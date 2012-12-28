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Общество
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сегодня, 15:10
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Недотопы и недотепы: в горсовете обсудили подготовку Липецка к зиме
О необходимости оборудования тепловых пунктов многоэтажек терморегуляторами в первый раз заговорили в июне. Уже август, а «управляшки» увиливают от обязательных по закону работ.
Проблема Липецка в том, что он наряду с еще девятью крупными городами страны, имеет в большинстве микрорайонов открытую схему теплоснабжения. В этом случае вода для отопления и горячей воды берется из общей трубы теплосети. То есть та самая вода, которая циркулирует в батареях, одновременно поступает в краны. О необходимости оборудования регуляторами теплопунктов в многоквартирных домах заговорили после трагедии в Обнинске, где зимой 75-летний пенсионер заживо сварился в хлынувшем из крана в ванную кипятке. По закону, горячая вода из крана должна подаваться квартиры нагретой до 60-75 градусов. Терморегуляторы не пустят кипяток в общедомовую систему, если температура обратки в ней превышает допустимую. Перегретая в котельной вода пойдет дальше прямотоком к следующему по ветке дому, что позволит полностью исключить или снизить недотопы в домах, находящихся в конце теплосетей.
Однако УК не горят желанием оснащать дома терморегуляторами. Позицию тех 59-ти «управляшек», которые входят в Ассоциацию управляющих и эксплуатирующих организаций (обслуживающих) организаций ЖКХ, представил ее исполнительный директор Сергей Ткаченко, учредитель одной УК, бывший депутат горсовета, ранее судимый за махинации со средствами жильцов. Но он, сославшись на полученный членами комиссии по бюджету и муниципальной собственности раздаточный материал, лишь сказал, что установка регуляторов не решит проблему недотопов домов, находящихся вдалеке от котельных. А в этой самой раздатке можно прочитать, что «управляшки» против установки таких устройств, мол, требовать этого для тех домов, где они не были запроектированы заранее, неправомерно. В Ассоциации Ткаченко считают, что правила эксплуатации тепловых пунктов обязывают оборудовать регуляторами только те дома, где они есть в проекте. А в МКД постройки до 2003 года таких регуляторов не было. Для того, чтобы поставить дополнительное оборудование в теплопункт, нужен проект, а проект — это уже модернизация, которую нельзя оплачивать за счет тарифа на текущий ремонт и содержание жилья. Финансирование таких работ возможно только по решению общего собрания жильцов, но никто не будет за это голосовать.
По оценке Ассоциации, на оборудование одного такого пункта в многоподъездном доме требуется до полумиллиона. В домах с годовым сбором до 100 тысяч рублей установка регуляторов вообще нерентабельна. УК предупреждают: если их заставят на это потратиться, они не смогут подготовить дома к зиме. «Будет недоремонт!»
типичный теплопункт липецкой многоэтажки
Однако Сергея Ткаченко тут же поставили на место другие участники дискуссии.
Председатель департамента ЖКХ мэрии Владимир Яриков сообщил, что оборудование тепловых пунктов многоквартирных домов регуляторами горячего теплоснабжения — обязательное требование. Не во всех 3 308 домах Липецка возможно установить терморегулятор с технической точки зрения, но в большинстве многоэтажек они быть обязаны. Однако проверка липецкого филиала «РИР Энерго» показала, что они есть лишь в 637 домах из 2 532, находящихся в зоне ответственности этой организации (Сырский Рудник и Сокол, напомним, обслуживает МУП «Липецктеплосеть»). По данным профильного департамента мэрии, цена такого устройства — от 15 тысяч рублей.
Руководитель липецкого филиала «РИР Энерго» Алексей Бунеев заметил, что про необходимость оснащения многоэтажек терморегуляторами говорится в его настольной книге, руководстве по эксплуатации тепловых сетей 1977 года выпуска:
— Не понимаю, зачем обсуждать этот вопрос в горсовете, если нужно исполнять законы? Это то же самое, что обсуждать возможность езды на красный свет. Я говорю не о деньгах, а о безопасности жителей. В 20-градусные морозы прошедшей зимой мы подавали в сеть от наших котельных теплоноситель в 92-93 градуса тепла по открытой схеме теплоснабжения. Если вода такой температуры попадет в кран, беды не избежать. Кстати, в Обнинске за смерть пенсионера ответила управляющая компания.
