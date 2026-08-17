«Фрегат» тонет у причала: ремонт легендарного здания перерос в скандал

Владелец большей части здания у пляжа хочет кормить горожан и гостей Липецка, а региональное министерство требует через суд сноса бывшего ресторана. Обретет ли детище архитектора Мордуховича новую жизнь или станет грудой железобетона?

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Липчане заметили, как вдруг начало преображаться после десятилетий забвения здание легендарного кафе «Фрегат» у центрального пляжа. Вокруг него вырубили самосев канадского клена, демонтировали остатки побитых витражей и стекол, оббили со стен разрушающуюся штукатурку…Сейчас в здании визжат отрезные машинки, стучат перфораторы. Такое впечатление, что «Фрегату», долгое время бывшему бельмом на глазу отдыхающих дают новую жизнь.Но, как выяснил GOROD48, все обстоит не так, как кажется.— Не будем сильно забегать вперед, — сказал в ответ на вопрос, под какой вид деятельности готовят здание, владелец большинства его помещений Юрий Фадеев.В этом — одна из проблем с «Фрегатом». Юридически здание принадлежит нескольким собственникам. Центральная часть, которая некогда была трехэтажной (о чем свидетельствуют как архивные фото, так и выводы экспертизы), стала двухэтажной: верхний ярус здания снес тот же Фадеев. Сейчас ему принадлежат помещения (часть которых должным образом не зарегистрирована) общей площадью чуть более трех тысяч кв. метров. В собственности регионального правительства находятся два крыла: одно занимает ОКУ «Управление ГПСС по Липецкой области (288 кв. м), другое — спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта (625 кв. м). Еще 130 квадратов принадлежат предпринимателю Дмитрию Емельянову, а 26,8 находятся в собственности мэрии Липецка — это помещение арендовал Клуб моржей.В настоящее время судьба «Фрегата» зависла в двух арбитражных процессах по искам регионального министерства имущественных и земельных отношений.Первым был суд по иску к двум владельцам здания бывшего кафе «Фрегат», предпринимателям Юрию Фадееву и Дмитрию Емельянову, о приведении их помещений в здании по улице Карла Маркса, 30 в надлежащее санитарно-техническое состояние. По ходу дела появилась экспертиза специалиста ФГБУ «Липецкая лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Александра Максимова, который пришел к выводу о том, что конструктив «Фрегата» имеет деформации и дефекты, зданию грозит обрушение.В самом большом помещении площадью 1,6 тысячи кв. метров, принадлежащем Фадееву, «инженерное оборудование демонтировано, отсутствуют ограждения на открытых площадках и лестничных клетках, оконные проемы демонтированы, внутренняя отделка пришла в негодность...». Эксперт отметил «массовую деформацию кровельного покрытия, массовую деформацию кирпичных стен и колонн, множество сквозных трещин на всю высоту этажей, разрушение кладки, разрушение плит перекрытия».Эта экспертиза стала основанием для нового иска — о признании отсутствующим зарегистрированного право собственности Юрия Фадеева на помещения общей площадью 2659,3 кв. м, о сносе самовольно реконструированного им здания, а в случае отказа — сносе за счет бюджета с последующим взысканием с ответчика всех расходов (новый суд в Арбитраже стал основанием приостановить первый процесс). Но региональное МИЗО в феврале его проиграло из-за совпадения истца и ответчика. Вышли на самих себя, как в известном анекдоте! Причина в уже указанном обстоятельстве — часть «Фрегата» занимает находящееся в собственности области помещение, переданное в оперативное управление спортшколе.Истец на этом не остановился, обжаловав это решение в суде вышестоящей инстанции. Сейчас в находящемся в производстве Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда Воронежа пауза: Фемида решает, нужно ли проводить по иску МИЗО новую судебно-строительную экспертизу. Правительство области хотело бы узнать от экспертов о том, безопасно ли здание после проведенных Фадеевым без проекта работ, о наличии признаков реконструкции в здании (одна из стен помещения, где хранились лодки спортшколы, например, разобрана), о соответствии «Фрегата» строительным нормам и правилам, о судьбе третьего этажа, снесенного ответчиком.