача
сегодня, 19:49
Зимой, посмотрев новости на Ютубе, купил пластиковые емкости и начал заполнять их бензином. И не ошибся. Страна, где парад ВМФ у нарисованной подлодки проходит, непредсказуема. Слушайте Владимира Семеновича, он такие песни пел !
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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
сегодня, 19:48
Зато триатлон проводим и фейерверки запускаем. Чет нечет верните хотя бы.
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Натали
сегодня, 20:00
Абсолютно согласна. Пусть сделают возврат. Удобно и можно залить бензин.
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Елена
сегодня, 19:45
Ходите пешком, товарисчи!
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