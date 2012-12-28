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17503
сегодня, 07:12
97

В результате падения беспилотника в Липецкой области погибли ребенок и мужчина

Еще две женщины ранены.

Ночью в Липецком округе произошла трагедия — в результате падения беспилотника загорелся частный дом. Погибли 14-летний ребенок и мужчина. Еще две женщины получили ранения.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования семьям погибших.

«На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Работают экстренные службы», — рассказал Игорь Артамонов в соцсетях.

Красный уровень воздушной угрозы действовал в Липецкой области всю ночь.
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Комментарии (97)

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Как гость
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Сначала новые
Р
34 минуты назад
Помню как власти обещали ужасающие последствия врагам в ответ на нападение на Россию. В итоге тишина и вранье.
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Пук
29 минут назад
Обещать не значит жениться, они обещали и страшные последствия если Нато передаст свои ракеты Украине.
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Согласна
сегодня, 10:43
что необходимо вычислить тех, кто ставит смеющиеся смайлики и палец вверх. Вычислить и наказать.
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Местный
23 минуты назад
Случайно задел "палец вверх" и отменить реакцию уже нельзя. А если по делу, то это кошмар. Ночью прочитал эту новость. Просто спали люди и в один момент. Мальчишка этот в школу собирался ..... Царство небесное.
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Лишь бы наказать
26 минут назад
Какой спрос с посетителей сайта, если сам ресурс предоставил возможность ставить реакции? То что эти реакции не соответствуют вашим ожиданиям, только ваши проблемы
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Антуан
29 минут назад
Это с соседей страны захаживают
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мэт
48 минут назад
правильно понимаю - боты в интернете ваша главная проблема в 2026 году? мда...
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Патриот
22 минуты назад
правильно понимаю - боты в интернете ваша главная проблема в 2026 году? мда... Нет. Главная это госдолг Америки
Ответить
Гостья
сегодня, 10:34
Светлая память тем, кто погиб. Скорейшего выздоровления пострадавшим женщинам. Думаю, ответка будет. И в очень скором времени.
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.
18 минут назад
Конечно, ответка будет. А сколько ударов возмездия уже было! Только вряд ли родственникам погибших от этого легче будет.
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о
42 минуты назад
Не надоело жить в ответках?
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Липчанка
46 минут назад
А потом с другой стороны ответка. Так это никогда не закончится. Мирные переговоры нужны или смена элит с одной стороны и с другой. Только так. Иначе все самое страшное у нас ещё впереди. А пока готовим дрова на зиму. Тушенку, гречку и макароны.
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Дама
сегодня, 10:30
По поводу смеющихся смайликов могу сказать за себя. Смайлик крайний справа, и во время прокручивания ленты можно попасть не намеренно. Да и зрение неважное. А так как просмотров много , то и смеющихся много. Думаю так они и появляются. Кто-то заметит- исправит. А кто-то и не догадается даже
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Местный
20 минут назад
Я сейчас случайно попал на "палец вверх" и он уже не отменяется.
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Людмила
42 минуты назад
Да,это так!У меня один раз так и получилось,пока не прислали комментарий...до сих пор не могу забыть,и почему то чувство стыда давит и понимаю,что совершенно случайно.Теперь очень внимательна...
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Да
сегодня, 10:50
Иногда можно попасть, прокручивая вверх ленту, согласна, у меня тоже такое неск раз было. А исправить уже нельзя. Но их здесь слишком много.
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Надо же
сегодня, 10:26
204 класса и 255 смеющихся смайла. 459 врагов новость смотрело. Пусть у них руки отсохнут.
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Анна
сегодня, 10:24
Соболезнуем Вам всей семьёй.
Ответить
Сергей
сегодня, 10:22
А конкретнее где? Пригород, село?
Ответить
Сергей
сегодня, 10:20
А конкретнее где? Пригород, село?
Ответить
Эх
сегодня, 10:18
Вы думаете, эти новости с незалежной не смотрят?
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Антуан
28 минут назад
100% приходят смотреть
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Николай
сегодня, 10:17
А конкретно где-село, пригород?
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