— Что сейчас делает со зданием ответчик, мы не знаем. Кажется, мы видим признаки капитального ремонта — текущим его не назвать, — так прокомментировали GOROD48 ситуацию в министерстве имущественных и земельных отношений Липецкой области. — Из экспертизы Максимова следует, что Фадеев изменил конструктив и площадь здания, не имея никаких разрешений на реконструкцию объекта и со стороны собственников иных помещений. Своими действиями предприниматель причинил ущерб имуществу области, общему имуществу здания, а его бесхозяйное содержание привело к недопустимости в нем пребывания.Юрий Фадеев заявил в суде, что он против проведения экспертизы. Позицию истца он считает неконструктивной. Ответчик, по его словам, не против обсудить архитектурный облик «Фрегата» со всеми заинтересованными сторонами, но этого почему-то не происходит:— Мне просто суют палки в колеса! МИЗО, собственник земельного участка, на котором стоит «Фрегат», указал разрешенным видом деятельности спорт. Мы я этим не согласны. Мы хотим расширения разрешенных законом списка видов деятельности. В этом — главный камень преткновения, ведь в договоре об аренде земельного участка МИЗО прописало пункт о том, что нецелевое его использование — это основание для расторжения договора (действующий договор аренды у Фадеева истекает в этом году).Юрий Фадеев ссылается на размещенный рядом развлекательный комплекс «Марбелья». Почему там может быть ресторан, а во «Фрегате» нет?— Что не запрещено законом — то разрешено. Посетители пляжа, Зеленого острова, Нижнего парка, парка аттракционов хотят есть, а мы хотим их кормить! Почему наши предложения в МИЗО игнорируют? Где же свобода предпринимательской деятельности?Предприниматель выражает недовольство исками МИЗО. Он кивает на спортивная школа олимпийского резерва, мол, почему там не наводят порядок? Почему не ремонтируют находящееся в областной собственности здание? Почему не вырубают деревья, растущие из-под фундамента и разрушающие здания?В МИЗО же считают неконструктивными действия ответчика, говорят, что он ведет себя как бизнесмен из 90-х.… При рождении в 1976 году это кафе называлось «Набережная», но уже в 1977-м стало известно горожанам как «Фрегат», уж очень походило здание построенное по проекту именитого липецкого архитектора Мирона Мордуховича на корабль. Позже из него сделали ресторан.В начале нулевых «Фрегат» работал еще и как казино, но нарвался на экономические рифы и затонул. Юрий Фадеев рассказал GOROD48, что заходил в администрацию Липецка еще при мэре Гулевском с предложением реконструкции «Фрегата» с увеличением его этажности до пяти. Бизнесмен хотел создать ресторанно-гостиничный комплекс, танцпол, бассейн, фитнес-клуб. Но проект положили под сукно. Бюрократические проволочки и мелкие претензии типа обвинений в захвате метра муниципальной земли по периметру здания привели к тому, что у Фадеева закончились свободные финансы и в 2011 году «Фрегат» закрылся как нерентабельный.Сейчас на фоне обновленного городского пляжа и современной спортивной инфраструктуры Зеленого острова это здание выглядит чужеродным объектом, фактически руиной. В последние годы главного собственника здания Юрий Фадеева многократно штрафовали на 300-500 рублей за нарушение ч.1 ст.19.5 КоАП РФ — за невыполнение в срок законного предписания по наведению порядка. Чиновники говорят, что «Фрегат» у него не раз хотели купить, но коммерсант всякий раз завышал ценник, дойдя до ста миллионов. Последние слухи о будущем «Фрегата» появились в прошлом году. Поговаривали, что в то время министр спорта Липецкой области Ксения Казакова хотела видеть на его месте комплекс для триатлона всероссийского уровня — будто бы для этого из здания выселяли воспитанников липецкой спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта. Но юных байдарочников и каноистов после скандала оставили на месте, а Казакову в марте этого года сместили с должности по делу о мошенничестве с зарплатами в липецком детско-юношеском центре «Спортивный».