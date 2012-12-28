Обычно радость доставляют — беда сама приходит в дом

Итоги недели

На этой неделе врачи рассказали о спасении четырехлетней малышки.. Девочка забежала в заросли борщевика, когда играла в прятки и попала в больницу с ожогами 70% тела II степени.Борщевик опасен соком, который содержит вещества, делающие кожу восприимчивой к ультрафиолетовому излучению. После контакта с соком и при воздействии солнечного света человек получает тяжелые ожоги.Биологи шутят: борщевик — единственное растение, при виде которого агрономы крестятся, а огородники пишут завещание. Мало кто знает, но борщевик при Сталине запустили в такой же широкий сельхозоборот, как позже при Хрущеве — кукурузу. Стране требовалось неприхотливое высокоурожайное растение для животноводства: содержание белка в листьях борщевика достигает 22% (кукурузный силос вдвое-втрое уступает по этому показателю). В борщевике присутствуют витамины группы В (В1, В2, В6), каротины (провитамин А), необходимые для роста животных и их иммунитета. Но врагом скота и людей стал сок зонтичного гиганта, а также агрессивность растения, вытесняющего все живое (семена борщевика живут в почве до 5 лет, а корни не умирают даже от нескольких покосов).Кстати, 31 июля президент России подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком.Тем временем Липецк продолжает стремительно лысеть: до конца года на улицах планово снесут 3 490 деревьев, а посадят всего 450. Такая же диспропорция была и в прошлом году, когда в городе снесли 5 420 деревьев, а посадили 1 806. Это данные «Зеленхоза», его работа. Конечно, деревья в Липецке сажает и бизнес, и общественники на субботниках, но это, как правило, хлипкие саженцы, которые зачастую посадили и забыли. И они погибли. Ведь, как в свое время сказал экс-директор тогда МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков: «Дерево — не кирпич, который положил и забыл».При мэре Михаиле Гулевском была программа «Зеленый миллион», предполагающая посадку миллиона новых деревьев. Она считается невыполненной. О необходимости новых программ озеленения Липецка говорили мэры Сергей Иванов и Евгения Уваркина, но они так и не появились. При Романе Ченцове озеленение — это небольшие точечные проекты, не оказывающие ровным счетом никакого влияния на местную экологию. В этом году новые деревья и кустарники появятся на улицах Советской, Зегеля, Гагарина, Интернациональной, Терешковой, Циолковского, Первомайской, Катукова, Шкатова.Этот вопрос депутат Олег Косолапов на последнем заседании профильной комиссии горсовета: улица после недавних вырубок стала почти голой, до этого будучи была одной из самых зеленых в Липецке.Сразу же после заседания этой комиссии на улице Гагарина. Ранее у Быханова сада росли тополя. Осенью 2022-го 46 сорокалетних деревьев спилили, высадив вместо них 52 молодых тополя. Большинство из них не прижились. И теперь на месте погибших тополей появились яблони.— Липецк — город лип. Где липы? — возмутилсяКстати, сколько бы деревьев в Липецке не снесли, а этого все равно мало. Просто потому, что забюрократизированная система не позволяет быстро убирать старые или аварийные деревья. А уже если сухостой или опасные деревья находятся на границах земельных участков, принадлежащих бизнесу, то убрать их еще сложнее. Пример тому — пограничная территория между жилым домом на Ковалева, 107а и базами по соседнему адресу на Ковалева, 107в. На этой неделе, и в мэрии никак не решат, кому убирать небезопасные деревья.Между тем. В конкурсе на главное дерево России патриархальные деревья из нашего региона участвуют уже не в первый раз. Так, липецкий кедр боролся за звание главного дерева России и в прошлом году. А в 2020 году конкурсантом был черешчатый дуб из села Конь-Колодезь высотой 26 метров и возрастом более 310 лет — сегодня он считается самым старым деревом из ныне растущих на территории области.