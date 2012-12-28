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сегодня, 15:35
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Безногий инвалид в Липецке вот уже три года ждет строительства пандуса

Председатель департамента ЖКХ мэрии Яриков признал, что их установка — процесс не быстрый, и что в очереди на пандусы стоят 70 инвалидов.

На прошедшей сессии Липецкого горсовета самой обсуждаемой темой стала городская коммуналка. И больше всего вопросов депутаты адресовали председателю департамента ЖКХ мэрии Владимиру Ярикову, отчитывавшемуся о реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Липецка» в 2025 году.

Депутат Александр Горбунов поднял оказавшуюся злободневной тему: оборудования пандусами домов, в которых живут инвалиды-колясочники. В его округе такой человек вот уже три года не может попасть на улицу, так как мэрия никак не оборудует съездом пандус у подъезда. Чиновник пообещал ускорить решение проблемы в рабочем порядке — такой ответ обычен, если решения нет.

Однако просто так съехать с этой темы не получилось. Дожимаемый депутатами, председатель департамента ЖКХ сообщил, что в Липецке живут 1700 инвалидов-колясочников, из них 70 стоят в очереди на пандусы. А строительство пандусов — дело не быстрое. Во-первых, на его появление у дома нужно стопроцентное согласие собственников всех жилых помещений. Собрать все подписи зачастую невозможно из-за того, что часть квартир сдается собственниками, часть закрыта на ключ и неизвестно где искать хозяев. Во-вторых, домов-близнецов нет, поэтому на каждый пандус нужен отдельный проект и смета. В итоге в лучшем случае пандус у очередника может появится через два-три года.

А еще депутаты поинтересовались тем, как идет снос расселенных домов? Оказалось, что в прошлом году было снесено на выделенные 26,5 млн рублей 20 таких строений, а за первые шесть месяцев этого года — еще 4. Из-за дефицита собственных доходов мэрия выделила на это всего 4,8 миллиона. Этих средств хватит на снос еще двух расселенных домов.

Между тем в очереди на снос — 46 таких зданий, два из которых — давно расселенные пятиэтажки на Осеннем проезде и в 9-м микрорайоне. И сколько ни зашивай в них входы и окна, мародеры все равно находят возможность сорвать доски и даже нарушить сварные соединения, чтобы проникнуть в такие строения. Депутат Олег Косолапов, например, посетовал на маргиналов, которые тут же оккупировали расселенную двухэтажку в центре города, на улице Интернациональной, и уже устроили там два пожара.

Владимир Яриков на этот счет лишь сказал, что в ближайших планах мэрии — завершение сноса таких домов на улице Юношеской на Сырском Руднике. Эта улица, заметим, уже стала джунглями из американского клена, разросшимися вокруг остовов расселенных бараков.

Председатель горсовета Евгения Фрай поинтересовалась итогами мониторинга 76-ти признанных аварийными многоэтажек (все они обитаемы). Из ответа следовало, что все с ними нормально, если так вообще можно говорить, — выставленные на трещинах маячки целы. Расселен был только один многоквартирный одноэтажный барак — на улице Клавдии Шаталовой, 1. Из-за угрозы его внезапного обрушения всем жителям посоветовали вывезти из него и мебель, которую департамент ЖКХ взял на ответственное хранение. Так этот барак находится в одной из зон комплексного развития территории в районе Тракторного, новое жилье горемыкам предоставит воронежский застройщик. Самые бедовые справят новоселье уже в этом году.

Если говорить о реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Липецка» в 2025 году, то на нее было потрачено почти 1,1 млрд рублей, а фактически израсходовано 927 миллионов (или 87%). Не освоенных выделенных средств оказалось втрое больше, чем в 2024 году. При этом было снесено, как уже говорилось, 20 расселенных аварийных домов при плане 19, приобретены три квартиры для очередников по вступившим в силу решениям судов, отремонтировано для повторного заселения 10 квартир муниципального жилфонда. В сфере теплоснабжения завершена реконструкция теплотрассы в поселке Матырский, проведена техническая инвентаризация и паспортизация 179 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры (при плане в 150). На 2026 год на реализацию программы предусмотрено чуть более одного миллиарда рублей, в январе-июне освоено 328,4 миллиона, или 33%.

При этом по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» при плане 113,5 млн рублей не потрачено ни копейки! Примечательно, что в 2025 году эта подпрограмма была исполнена лишь на 37%, а в 2024-м — на 61,9%. Причинами названы срывы подрядов на реализацию мероприятий. Так, прошлогодний контракт на реконструкцию, автоматизацию и диспетчеризацию котельной «Пансионат» перенесен на этот год. Не исполнен в срок контракт на строительство котельной на Соколе — завершить начатые в прошлом году работы планируют в этом. Расторгнут в октябре прошлого года контракт на реконструкцию теплотрассы на улице Пожарского — работы перенесены на этот год. При этом число технологических нарушений на теплосетях, находящихся на балансе МУП «Липецктеплосеть», выросло за год на 20% от запланированного.
ЖКХ
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Комментарии (18)

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Сначала новые
Житель
4 минуты назад
Вот если председателю департамента ЖКХ заплатить зарплату после установки всех пандусов, через пол года, максимум, стояли бы. А так поболтал и разошлись...
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Наталья
сегодня, 19:26
Кругом одна болтовня и обещания!!
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Позор
сегодня, 18:40
Ответственным за это
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Викторм
сегодня, 18:16
3 года на пандус? Одинаковых домов нет?
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Знаю
сегодня, 17:45
В районе базы отдыха парус, уважаемым людям проводят газ. Суммы в миллионах. Всё делают быстро и без задержек.
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Зоя
сегодня, 17:41
Приходилось общаться с В. Яриковым , когда обращались в администрацию г.Липецк,, по вопросам организации услуг по ЖКХ, касаемо нашего МКД. Впечатления только позитивные , по существу , мы поняли , что человек разбирается в проблеме , понимает проблему , а главное помогает решить.
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ваше имя
сегодня, 17:39
вот уже 26 лет как мы ждём когда УК Кантри догадается поставить у подъезда мусорную урну и скамейку. Дырявые пластиковые вёдра и коробки уже не модно как бэ.
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Васёк
сегодня, 16:59
Вот она вся социальная политика власти региона. Одно бла, бла, бла. 3 года пандус смастерить не могут. Да они этим вопросом и не занимались. У них другая задача, деньги на карман осваивать.
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Житель
сегодня, 16:25
А вы спросите у губернатора или мэра сколько стоит молоко, хлеб, картошка? Думаете они за ними ходят?! Они даже цен не знают, потому что им плевать с доходами в миллиарды в год, а дом работницы и содержанки из ресторанов привозят самую вкусную еду
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вася
сегодня, 16:24
наши месные чиновники,которые живут и руководят тут,показали себя бездарями везде.только языком работают,но про себя и близких не забывают.
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