Постояльцев старого расселили по другим домам. Новостройка должна быть готова к 2028-му году.

На улице Механизаторов в Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра — старый, построенный в 1963 году, снесли. Обследование 2022 года показало, что здание находится в ветхом состоянии.Новый корпус будет в четыре раза больше прежнего — более 18 тысяч кв. м. Увеличится и его вместимость. Если в старом жили 200 человек, новый рассчитан на 240 человек.«Это дом-интернат нового поколения: комфортабельный, современный, экологичный, спроектированный по последним требованиям доступной среды. Просторные и светлые комнаты, удобные санузлы, лифты, зоны отдыха, библиотека и зал для проведения мероприятий. Появится бассейн. Также предусмотрены медицинские кабинеты, физиотерапевтические залы, современные системы вентиляции и кондиционирования. Мы не просто строим здание — мы создаём место, где будет тепло, уютно и спокойно, где каждый гость и проживающий почувствует заботу и внимание», — рассказала о будущем центра министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреевна.Строительство ведется по национальному проекту «Семья», федерального проекта «Старшее поколение». Деньги на него выделены, как из федерального, так и из областного бюджетов. Точных сумм в региональном министерстве не назвали, сославшись на то, что за время строительства, которое продлится до 2028 года, они могут измениться из-за инфляции.Проживавших в старом корпусе расселили по другим стационарам соцзащиты.