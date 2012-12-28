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сегодня, 12:33
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Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе

Трагедия в частном секторе Липецкого округа области стала центральным эпизодом расследований СКР в череде атак БПЛА на регионы России за прошедшие сутки.

Как сообщает информационный центр СКР в социальных сетях, Следкомом возбуждено уголовное дело по факту гибели в Липецком округе мужчины и подростка.

Помимо этого, в сводку Следственного комитета вошли и другие удары по мирным гражданам за последние сутки: в Горловке ДНР один человек погиб и еще семеро ранены, в Белгородской области пострадали четыре человека, в Воронежской – двое, а в Тульской – один мужчина. Следователи СК России уже работают на всех площадках, где произошли трагедии.

«Следственный комитет России установит лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям», — говорится в сообщении инфоцентра СКР.

Сегодня ночью в Липецком округе — по сути пригороде Липецка произошла трагедия: в результате падения беспилотника загорелся частный дом. Погибли 13-летний подросток и его 56-летний дедушка. Еще две женщины, 52 и 42 лет получили травмы и находятся в больнице. 


БПЛА

Комментарии (21)

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Владимир
сегодня, 19:16
Ну возбудил и чё ?!
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525
сегодня, 18:00
Виновные обязательно будут пойманы и наказаны!!!!! Непременно!!!!!! Всех поймают!!!!! Но только потом, Когда-нибудь.
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понапридумали
сегодня, 17:22
кокой то округ, все деньги себе захапали с деревень...
Ответить
Прогноз
сегодня, 15:33
Так как скучноживущему в Гаагу ехать не хочется, то продолжаться всё это будет долго.
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вася
сегодня, 14:44
Почему нет мобильных огневых групп на этом направлении? Сбивать БРЛА нужно не над домами - а в поле.
Ответить
вот
сегодня, 15:53
скоро будут набирать в группы...
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Житель
сегодня, 14:18
На кого дела будем заводить???? Не смешите!!!!
Ответить
одна
сегодня, 15:53
видимость
Ответить
-
сегодня, 13:54
Выводы нужно было делать несколько лет назад.
Ответить
Кузя
сегодня, 13:51
О, сколько нас ещё печалей ждёт?!(((((
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Сосед
сегодня, 13:50
Вы не уголовные дела заводите. А сделайте так чтобы ПВО не сбивало БПЛА над Косыревкой. Через день сбивают над домами!
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Справедливый чел.
сегодня, 13:47
Машина едит туда - куда еë рулят. Встал-бы с дивана и ушëл,куда глаза глядят,но я с рождения косой,как выбрать дорогу.
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