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сегодня, 15:07
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Корпус детсада в «Университетском», который во время визита в Липецк посещал Дмитрий Медведев, отдали школьникам

В Липецке стало меньше дошколят.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета выяснилось, что в городе стало меньше дошколят. По этой причине один из трех корпусов детского сада в густонаселенном микрорайоне «Университетский», на улице Замятина, 1а, спешно переделывают под обучение учеников 1-4 классов 29-й школы. Причина — работа школы едва не в три смены в этом до сих пор растущем жилом массиве.

На косметический ремонт уже бывшего корпуса учреждения дошкольного образования мэрия выделила 25 млн рублей. Вице-мэр Липецка Светлана Бедрова сообщила, что обустройство бывшего корпуса детского сада идет такими темпами, что 1 сентября 200 учащихся начальных классов 29-й школы начнут обучение в новом месте.

А куда пойдут дошкольники? На этот вопрос первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева заместитель главы Липецка ответила, что в другие два корпуса детского сада в «Университетском». И все там поместятся, поскольку дошкольников в Липецке стало меньше.

Кстати, соседний корпус детского сада под названием «Солнечный город» на стадии его строительства 18 июля 2014 года посещал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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премьер-министр на встрече с жителями «Университетского»

Вот так! Раньше, при мэре Михаиле Гулевском, администрация города делала все, чтобы сократить детскую очередь в детсады: строила новые дошкольные учреждения, пристраивала к существующим новые этажи и помещения, множила частные ясли и детсады на первых этажах жилых домов, но потребность в новых местах в общеобразовательных учреждениях сошла на нет лишь при мэре Евгении Уваркиной к 2020 году. И вот пошел обратный процесс: из-за падения рождаемости дошкольников в этом году на тысячу меньше, чем в прошлом. Соответственно, первый раз в первый класс 1 сентября в Липецке пойдет меньше на 500 учеников, чем годом ранее.

Фото: government.ru
школа
детский сад
демография
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Петр
сегодня, 19:20
Я в шоке, такую глупость написать про падение рождаемости.
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наивный
сегодня, 19:17
в тихаря все втихаря а то вдруг народ со своей правдой попрет
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Кто-то
сегодня, 19:13
А причем микрорайон Елецкого?
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Партработник
сегодня, 18:45
Количество работников обкома только растёт.
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Васёк
сегодня, 17:11
Скоро некому будет в сбер школе 21 бассейны проходить.
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Колян
сегодня, 17:10
Смотрите чаще зомбоящик.
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Р
сегодня, 17:07
Вымирание. Главное засекретить.
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Зинаида Львовна
сегодня, 16:59
Денег нет но вы держитесь там. и хорошего вам настроения!
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Савелий
сегодня, 15:31
Росстат засекретил статистику по рождаемости, а вы тут все секреты выдаете)
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Житель
сегодня, 15:31
Просто всем известно, что 29 школа работает в три смены. И если не построят еще школу в Университетском, то 29 школа, наверно, будет работать и в четыре смены. Часть родителей первоклассников из Университетского просто выбрали другие школы, пусть подальше от дома, но хотя б в две смены чтобы дети учились.
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Гость
сегодня, 22:15
Кто вам говорит такую чушь что в три смены работает 29 школа ???? Да детей много, учителей не хватает , много классов . Но работает школа так же в 2 смены!!! Не распространяйте нелепые слухи !!!!!!
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