У обоих деревьев — яркая история. Кедр по легенде был посажен Петром Семеновым-Тян-Шанским в начале 1850-х годов, когда он ухаживал за своей будущей женой Верой Чулковой. Черешчатый дуб растет на территории старинной усадьбы, чьим основателем и первым владельцем являлся сподвижник Петра I адмирал Наум Акимович Сенявин.В Липецке есть еще один бесценный ресурс, который теряют буквально на каждом часу. Это вода. Ее поднимают из 150 артезианских скважин. В целом за сутки город потребляет до 140 тысяч кубов воды. Но до потребителей не доходит 30% от этого объема. То есть в среднем обратно в землю, под асфальт и под фундаменты домов, в лотки теплоцентралей ежедневно уходит до 45 тысяч кубометров воды!Вот далеко не полная хроника таких потерь всего одного дня. В этот понедельник, 11 августа, жильцы домов на улицах Артемова, 1а, 1, 3, 3а и Осканова, 2, 4. «РВК-Липецк» устраняло утечку на сетях. По сообщениям читателей GOROD48, сети прорвало еще в субботу. Аварийщики начали работу, когда коммунальная река полилась уже бурным потоком. Трубу залатали утром в понедельник.В понедельник. Энергетики поставили на очередь устранение аварии. Также как и. А. Ее должен восстанавливать владелец трубы.— Уже третью неделю течет ручей по проезжей части напротив дома 71 по Интернациональной, пусть течет, жильцы оплатят, — пожаловался— Где надзорные органы, куда смотрит прокуратура? Почему не проверят исполнение заявок, поступающих в ЕДС. Давно пора заслушать руководство РВК, допускающее недопустимую халатность в отношении утечек ценнейшего природного ресурса — воды, — добавилаА в пятницу в перекопанном вдоль и поперек Тракторном, на улице Краснозаводской,Беда и с горячей водой. Жильцов дома № 29а по улице Циолковского предупредили об отключении горячей воды из-за очередных гидравлических испытаний: на сайте компании «РИР Энерго» сообщается об отключении с 25 августа по 7 сентября. При этом горячую воду в доме отключали уже два раза: с 12 по 25 мая и с 21 июля по 3 августа. НеужелиЯм от раскопок энергетиков становится все больше. На этой неделе заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков в который уже раз признал: ресурсоснабжающим организациям не хватает рабочих рук, чтобы вовремя благоустраивать места проведения работ. Это случилось при обсуждении завершившегося пятилетнего проекта «Умный город», предполагавшего массовую цифровизацию Липецка.— поерничал на этот счет один из депутатов.Он же заметил, что цифровизация так и не смогла решить проблему обратной связи жителей многоэтажек с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями:— В моем округе уже полтора месяца у подъезда одного из домов находится открытая раскопка с трубами. Все это время в доме нет горячей воды. В яме — уже полно мусора. С жителями домов УК и РСО, кажется, работают только после звонка депутата, после того, как депутат пришлет им фото таких ям. Они же сами (сотрудники РСО и УК) как-будто без глаз и ушей!И еще одна новость о воде.— в районе Тракторного. На Новолипецком, Сокольском и Центральном пляжах города санитарные врачи запретили купаться еще раньше. Пробы из реки Воронеж не соответствуют нормативам по микробиологии. А жители Воронежа такую воду еще и пьют!Хорошие новости пришли от сенатора от Липецкой области Евгении Уваркиной:. А мэрии Липецка Минобороны передаст несколько бараков в этом городке.Напомним, что три высотки в Военном городке начали строить весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, на 74%, третий — на 91%). В 2022 году «заброшки» окружили заборами, поскольку здания подверглись тотальному грабежу. «В следующем году — достроим дома и расселим бараки», — сообщила Уваркина.Повезло и жителям Мудиловки., оборудованный АО «РЖД» в районе третьего хлебозавода. Теперь мамам с колясками, больным людям, пенсионерам не нужно ходить на улицу Студеновскую, связывающую их с цивилизацией, через высоченный мост с 200 ступеньками у школы №8.. Если она выдержит контрольные нагрузки, ее достроят к концу года. Этот долгострой остался единственным не исполненным в прошлом году наказом избирателей: на крутом спуске появились только бетонные отливки лестницы, не построенной вовремя предпринимателем Албертом Князи Расояном.