Общество
902
сегодня, 17:16
18

В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра

Постояльцев старого расселили по другим домам. Новостройка должна быть готова к 2028-му году.

На улице Механизаторов в Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра — старый, построенный в 1963 году, снесли. Обследование 2022 года показало, что здание находится в ветхом состоянии.



Новый корпус будет в четыре раза больше прежнего — более 18 тысяч кв. м. Увеличится и его вместимость. Если в старом жили 200 человек, новый рассчитан на 240 человек.





«Это дом-интернат нового поколения: комфортабельный, современный, экологичный, спроектированный по последним требованиям доступной среды. Просторные и светлые комнаты, удобные санузлы, лифты, зоны отдыха, библиотека и зал для проведения мероприятий. Появится бассейн. Также предусмотрены медицинские кабинеты, физиотерапевтические залы, современные системы вентиляции и кондиционирования. Мы не просто строим здание — мы создаём место, где будет тепло, уютно и спокойно, где каждый гость и проживающий почувствует заботу и внимание», — рассказала о будущем центра министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреевна.

Строительство ведется по национальному проекту «Семья», федерального проекта «Старшее поколение». Деньги на него выделены, как из федерального, так и из областного бюджетов. Точных сумм в региональном министерстве не назвали, сославшись на то, что за время строительства, которое продлится до 2028 года, они могут измениться из-за инфляции.

Проживавших в старом корпусе расселили по другим стационарам соцзащиты.
герантологический центр
Комментарии (18)

ЛИПЧАНИН.
21 минуту назад
У министра есть фамилия ?
Ответить
Конечно
21 минуту назад
Дедушка , а потом ты всё это , профукал и далее по тексту . так что причитай теперь с дивана сколько угодно , не запрещено законом.
Ответить
На
6 минут назад
соседней ветке, все про детский сад причитают, законом тоже не запрещено.
Ответить
Пенс
28 минут назад
А новую Первую поликлинику слабо построить?
Ответить
дед
30 минут назад
Так в СССР мост в Крым был не нужен, как сейчас эксперты говорят, - экономически не выгодно. Одна большая страна, 15 республик. Я в в Узбекистан и Прибалтику ездил без паспорта.Коммуналка 3 рубля, а таксисты не спрашивали у пассажиров, как проехать... И это только два примера.
Ответить
Деду
20 минут назад
Не было никакой коммуналки за 3 рубля
Ответить
Зоя
33 минуты назад
какой красивый проект! Геронтология в недалеком будущем - одно из самых нужных направлений развития и самоокупаемых!
Ответить
Витек
44 минуты назад
в 4 раза больше а людей всего на 40 это как
Ответить
Внимательный
28 минут назад
Ну читайте внимательно. Бассейн появится, кабинеты реабилитации и т.д. Комнаты станут комфортнее. Доступная среда тоже требует больше пространства. Раньше проще строили , не особо думали на колясках люди разъедуться или нет
Ответить
вспомните
сегодня, 17:41
после войны в ссср за 30 лет построили новые города и заводы,а что построила россия за 30 лет.
Ответить
7777777
30 минут назад
Елецкий, Европейский, Взлетный, Звёздный, 29, мн ПобедаВ скором времени посёлок лтз и нлмк. Ну ещё всякие ашаны и корзинки
Ответить
не-а че
45 минут назад
Сейчас все больше в смартфонах строят, лежа на диване, а как инет отключат, сразу истЭрика начинается, и все знания и умения изчезают.
Ответить
Сергей Б
54 минуты назад
Вспомните, в СССР даже единственный мост в Крым не смогли построить. Всей страной причём. На остров Русский не смогли так же. Странно, не кажется ли? Это только два примера. Про дороги Вы знаете.
Ответить
друг
32 минуты назад
Вспомните, в СССР даже единственный мост в Крым не смогли построить. Всей страной причём. На остров Русский не смогли так же. Странно, не кажется ли? Это только два примера. Про дороги Вы знаете. сколько мостов построено за 30 лет после войны.
Ответить
Вопрос
сегодня, 17:37
Может, кто знает? А куда перевели пациентов и персонал?
Ответить
Я .
43 минуты назад
Точно знаю половина проживающих сейчас находятся в реб цетре " Лесная сказка "
Ответить
Алькаш
сегодня, 17:31
Деньги на ветер.Медицина,пенсии,уровень жизни показывают скорое исчезновение престарелых.
Ответить
Павел
53 минуты назад
Ну и ничего страшного. Переделают в реабилитационный центр.
Ответить
