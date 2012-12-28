Недотопы и недотепы: в горсовете обсудили подготовку Липецка к зиме

О необходимости оборудования тепловых пунктов многоэтажек терморегуляторами в первый раз заговорили в июне. Уже август, а «управляшки» увиливают от обязательных по закону работ.