Неделя 48
572
сегодня, 08:00
1
Обычно радость доставляют — беда сама приходит в дом
Итоги недели
Борщевик опасен соком, который содержит вещества, делающие кожу восприимчивой к ультрафиолетовому излучению. После контакта с соком и при воздействии солнечного света человек получает тяжелые ожоги.
Биологи шутят: борщевик — единственное растение, при виде которого агрономы крестятся, а огородники пишут завещание. Мало кто знает, но борщевик при Сталине запустили в такой же широкий сельхозоборот, как позже при Хрущеве — кукурузу. Стране требовалось неприхотливое высокоурожайное растение для животноводства: содержание белка в листьях борщевика достигает 22% (кукурузный силос вдвое-втрое уступает по этому показателю). В борщевике присутствуют витамины группы В (В1, В2, В6), каротины (провитамин А), необходимые для роста животных и их иммунитета. Но врагом скота и людей стал сок зонтичного гиганта, а также агрессивность растения, вытесняющего все живое (семена борщевика живут в почве до 5 лет, а корни не умирают даже от нескольких покосов).
Кстати, 31 июля президент России подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком.
Бобры в ракете деревянной
летят, отбрасывая пень —
а это отошла вторая
ступень
Тем временем Липецк продолжает стремительно лысеть: до конца года на улицах планово снесут 3 490 деревьев, а посадят всего 450. Такая же диспропорция была и в прошлом году, когда в городе снесли 5 420 деревьев, а посадили 1 806. Это данные «Зеленхоза», его работа. Конечно, деревья в Липецке сажает и бизнес, и общественники на субботниках, но это, как правило, хлипкие саженцы, которые зачастую посадили и забыли. И они погибли. Ведь, как в свое время сказал экс-директор тогда МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков: «Дерево — не кирпич, который положил и забыл».
При мэре Михаиле Гулевском была программа «Зеленый миллион», предполагающая посадку миллиона новых деревьев. Она считается невыполненной. О необходимости новых программ озеленения Липецка говорили мэры Сергей Иванов и Евгения Уваркина, но они так и не появились. При Романе Ченцове озеленение — это небольшие точечные проекты, не оказывающие ровным счетом никакого влияния на местную экологию. В этом году новые деревья и кустарники появятся на улицах Советской, Зегеля, Гагарина, Интернациональной, Терешковой, Циолковского, Первомайской, Катукова, Шкатова.
«Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?» Этот вопрос депутат Олег Косолапов на последнем заседании профильной комиссии горсовета: улица после недавних вырубок стала почти голой, до этого будучи была одной из самых зеленых в Липецке.
Сразу же после заседания этой комиссии на улице Гагарина «Зеленхоз» посадил 32 яблони декоративного сорта «Скарлет». Ранее у Быханова сада росли тополя. Осенью 2022-го 46 сорокалетних деревьев спилили, высадив вместо них 52 молодых тополя. Большинство из них не прижились. И теперь на месте погибших тополей появились яблони.
— Липецк — город лип. Где липы? — возмутился Гость.
Кстати, сколько бы деревьев в Липецке не снесли, а этого все равно мало. Просто потому, что забюрократизированная система не позволяет быстро убирать старые или аварийные деревья. А уже если сухостой или опасные деревья находятся на границах земельных участков, принадлежащих бизнесу, то убрать их еще сложнее. Пример тому — пограничная территория между жилым домом на Ковалева, 107а и базами по соседнему адресу на Ковалева, 107в. На этой неделе «У «танцующего леса» на Соколе упало еще одно дерево», и в мэрии никак не решат, кому убирать небезопасные деревья.
Между тем «170-летний кедр из Чаплыгинского района стал участником конкурса на дерево года». В конкурсе на главное дерево России патриархальные деревья из нашего региона участвуют уже не в первый раз. Так, липецкий кедр боролся за звание главного дерева России и в прошлом году. А в 2020 году конкурсантом был черешчатый дуб из села Конь-Колодезь высотой 26 метров и возрастом более 310 лет — сегодня он считается самым старым деревом из ныне растущих на территории области.
У обоих деревьев — яркая история. Кедр по легенде был посажен Петром Семеновым-Тян-Шанским в начале 1850-х годов, когда он ухаживал за своей будущей женой Верой Чулковой. Черешчатый дуб растет на территории старинной усадьбы, чьим основателем и первым владельцем являлся сподвижник Петра I адмирал Наум Акимович Сенявин.