— Нормативно-правовая база такова, что дом без регулятора — это администативка по-любому. Если из-за отсутствия терморегулятора пострадает кто-то из жителей, то это уголовная ответственность, — добавил заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области Сергей Музалевских.
Музалевских был эмоционален. Он сообщил, что из года в год в ГЖИ поступает все больше жалоб от липчан на холод в квартирах во время отопительного сезона. Поэтому он призвал решать две проблемы одновременно: устанавливать терморегуляторы и заключать дополнительные договоры между энергетиками и управляющими компаниями на подачу теплоносителя до входа в каждую конкретную многоэтажку с необходимыми параметрами теплоносителя по давлению и температуре. В Липецке на заключении таких договоров настаивала еще мэр Евгения Уваркина, но дело не пошло. А вот в Грязях все получилось, и жалоб на отопление, как сказал заместитель руководителя Госжилинспекции, стало в десятки раз меньше:
— Если есть договор, то нет перетыкивания вины друг на друга теплоснабжающей организации и управляющей компании.
Экс-депутат горсовета, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Липецкой области Федор Жигаров, во-первых, призвал «РИР Энерго» и управляющие компании восстановить работу тепловых пунктов многоквартирных домов «как было раньше», а ГЖИ призвал взять эту работу под контроль. Во-вторых, обратился к Алексею Бунееву с просьбой набраться мужества и заключить дополнительные договоры с УК на параметры теплоносителя к каждой многоэтажке.
Руководитель липецкого филиала «РИР Энерго» заявил, что не против, но тут же перевел стрелки на «управляшки». В пример он привел улицу Интернациональную в Липецке, где на «на 15 домов — девять УК». Если в одном доме работает насос, который гоняет теплоноситель по системе, то в соседнем работает другой — на слив едва теплой воды в канализацию, чтобы не заморозить дом. Как в таких условиях «РИР Энерго» может соблюдать договорные параметры? Алексей Бунеев привел и другой пример. В «Университетском», где новый жилфонд, тогда еще «Квадра» хотела заключить дополнительные договоры с УК на параметры теплоносителя. Но оказалось, что к системе теплоснабжения микрорайона подключено какое-то количество старых многоэтажек на улице Московской. И ни УК, ни департамент ЖКХ мэрии так и не смогли обеспечить доступ энергетиков к тепловым узлам специалистов, и на этом эксперимент закончился.
Сергей Музалевских при всем при том стоял на своем: только договоры на каждый дом дадут энергетикам и власти точную информацию о том, где не работает система. И добавил: «В Москве работают порядка 800 УК, в Липецке — меньше ста».
— У нас нет никого, кто дал бы и тем, и другим по голове, — бросил реплику в сторону городской власти Федор Жигаров.
Возможно, бывший вице-спикер нескольких созывов горсовета вспомнил, какой фурор 10 лет назад произвёл доклад теплотехника и общественника (позже ставшего заместителем руководителя Госжилинспекции) Максима Пустовалова, в котором он отметил разрушение сначала энергетиками, а затем и «управляшками» существовавшей в Липецке системы теплоснабжения. В итоге прежний, ГОСТовский, график подачи теплоносителя температурой 150 градусов на выходе из котельных и 70 градусов на обратке со срезкой в разное время на уровне 120–130 градусов изменили до параметров 130–110/70–50 градусов. С тех пор подача тепла в Липецке осуществляется в ручном режиме, с тех пор все знают, что такое «перетопы» и «недотопы».
Председатель горсовета Евгения Фрай не дала расплескаться эмоциям. Она задала несколько конкретных вопросов участникам дискуссии. И выяснилось, например, что никакого собрания жильцов для установки терморегуляторов созывать не нужно. Что оборудование ими тепловых пунктов — обязанность УК в рамках содержания общедомового имущества. Что «РИР Энерго» как контролер имеет предложения, как начать эту работу — с первых от котельных многоэтажек, где обычны перетопы.
Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров призвал начать работу по оснащению регуляторами многоэтажек с Сокола и Сырского Рудника, который обслуживает МУП «Липецктеплосеть», получающий ежегодно на свое существование по 300 млн рублей из горбюджета. А первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев попросил департамент ЖКХ связать между собой энергетиков и «управляшки» и понудить их заключить договоры на параметры теплоносителя, чтобы увидеть их реакцию:
— Сегодня — 18 августа. Чтобы избежать разных спекуляций, «РИР Энерго» необходимо составить план-график установки теплорегуляторов в домах липчан. Нужно начать тотечно делать эту работу с получением домами паспортов готовности к зиме.
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