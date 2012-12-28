Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
ФАС во второй раз вмешалось в итоги торгов по строительству в Липецке канализационного коллектора
Здоровье
382
сегодня, 14:00
В больнице остаются два пациента с лихорадкой Западного Нила
Сегодня одного заболевшего перевели из реанимации в отделение.
Еще одну женщину, которая была в тяжелом состоянии в реанимации, перевели в областную клиническую больницу на долечивание и реабилитацию.
Напомним, всего лихорадкой Западного Нила заболели четыре человека, двое попали в реанимацию. Все четверо заразились от укусов комаров. Болезнь от человека к человеку не передается! Лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Основной путь заражения человека – это укус комара, инфицированного вирусом Западного Нила, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных.
1
0
0
0
1
Комментарии