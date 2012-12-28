Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Общество
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сегодня, 10:24
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Врачи борются за здоровье пострадавших от атаки БПЛА
Одной женщине 37 лет, другой — 55.
55-летняя женщина с ожогами 34% тела в тяжелом состоянии находится на ИВЛ, По оценкам врачей, гемодинамика стабильна.
Вторая пострадавшая 37 лет также в тяжелом состоянии в реанимации. Женщина, спасаясь от огня, выпрыгнула со второго этажа. У нее переломы пяточных костей, компрессионный перелом первого поясничного позвонка. Она находится в сознании, гемодинамически стабильна.
Ночью в Липецком округе произошла трагедия — в результате падения беспилотника загорелся частный дом. Погибли 13-летний ребенок и мужчина. Еще две женщины получили ранения.
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