Не прожить нам в мире
этом без потерь:
потерял географ
на уроке Тверь
В Липецке есть еще один бесценный ресурс, который теряют буквально на каждом часу. Это вода. Ее поднимают из 150 артезианских скважин. В целом за сутки город потребляет до 140 тысяч кубов воды. Но до потребителей не доходит 30% от этого объема. То есть в среднем обратно в землю, под асфальт и под фундаменты домов, в лотки теплоцентралей ежедневно уходит до 45 тысяч кубометров воды!
Вот далеко не полная хроника таких потерь всего одного дня. В этот понедельник, 11 августа, жильцы домов на улицах Артемова, 1а, 1, 3, 3а и Осканова, 2, 4 остались без воды. «РВК-Липецк» устраняло утечку на сетях. По сообщениям читателей GOROD48, сети прорвало еще в субботу. Аварийщики начали работу, когда коммунальная река полилась уже бурным потоком. Трубу залатали утром в понедельник.
В понедельник потекла вода на улице Октябрьской, 74. Энергетики поставили на очередь устранение аварии. Также как и утечку на улице Бородинской. А на улице 9 Января лопнула частная врезка. Ее должен восстанавливать владелец трубы.
— Уже третью неделю течет ручей по проезжей части напротив дома 71 по Интернациональной, пусть течет, жильцы оплатят, — пожаловался Комментатор.
— Где надзорные органы, куда смотрит прокуратура? Почему не проверят исполнение заявок, поступающих в ЕДС. Давно пора заслушать руководство РВК, допускающее недопустимую халатность в отношении утечек ценнейшего природного ресурса — воды, — добавила Вера.
А в пятницу в перекопанном вдоль и поперек Тракторном, на улице Краснозаводской, груженый самосвал провалился в одну из раскопок.
Беда и с горячей водой. Жильцов дома № 29а по улице Циолковского предупредили об отключении горячей воды из-за очередных гидравлических испытаний: на сайте компании «РИР Энерго» сообщается об отключении с 25 августа по 7 сентября. При этом горячую воду в доме отключали уже два раза: с 12 по 25 мая и с 21 июля по 3 августа. Неужели «Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?»
Ям от раскопок энергетиков становится все больше. На этой неделе заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков в который уже раз признал: ресурсоснабжающим организациям не хватает рабочих рук, чтобы вовремя благоустраивать места проведения работ. Это случилось при обсуждении завершившегося пятилетнего проекта «Умный город», предполагавшего массовую цифровизацию Липецка. «Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?» — поерничал на этот счет один из депутатов.
Он же заметил, что цифровизация так и не смогла решить проблему обратной связи жителей многоэтажек с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями:
— В моем округе уже полтора месяца у подъезда одного из домов находится открытая раскопка с трубами. Все это время в доме нет горячей воды. В яме — уже полно мусора. С жителями домов УК и РСО, кажется, работают только после звонка депутата, после того, как депутат пришлет им фото таких ям. Они же сами (сотрудники РСО и УК) как-будто без глаз и ушей!
И еще одна новость о воде. «В Липецке закрыли последний пляж» — в районе Тракторного. На Новолипецком, Сокольском и Центральном пляжах города санитарные врачи запретили купаться еще раньше. Пробы из реки Воронеж не соответствуют нормативам по микробиологии. А жители Воронежа такую воду еще и пьют!
Мы свой характер закаляем
преодолением преград,
упорно циркулем рисуя
квадрат
Хорошие новости пришли от сенатора от Липецкой области Евгении Уваркиной: «Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ». А мэрии Липецка Минобороны передаст несколько бараков в этом городке.
Напомним, что три высотки в Военном городке начали строить весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, на 74%, третий — на 91%). В 2022 году «заброшки» окружили заборами, поскольку здания подверглись тотальному грабежу. «В следующем году — достроим дома и расселим бараки», — сообщила Уваркина.
Повезло и жителям Мудиловки. «Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути», оборудованный АО «РЖД» в районе третьего хлебозавода. Теперь мамам с колясками, больным людям, пенсионерам не нужно ходить на улицу Студеновскую, связывающую их с цивилизацией, через высоченный мост с 200 ступеньками у школы №8.
«Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета». Если она выдержит контрольные нагрузки, ее достроят к концу года. Этот долгострой остался единственным не исполненным в прошлом году наказом избирателей: на крутом спуске появились только бетонные отливки лестницы, не построенной вовремя предпринимателем Албертом Князи Расояном.
Удивил еще один проект благоустройства по наказам избирателей — строительство пешеходной переправы на Соколе, которая должна связать через глубокий лог улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол. Оказалось, что проектная организация «ЛипецкНИЦстройпроект» просчитались на 1400 кубометров песка, а при ширине насыпи у основания в 28 метров предусмотрели лишь трехметровую водопропускную трубу!
