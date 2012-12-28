Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Читать все
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотновдного канала застопорилось
Общество
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей
Происшествия
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?
Общество
Липчанка нашла банковскую карту и потратила с неё 27 000 рублей
Происшествия
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
Спорт
44-летнего мужчину обвиняют в нападении на брата с ножом
Происшествия
Дмитрий Бугаков: «Кто из игроков был лучшим на поле? Вся команда «Металлург!»
Спорт
Читать все
Общество
762
сегодня, 12:57
15

Благоустройство Комсомольского пруда и водоотновдного канала застопорилось

Компания, взявшаяся за разработку проекта, не выполнила контракт.

Сегодня на комиссии горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству стало известно, что компания из Пермского края ООО «ИТР-Групп» не выполнила контракт на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта Комсомольского пруда, водоотводного канала до Набережной реки Воронеж и благоустройства прилегающей территории.

Контракт с управлением главного смотрителя ООО «ИТР-Групп» заключило в конце 2024 года после торгов, на которых пермяки в конкурентной борьбе сбросили начальную цену с 2,5 миллиона рублей до 1,78 миллиона.

Контракт компания должна была выполнить до 1 июля 2025 года. Однако с заданием не справились. Управление главного смотрителя расторгло контракт с пермяками. Им был выплачен небольшой аванс, теперь предстоят судебные разбирательства. УФАС уже включил ООО «ИТР-Групп» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Предполагалось, что ООО «ИТР-Групп» представит проект системы, предотвращающей попадание мусора из Липовки в отстойник пруда и обводной канал, подтопления улицы Калинина. Определит затраты на очистку канала, ремонт его стен и парапета, замену старых затворов Комсомольского пруда на современные электромеханические, ремонт или замену обводного трубопровода, ремонт пристани на пруду, укрепление и благоустройство острова в центре пруда, благоустройство прилегающей территории к каналу, предусматривающего устройство пешеходных зон, освещение, озеленение.
Комсомольский пруд
1
0
5
0
9

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пруд
15 минут назад
В том году ООО рус сошки уже делало. Что там опять не так???
Ответить
Мужик с Липецка
24 минуты назад
За что ни возьмутся - всё у них ни так и ни эдак. Не могут благоустроить город, пусть тогда восстанавливают колхозы. Хоть какая-то польза будет от этого куроводства...
Ответить
Засыпать
28 минут назад
На его месте построить жилой комплекс
Ответить
Эксперт
29 минут назад
За последние 3 года пруд сливали раз 7. Это ж сколько народных денег вбухали в эти контакты и подряды? Пруд стал золотым. Интересно, что скажет прокуратура и некарманные экологи?
Ответить
Ответ
36 минут назад
Жителю , одна дама у вас в розовом и на шпильках контролирует все процессы на Тракторном ! Обращайтесь.
Ответить
Лилия
37 минут назад
Даже улыбки уже нет. Даже кривой улыбки.
Ответить
Житель
44 минуты назад
А что с контрактом по благоустройства пруда на тракторном? Подпорные стены не делают, укрепления берегов исключили из контракта, а сумму оставили прежнюю! Кто там осуществляет контроль?
Ответить
омсквич
47 минут назад
А что с самим готелем меркюр ? Сносить будут или что ?
Ответить
Житель
47 минут назад
А куда смотрела администрация при выполнении работ?
Ответить
Сергей Б
49 минут назад
Почему-то я не удивлён...
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить