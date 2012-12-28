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3010
сегодня, 10:24
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Врачи борются за здоровье пострадавших от атаки БПЛА

Одной женщине 37 лет, другой — 55.

Два человека с тяжелыми травмами после ночной атаки БПЛА находятся в лечебных учреждениях Липецка, сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.

55-летняя женщина с ожогами 34% тела в тяжелом состоянии находится на ИВЛ, По оценкам врачей, гемодинамика стабильна.

Вторая пострадавшая 37 лет также в тяжелом состоянии в реанимации. Женщина, спасаясь от огня, выпрыгнула со второго этажа. У нее переломы пяточных костей, компрессионный перелом первого поясничного позвонка. Она находится в сознании, гемодинамически стабильна.

Ночью в Липецком округе произошла трагедия — в результате падения беспилотника загорелся частный дом. Погибли 13-летний ребенок и мужчина. Еще две женщины получили ранения.
БПЛА
атака беспилотников
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
33 минуты назад
Люди хотят мира. Хватит.
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Нло
59 минут назад
Гемодинамика стабильна
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006
сегодня, 10:46
Ужассс, проклятая война
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гостья
сегодня, 10:46
То что погибли люди- трагедия. Но журналисты- будьте внимательнее при написании новостей. В предыдущей новости вы пишите что пострадали мать и бабушка ребенка. Здесь пишите из возраст: 42 и 52 года. Как то не сходится...
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Это
45 минут назад
Не журналюги пишут, а везде сущий ии.
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Горожанка
52 минуты назад
Может, не дочь, а невестка. Как бы там ни было, им здоровья и терпения.
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ОДНАКО
сегодня, 10:44
Жители села задают вопрос: "почему не было предупреждения об атаке БПЛА"?
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!###
26 минут назад
Да по моему мнению,когда сирена звучит ,никто никуда не бежит,мы уже и привыкли к красному уровню ,ещё и к окнам подходим и наблюдаем ,что там за окном ..... соболезнования родным и близким кто погиб ,а всем кто остался жив как можно скорее пойти на поправку ,врачам большая благодарность!!!!
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Серьёзно?
48 минут назад
Очень "актуальный" комментарий, это единственное, что у вас сформировалось в голове? Вы прям чётко соблюдает эвакуацию после объявления? Спать меньше нужно, тогда бы услашали сирену!!!!!
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я
51 минуту назад
Жители какого села?
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гость
3 минуты назад
Жители какого села? Вам здесь эту информацию никто не напишет, не выясняйте
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?
58 минут назад
Был красный уровень в 23:32
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