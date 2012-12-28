Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Происшествия
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сегодня, 12:33
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Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
Трагедия в частном секторе Липецкого округа области стала центральным эпизодом расследований СКР в череде атак БПЛА на регионы России за прошедшие сутки.
Помимо этого, в сводку Следственного комитета вошли и другие удары по мирным гражданам за последние сутки: в Горловке ДНР один человек погиб и еще семеро ранены, в Белгородской области пострадали четыре человека, в Воронежской – двое, а в Тульской – один мужчина. Следователи СК России уже работают на всех площадках, где произошли трагедии.
«Следственный комитет России установит лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям», — говорится в сообщении инфоцентра СКР.
Сегодня ночью в Липецком округе — по сути пригороде Липецка произошла трагедия: в результате падения беспилотника загорелся частный дом. Погибли 13-летний подросток и его 56-летний дедушка. Еще две женщины, 52 и 42 лет получили травмы и находятся в больнице.
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