В результате падения беспилотника в Липецкой области погибли ребенок и мужчина

Еще две женщины ранены.

Ночью в Липецком округе произошла трагедия — в результате падения беспилотника загорелся частный дом. Погибли 14-летний ребенок и мужчина. Еще две женщины получили ранения.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования семьям погибших.«На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Работают экстренные службы», — рассказал Игорь Артамонов в соцсетях.Красный уровень воздушной угрозы действовал в Липецкой области всю ночь.