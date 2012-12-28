Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Происшествия
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сегодня, 07:12
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В результате падения беспилотника в Липецкой области погибли ребенок и мужчина
Еще две женщины ранены.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования семьям погибших.
«На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Работают экстренные службы», — рассказал Игорь Артамонов в соцсетях.
Красный уровень воздушной угрозы действовал в Липецкой области всю ночь.
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