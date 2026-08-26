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сегодня, 14:10
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В этом году в Липецкой области утонули 22 человека, 49 спасено

Купальный сезон официально завершается 1 сентября. Но на улице похолодало, и спасатели уже подводят предварительные итоги лета.

В Липецкой области в этом году утонули 22 человека, в том числе один ребёнок. Но многие трагедии удалось предотвратить: спасено 49 человек, из них 14 детей.

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Для сравнения: в 2025-м году спасённых было 36, а утонувших — столько же, cколько и в этом году, только тогда среди 22 погибших было двое детей.

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Cерьёзными мужчинами-спасателями на воде руководит хрупкая женщина. Как рассказала GOROD48 заместитель начальника отдела пожарной охраны и аварийно-спасательных работ (по поисково-спасательным работам) УГПСС Липецкой области Кристина Карпова, на территории Липецкой области работают шесть поисково-спасательных служб на водных объектах: в Задонске, Грязях, Усмани, Данкове, Ельце и самое большое подразделение — в Липецке. Сотрудники этих служб занимаются поиском и спасением людей на водоёмах и профилактической работой.

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Основные правила безопасного поведения на воде: купание только в официально разрешённых и оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра, не приходить на пляж и не лезть в воду пьяными, не переоценивать свои силы.

Как ни странно — тонут и слишком хорошие пловцы. Эти люди верят в свои силы, но может случиться что угодно: свести ногу, сработать температурный перепад… Один такой случай в этом году произошёл в селе Капитанщино Добровского округа. В конце июля в районе «Мечты» 67-летний мужчина самостоятельно усиленно готовился к триатлону на Зелёном острове. Но не рассчитал силы на дальней дистанции и по неосторожности утонул. Его тело искали почти два дня. Водолазы поисково-спасательной службы на водных объектах Липецка УГПСС Липецкой области прочесали более двух квадратных километров дна и 24 июля подняли труп спортсмена-любителя с семиметровой глубины притока реки Воронеж.

Ещё один громкий случай — 2 августа в реке Дон недалеко от села Ольховец Лебедянского округа утонул 15-летний подросток. Юноша готовился пойти в 9-й класс. Он стал жертвой купания в несанкционированном и очень опасном месте — рядом с мостом река Дон сужается, образуется сильное течение, которое вымывает песок со дна и образуются ямы и опасные «завороты». Подростки отдыхали без родителей и один школьник, предположительно, глотнул воды, растерялся, не справился с течением и пошёл на дно.

Начальник поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка УГПСС Липецкой области Анатолий Пирогов давно связал свою судьбу с водной стихией: в 2000 году он поступил в Военно-морской политехнический институт в Санкт-Петербурге, потом служил в Заозёрске Мурманской области, множество раз выходил в море в составе экипажа подводной лодки, также за его плечами два автономных выхода в море. После 18 лет службы он вышел на пенсию и сегодня руководит поисково-спасательной службой на водных объектах Липецка.

Анатолий Пирогов рассказал: липецкое подразделение насчитывает 38 человек, его основной костяк — это 21 водолаз. Именно эти люди производят все подводные работы: исследование и расчистку дна, поиск утонувших.

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Исследование дна на Центральном, Новолипецком и Сокольском пляжах и пляже ЛТЗ перед началом купального сезона — обязательная процедура. Только на Центральном пляже дно исследовали целую неделю. Работы по исследованию и чистке дна продолжаются и в течение всего купального сезона, но уже в меньших объёмах. В основном, это происходит в пасмурную и дождливую погоду — чтобы не мешать отдыхающим. Во время исследования и чистки дна водолазы погружаются на глубину в два метра, а на оперативных выездах при поиске утопленников — до восьми и даже 12 метров.

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Также липецкие спасатели на воде предупреждают отдыхающих об опасности: когда в этом году часть пляжей санитарные врачи закрыли по результатам исследования воды, проводили беседы.

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Непосредственно в Липецке за сезон спасли 33 человека, из них 6 детей. К счастью, поднят в областном центре всего один утонувший.

— Почему опасно купание в необорудованных местах? Там не дежурят спасатели, не исследуются акватория и береговая линия. Могут быть какие-то коряги, брёвна, старые деревья и другие опасные предметы — бутылки, стёкла, арматура, что мы только не доставали со дна — даже дверцы от тумбочки и автомобильные покрышки, — говорит Анатолий Пирогов.

Иногда водолазам проходится прочёсывать дно неделями. Такое случай был несколько лет назад в Лебедянском районе: парень провалился под лёд и его искали месяц. А ещё изредка водолазы поднимают затонувшие машины и гидроциклы, потерянные лодочные моторы. В среднем за сезон водолаз проводит 30 часов под водой, а с учётом тренировочных погружений — до 180 часов в год.

Липецкие водолазы, в основном, выпускники Воронежской водолазной школы. Обучение там проходит три месяца. Но некоторые регулярно проходят переподготовку и регулярно повышают свой водолазные разряд.

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Водолазный специалист отдела пожарной охраны и аварийно-спасательных работ УГПСС Липецкой области 56-летний Константин Тюрин — единственный в регионе специалист по водолазным работам высшей водолазной квалификации со стажем работ более 30 лет! И на пенсию мужчина пока не собирается — медицинская комиссия дала добро и дальше спускаться на дно.

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Водолазом Константин Тюрин стал очень рано — когда ему ещё не было 14 лет, он пришёл тренироваться с аквалангом в секцию подводного плавания на Новолипецке. А сегодня на счету Константина Тюрина — более 3,5 тысячи часов водолазных работ. И, к сожалению, за три десятилетия работы — «целое кладбище» извлечённых из воды тел.

Эта работа — не из приятных. Романтики никакой: мало кто знает, что на глубине реки в 6-8 метров водолазы прочёсывают дно вслепую, прощупывая его руками впереди себя. Дно при этом, как правило, сильно заилено — муть поднимается и ничего не видно. А ещё на большой глубине вода очень холодная и тело утонувшего может пролежать до двух-трёх недель, не всплывая.

— На данный момент несчастных случаев на воде у нас стало меньше. Хотя водолазам от этого не приходится меньше работать. Но по сравнению с прошлыми годами, народ стал грамотнее вести себя на воде. Это нас, водолазов, радует. Главное: выпил — не лезь к воде и не оставляй детей без присмотра. Ведь самое страшное для водолаза — это поднимать детей. И ещё: сейчас вода стала холоднее, не плывите сразу распаренными — сначала надо привыкнуть, — говорит Константин Тюрин.
происшествия на воде
спасатели
УГПСС
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Комментарии (3)

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29 минут назад
Что так медленно бегут? Как на прогулке. И где вы в Липецке видели разрешенные места для купания? Закрыли все пляжи, хотя ранее говорили что на зп спасателям выделили 6 млн рублей. На каком из закрытых пляжей работали спасатели?
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Примерно
сегодня, 19:14
с 1 ноября и по 31 марта, 5 месяцев -- у нас сезон обмороженных и замёрзших.
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Зимний рыбак
сегодня, 14:30
В конце июля в районе «Мечты» 67-летний мужчина самостоятельно усиленно готовился к триатлону на Зелёном острове. Но не рассчитал силы на дальней дистанции и по неосторожности утонул. А занимался -бы зимней рыбалкой - был-бы жив! Триатлон опасен больше, чем рыбалка
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