— Мы выяснили, что проектная организация обсчитала строительную смету без геодезической съемки, без выезда на место работ, — сказал GOROD48 Иван Двуреченский, представитель подрядчика, ООО «Газтехсеть».
Новоделы, как выяснилось, не всегда нравятся горожанам. На прошедшей неделе «В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка». В частности, вернуть мостам узнаваемые чугунные перила, вытесненные безликими пластиковыми поручнями. Мэр Липецка уже пообещал вернуть строящемуся с нуля мосту над Липовкой у Комсомольского пруда чугунную ограду. Кстати, «Благоустройство Комсомольского пруда и водоотводного канала застопорилось». «ИТР-Групп», компания из Пермского края, не выполнила обязательств по разработке проектно-сметной документации проекта, предусматривающего помимо придания нового вида водным объектам еще и благоустройство прилегающей территории.
«Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину». Памятник выполнят и установят на внебюджетные средства. А вот когда это произойдет, неизвестно. Проект памятника в глине, конечно, удивляет непроработанным портретом маршала авиации.
— Если будет памятник такой, как на фото, то такой не нужен. Это просто издевательство. Найдите адекватного скульптора, — написал мк.
А вот это — дело! «В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра». Постояльцев старого, снесенного социального учреждения на улице Механизаторов, расселили по другим домам престарелых. Новостройка должна быть готова к 2028-му году.
Брешь в финансах портит
чувство праздника —
мы собрали в школу
первоклассника
Через две недели закончится лето. GOROD48 спросил у липчан: «Сколько вы готовы потратить на подготовку к школе?» Родители называли суммы от 15 до 30 тысяч рублей. При этом все наши респонденты надеются на вещи, оставшиеся с прошлого года, чтобы не покупать все новое. Некоторые и вовсе не готовы тратиться на школьные обновки. Кто-то даже заявил, что на подготовку к школе деньги должно выделять государство.
— Придумали школьную форму! Обязанность. Цены на нее громадные. Юбка 2 000 из синтетики. Что лучше, то дороже. Про мальчиков то же самое. Костюм приличный стоит хороших денег, а не приличный — на месяц хватит. То купили бы джинсы ему и пусть он ходит, — написала Нервная мать.
Стало известно о повышении платы за детские сады в Липецке. По словам нового начальника департамента образования Евгения Таракановского, в 2025 году детсадовцев кормили из расчета 143 рублей в день, всего на шесть рублей больше, чем в 2024 году. А вот цены на закупаемые детскими садами продукты за последние два года выросли на 50%. Чтобы компенсировать рост цен детские сады вынуждены корректировать меню в худшую сторону: блюда из говядины заменены на блюда из мяса птицы и свинины, уменьшены порции. Для того, чтобы питание в детских садах полностью соответствовало необходимым нормам, необходимо увеличить его стоимость до 246 рублей в день на одного малыша, то есть более чем на 100 рублей.
Предварительно размер родительской платы планируется поднять до 2 782 рублей в месяц. Это позволит увеличить норму питания только на пять рублей. В школах родительская плата за питание увеличится на размер инфляции.
— Кормят ребенка в садике гречкой, рисом, манной крупой и хлебом. А по вечерам поварихи тащат полные пакеты мяса (курочка, говядина) и рыбы по домам. А родители платят! Ну посмотрите Вы по камерам видеонаблюдения! Поймайте хоть одного несуна и в полицию публично при всех! Нет? Значит директора и воспитатели все знают и в доле, — полез в драку Сергей.
— Я не брала, мясо я купила на рынке и несла домой, — ответила ему Повариха.
В редакции GOROD48 провел производственную практику студент журфака ВГУ Юйхан Синь. Он сравнил цены на еду в магазинах Китая и Липецка. И оно — не в нашу пользу.
А еще «За полгода липчане оформили 2014 ипотечных кредитов». Средний размер такого кредита составил 3,8 миллиона рублей при среднем сроке выплаты в 20 лет.
Ну и ну!
«Домашний арест Анатолию Емельянову продлили до 8 месяцев». Депутата областного Совета от ЛДПР обвиняют в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».
Расследование уголовного дела продолжается, а количество потерпевших растёт. В сферу бизнеса депутата, получавшего зарплату в облсовете, была вовлечена вся его семья. Под арест, в частности, попали счета, дом и машина жены депутата, а сам брак давно трещит по швам. О драме в семье и бизнесе можно прочитать в публикации «Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата».
