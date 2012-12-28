Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотновдного канала застопорилось
Компания, взявшаяся за разработку проекта, не выполнила контракт.
Контракт с управлением главного смотрителя ООО «ИТР-Групп» заключило в конце 2024 года после торгов, на которых пермяки в конкурентной борьбе сбросили начальную цену с 2,5 миллиона рублей до 1,78 миллиона.
Контракт компания должна была выполнить до 1 июля 2025 года. Однако с заданием не справились. Управление главного смотрителя расторгло контракт с пермяками. Им был выплачен небольшой аванс, теперь предстоят судебные разбирательства. УФАС уже включил ООО «ИТР-Групп» в реестр недобросовестных подрядчиков.
Предполагалось, что ООО «ИТР-Групп» представит проект системы, предотвращающей попадание мусора из Липовки в отстойник пруда и обводной канал, подтопления улицы Калинина. Определит затраты на очистку канала, ремонт его стен и парапета, замену старых затворов Комсомольского пруда на современные электромеханические, ремонт или замену обводного трубопровода, ремонт пристани на пруду, укрепление и благоустройство острова в центре пруда, благоустройство прилегающей территории к каналу, предусматривающего устройство пешеходных зон, освещение, озеленение.
