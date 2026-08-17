Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водителя липецкой маршрутки хватил удар прямо в рейсе
Происшествия
Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Общество
Водитель мотоблока погиб в ДТП в Липецкой области
Происшествия
«Фрегат» тонет у причала: ремонт легендарного здания перерос в скандал
Общество
Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт
Общество
Из пруда вытащили тело мужчины
Происшествия
Водитель «Лады» погиб в столкновении со «Сканией»
Происшествия
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Происшествия
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
Кодовое слово «бабушка»: две липецкие пенсионерки отдали деньги 18-летнему алтайцу
Происшествия
Читать все
«Обнаженный бизнес» не задался: 24-летняя вебкам-модель получила два года условно
Происшествия
С 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной
Общество
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
Похитителя сейфа нашли по бороздам-царапинам на асфальте
Происшествия
24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом
Происшествия
Менеджер маркетплейса пойдет под суд за хищение товаров на полмиллиона рублей
Происшествия
Перед постом ГАИ на трассе Тамбов-Орел ограничат проезд
Общество
Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зачем НЛМК пылесосит воздух?
НЛМК Live
Читать все
Общество
4564
сегодня, 14:33
26

«Фрегат» тонет у причала: ремонт легендарного здания перерос в скандал

Владелец большей части здания у пляжа хочет кормить горожан и гостей Липецка, а региональное министерство требует через суд сноса бывшего ресторана. Обретет ли детище архитектора Мордуховича новую жизнь или станет грудой железобетона?

Липчане заметили, как вдруг начало преображаться после десятилетий забвения здание легендарного кафе «Фрегат» у центрального пляжа. Вокруг него вырубили самосев канадского клена, демонтировали остатки побитых витражей и стекол, оббили со стен разрушающуюся штукатурку…



Сейчас в здании визжат отрезные машинки, стучат перфораторы. Такое впечатление, что «Фрегату», долгое время бывшему бельмом на глазу отдыхающих дают новую жизнь.

IMG_20260814_083245.jpg+2026-08-17-13.55.04+niz.jpg

IMG_20260814_083313.jpg+2026-08-17-13.55.04+niz.jpg

IMG_20260814_083750.jpg+2026-08-17-13.55.04+niz.jpg

IMG_20260814_083800.jpg+2026-08-17-13.55.04+niz.jpg

Но, как выяснил GOROD48, все обстоит не так, как кажется.

— Не будем сильно забегать вперед, — сказал в ответ на вопрос, под какой вид деятельности готовят здание, владелец большинства его помещений Юрий Фадеев.

В этом — одна из проблем с «Фрегатом». Юридически здание принадлежит нескольким собственникам. Центральная часть, которая некогда была трехэтажной (о чем свидетельствуют как архивные фото, так и выводы экспертизы), стала двухэтажной: верхний ярус здания снес тот же Фадеев. Сейчас ему принадлежат помещения (часть которых должным образом не зарегистрирована) общей площадью чуть более трех тысяч кв. метров. В собственности регионального правительства находятся два крыла: одно занимает ОКУ «Управление ГПСС по Липецкой области (288 кв. м), другое — спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта (625 кв. м). Еще 130 квадратов принадлежат предпринимателю Дмитрию Емельянову, а 26,8 находятся в собственности мэрии Липецка — это помещение арендовал Клуб моржей.

В настоящее время судьба «Фрегата» зависла в двух арбитражных процессах по искам регионального министерства имущественных и земельных отношений.

Первым был суд по иску к двум владельцам здания бывшего кафе «Фрегат», предпринимателям Юрию Фадееву и Дмитрию Емельянову, о приведении их помещений в здании по улице Карла Маркса, 30 в надлежащее санитарно-техническое состояние. По ходу дела появилась экспертиза специалиста ФГБУ «Липецкая лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Александра Максимова, который пришел к выводу о том, что конструктив «Фрегата» имеет деформации и дефекты, зданию грозит обрушение.

