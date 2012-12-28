Корпус детсада в «Университетском», который во время визита в Липецк посещал Дмитрий Медведев, отдали школьникам

В Липецке стало меньше дошколят.

Фото: government.ru

Сегодня на сессии Липецкого горсовета выяснилось, что в городе стало меньше дошколят. По этой причине один из трех корпусов детского сада в густонаселенном микрорайоне «Университетский», на улице Замятина, 1а, спешно переделывают под обучение учеников 1-4 классов 29-й школы. Причина — работа школы едва не в три смены в этом до сих пор растущем жилом массиве.На косметический ремонт уже бывшего корпуса учреждения дошкольного образования мэрия выделила 25 млн рублей. Вице-мэр Липецка Светлана Бедрова сообщила, что обустройство бывшего корпуса детского сада идет такими темпами, что 1 сентября 200 учащихся начальных классов 29-й школы начнут обучение в новом месте.А куда пойдут дошкольники? На этот вопрос первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева заместитель главы Липецка ответила, что в другие два корпуса детского сада в «Университетском». И все там поместятся, поскольку дошкольников в Липецке стало меньше.Кстати, соседний корпус детского сада под названием «Солнечный город» на стадии его строительства 18 июля 2014 годаВот так! Раньше, при мэре Михаиле Гулевском, администрация города делала все, чтобы сократить детскую очередь в детсады: строила новые дошкольные учреждения, пристраивала к существующим новые этажи и помещения, множила частные ясли и детсады на первых этажах жилых домов, но потребность в новых местах в общеобразовательных учреждениях сошла на нет лишь при мэре Евгении Уваркиной к 2020 году. И вот пошел обратный процесс: из-за падения рождаемости дошкольников в этом году на тысячу меньше, чем в прошлом. Соответственно, первый раз в первый класс 1 сентября в Липецке пойдет меньше на 500 учеников, чем годом ранее.