Удивил еще один проект благоустройства по наказам избирателей — строительство пешеходной переправы на Соколе, которая должна связать через глубокий лог улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол. Оказалось, что проектная организация «ЛипецкНИЦстройпроект» просчитались на 1400 кубометров песка, а при ширине насыпи у основания в 28 метров предусмотрели лишь трехметровую водопропускную трубу!— Мы выяснили, что, без выезда на место работ, — сказал GOROD48 Иван Двуреченский, представитель подрядчика, ООО «Газтехсеть».Новоделы, как выяснилось, не всегда нравятся горожанам. На прошедшей неделе. В частности, вернуть мостам узнаваемые чугунные перила, вытесненные безликими пластиковыми поручнями. Мэр Липецка уже пообещал вернуть строящемуся с нуля мосту над Липовкой у Комсомольского пруда чугунную ограду. Кстати,. «ИТР-Групп», компания из Пермского края, не выполнила обязательств по разработке проектно-сметной документации проекта, предусматривающего помимо придания нового вида водным объектам еще и благоустройство прилегающей территории.. Памятник выполнят и установят на внебюджетные средства. А вот когда это произойдет, неизвестно. Проект памятника в глине, конечно, удивляет непроработанным портретом маршала авиации.— Если будет памятник такой, как на фото, то такой не нужен. Это просто издевательство. Найдите адекватного скульптора, — написалА вот это — дело!. Постояльцев старого, снесенного социального учреждения на улице Механизаторов, расселили по другим домам престарелых. Новостройка должна быть готова к 2028-му году.Через две недели закончится лето. GOROD48 спросил у липчан:Родители называли суммы от 15 до 30 тысяч рублей. При этом все наши респонденты надеются на вещи, оставшиеся с прошлого года, чтобы не покупать все новое. Некоторые и вовсе не готовы тратиться на школьные обновки. Кто-то даже заявил, что на подготовку к школе деньги должно выделять государство.— Придумали школьную форму! Обязанность. Цены на нее громадные. Юбка 2 000 из синтетики. Что лучше, то дороже. Про мальчиков то же самое. Костюм приличный стоит хороших денег, а не приличный — на месяц хватит. То купили бы джинсы ему и пусть он ходит, — написалаСтало известно. По словам нового начальника департамента образования Евгения Таракановского, в 2025 году детсадовцев кормили из расчета 143 рублей в день, всего на шесть рублей больше, чем в 2024 году. А вот цены на закупаемые детскими садами продукты за последние два года выросли на 50%. Чтобы компенсировать рост цен детские сады вынуждены корректировать меню в худшую сторону: блюда из говядины заменены на блюда из мяса птицы и свинины, уменьшены порции. Для того, чтобы питание в детских садах полностью соответствовало необходимым нормам, необходимо увеличить его стоимость до 246 рублей в день на одного малыша, то есть более чем на 100 рублей.Предварительно размер родительской платы планируется поднять до 2 782 рублей в месяц. Это позволит увеличить норму питания только на пять рублей. В школах родительская плата за питание увеличится на размер инфляции.— Кормят ребенка в садике гречкой, рисом, манной крупой и хлебом. А по вечерам поварихи тащат полные пакеты мяса (курочка, говядина) и рыбы по домам. А родители платят! Ну посмотрите Вы по камерам видеонаблюдения! Поймайте хоть одного несуна и в полицию публично при всех! Нет? Значит директора и воспитатели все знают и в доле, — полез в драку— Я не брала, мясо я купила на рынке и несла домой, — ответила емуВ редакции GOROD48 провел производственную практику студент журфака ВГУ Юйхан Синь. Он сравнил цены на еду в магазинах Китая и Липецка.А еще. Средний размер такого кредита составил 3,8 миллиона рублей при среднем сроке выплаты в 20 лет.. Депутата областного Совета от ЛДПР обвиняют в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».Расследование уголовного дела продолжается, а количество потерпевших растёт. В сферу бизнеса депутата, получавшего зарплату в облсовете, была вовлечена вся его семья. Под арест, в частности, попали счета, дом и машина жены депутата, а сам брак давно трещит по швам. О драме в семье и бизнесе можно прочитать в публикации