jtf1c22md71g51ov6wk6n3c1954dad30.jpg

3ui3flnwglwyyumaenqnhgiiremkg5hl.jpg

kjkzv15vtdvcvykuvn0dens5fihyadfl.jpg

qq8c0smt5addcx1m4nx9rt9xf429jh2p.jpg

В самом большом помещении площадью 1,6 тысячи кв. метров, принадлежащем Фадееву, «инженерное оборудование демонтировано, отсутствуют ограждения на открытых площадках и лестничных клетках, оконные проемы демонтированы, внутренняя отделка пришла в негодность...». Эксперт отметил «массовую деформацию кровельного покрытия, массовую деформацию кирпичных стен и колонн, множество сквозных трещин на всю высоту этажей, разрушение кладки, разрушение плит перекрытия».

Эта экспертиза стала основанием для нового иска — о признании отсутствующим зарегистрированного право собственности Юрия Фадеева на помещения общей площадью 2659,3 кв. м, о сносе самовольно реконструированного им здания, а в случае отказа — сносе за счет бюджета с последующим взысканием с ответчика всех расходов (новый суд в Арбитраже стал основанием приостановить первый процесс). Но региональное МИЗО в феврале его проиграло из-за совпадения истца и ответчика. Вышли на самих себя, как в известном анекдоте! Причина в уже указанном обстоятельстве — часть «Фрегата» занимает находящееся в собственности области помещение, переданное в оперативное управление спортшколе.

Истец на этом не остановился, обжаловав это решение в суде вышестоящей инстанции. Сейчас в находящемся в производстве Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда Воронежа пауза: Фемида решает, нужно ли проводить по иску МИЗО новую судебно-строительную экспертизу. Правительство области хотело бы узнать от экспертов о том, безопасно ли здание после проведенных Фадеевым без проекта работ, о наличии признаков реконструкции в здании (одна из стен помещения, где хранились лодки спортшколы, например, разобрана), о соответствии «Фрегата» строительным нормам и правилам, о судьбе третьего этажа, снесенного ответчиком.

i.webp

фото МИЗО: сотрудники министерства утверждают, что Фадеев разобрал стену в хранилище плавсредств спортшколы, оставив только ворота   

— Что сейчас делает со зданием ответчик, мы не знаем. Кажется, мы видим признаки капитального ремонта — текущим его не назвать, — так прокомментировали GOROD48 ситуацию в министерстве имущественных и земельных отношений Липецкой области. — Из экспертизы Максимова следует, что Фадеев изменил конструктив и площадь здания, не имея никаких разрешений на реконструкцию объекта и со стороны собственников иных помещений. Своими действиями предприниматель причинил ущерб имуществу области, общему имуществу здания, а его бесхозяйное содержание привело к недопустимости в нем пребывания.

Юрий Фадеев заявил в суде, что он против проведения экспертизы. Позицию истца он считает неконструктивной. Ответчик, по его словам, не против обсудить архитектурный облик «Фрегата» со всеми заинтересованными сторонами, но этого почему-то не происходит:

— Мне просто суют палки в колеса! МИЗО, собственник земельного участка, на котором стоит «Фрегат», указал разрешенным видом деятельности спорт. Мы я этим не согласны. Мы хотим расширения разрешенных законом списка видов деятельности. В этом — главный камень преткновения, ведь в договоре об аренде земельного участка МИЗО прописало пункт о том, что нецелевое его использование — это основание для расторжения договора (действующий договор аренды у Фадеева истекает в этом году).

Юрий Фадеев ссылается на размещенный рядом развлекательный комплекс «Марбелья». Почему там может быть ресторан, а во «Фрегате» нет?

— Что не запрещено законом — то разрешено. Посетители пляжа, Зеленого острова, Нижнего парка, парка аттракционов хотят есть, а мы хотим их кормить! Почему наши предложения в МИЗО игнорируют? Где же свобода предпринимательской деятельности?

IMG_20260814_084003.jpg+2026-08-17-13.55.04+niz.jpg

вид на реку со второго этажа 

Предприниматель выражает недовольство исками МИЗО. Он кивает на спортивная школа олимпийского резерва, мол, почему там не наводят порядок? Почему не ремонтируют находящееся в областной собственности здание? Почему не вырубают деревья, растущие из-под фундамента и разрушающие здания?

