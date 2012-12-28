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Общество
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сегодня, 15:07
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Корпус детсада в «Университетском», который во время визита в Липецк посещал Дмитрий Медведев, отдали школьникам
В Липецке стало меньше дошколят.
На косметический ремонт уже бывшего корпуса учреждения дошкольного образования мэрия выделила 25 млн рублей. Вице-мэр Липецка Светлана Бедрова сообщила, что обустройство бывшего корпуса детского сада идет такими темпами, что 1 сентября 200 учащихся начальных классов 29-й школы начнут обучение в новом месте.
А куда пойдут дошкольники? На этот вопрос первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева заместитель главы Липецка ответила, что в другие два корпуса детского сада в «Университетском». И все там поместятся, поскольку дошкольников в Липецке стало меньше.
Кстати, соседний корпус детского сада под названием «Солнечный город» на стадии его строительства 18 июля 2014 года посещал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
премьер-министр на встрече с жителями «Университетского»
Вот так! Раньше, при мэре Михаиле Гулевском, администрация города делала все, чтобы сократить детскую очередь в детсады: строила новые дошкольные учреждения, пристраивала к существующим новые этажи и помещения, множила частные ясли и детсады на первых этажах жилых домов, но потребность в новых местах в общеобразовательных учреждениях сошла на нет лишь при мэре Евгении Уваркиной к 2020 году. И вот пошел обратный процесс: из-за падения рождаемости дошкольников в этом году на тысячу меньше, чем в прошлом. Соответственно, первый раз в первый класс 1 сентября в Липецке пойдет меньше на 500 учеников, чем годом ранее.
Фото: government.ru
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