В МИЗО же считают неконструктивными действия ответчика, говорят, что он ведет себя как бизнесмен из 90-х.

b2d927zsu3i7fcg5rhor7snmk3pkf2hc.webp

… При рождении в 1976 году это кафе называлось «Набережная», но уже в 1977-м стало известно горожанам как «Фрегат», уж очень походило здание построенное по проекту именитого липецкого архитектора Мирона Мордуховича на корабль. Позже из него сделали ресторан.

В начале нулевых «Фрегат» работал еще и как казино, но нарвался на экономические рифы и затонул. Юрий Фадеев рассказал GOROD48, что заходил в администрацию Липецка еще при мэре Гулевском с предложением реконструкции «Фрегата» с увеличением его этажности до пяти. Бизнесмен хотел создать ресторанно-гостиничный комплекс, танцпол, бассейн, фитнес-клуб. Но проект положили под сукно. Бюрократические проволочки и мелкие претензии типа обвинений в захвате метра муниципальной земли по периметру здания привели к тому, что у Фадеева закончились свободные финансы и в 2011 году «Фрегат» закрылся как нерентабельный.

Сейчас на фоне обновленного городского пляжа и современной спортивной инфраструктуры Зеленого острова это здание выглядит чужеродным объектом, фактически руиной. В последние годы главного собственника здания Юрий Фадеева многократно штрафовали на 300-500 рублей за нарушение ч.1 ст.19.5 КоАП РФ — за невыполнение в срок законного предписания по наведению порядка. Чиновники говорят, что «Фрегат» у него не раз хотели купить, но коммерсант всякий раз завышал ценник, дойдя до ста миллионов. Последние слухи о будущем «Фрегата» появились в прошлом году. Поговаривали, что в то время министр спорта Липецкой области Ксения Казакова хотела видеть на его месте комплекс для триатлона всероссийского уровня — будто бы для этого из здания выселяли воспитанников липецкой спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта. Но юных байдарочников и каноистов после скандала оставили на месте, а Казакову в марте этого года сместили с должности по делу о мошенничестве с зарплатами в липецком детско-юношеском центре «Спортивный».
«Фрегат»
пляж
Зеленый остров
суд
2
6
12
1
15

Комментарии (26)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
КРУ
сегодня, 20:49
Тут много всего чего .... время Фригата прошло это понятно .....
Ответить
Гость
сегодня, 20:03
Снести эту уродину как можно быстрее.
Ответить
Липчанка
сегодня, 20:35
Все вам снести и в асфальт закатать. Это история города. Культовое кафе было когда-то.
Ответить
Липчанка
сегодня, 19:51
На мой взгляд этот Фрегат надо отреставрировать. Интересное здание. И Мордухович, что бы там не говорили, много для Липецка сделал.
Ответить
Кузя
сегодня, 18:12
Снести нельзя оставить;) Вопрос, где ставить запятую? Кто знает? Мне вариант "Спутника" и той самой "Кррепости" как-то реальнее, увы....(
Ответить
Сидит
сегодня, 18:10
Казакова?
Ответить
Елена
сегодня, 19:41
Кто ж её посадит, она же админ
Ответить
Снести
сегодня, 16:51
Если всё сделать по закону и для горожан, то там весь этот шанхай надо сносить и освободить береговую линию для прохода. Сделать там продолжение Набережной. А здания дальше от реки построить. Если есть в этом хоть какая-то необходимость
Ответить
алё
сегодня, 16:19
а куда с этого заведения идет канализация. Вот и во всех домах у берега!
Ответить
Злой.
сегодня, 16:03
Да. Хороший был ресторан. С Грязей ездили отдыхать.
Ответить
Хатабыч
сегодня, 15:57
Да , с ностальгией вспоминаю те прекрасные наивные и душевные времена. И строили и отдыхали и никто ничего не делил и не отжимал. Не было такой зависти и злобы.
Ответить
Луиза
сегодня, 15:50
Эх, посмотришь на старую фотографию, как же было всё красиво и замечательно!..
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить