Общество
515
сегодня, 17:05
17

Плата за детские сады в Липецке повысится

Инфляция опережает стоимость детсадовского питания на 50%. Из-за этого в детских садах используют более дешевые продукты и уменьшают порции.

Сегодня комиссия горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи обсуждала цены на питание в детских садах. По словам недавно назначенного начальником департамента образования Евгения Таракановского, в 2025 году детсадовцев кормили из расчета 143 рублей в день, что всего на шесть рублей больше, чем в 2024 году. А вот цены на закупаемые детскими садами продукты за последние два года выросли на 50%. Чтобы компенсировать рост цен детские сады вынуждены корректировать меню в худшую сторону: блюда из говядины заменены на блюда из мяса птицы и свинины, уменьшены порции.

Для того, чтобы питание в детских садах полностью соответствовало необходимым нормам, необходимо увеличить его стоимость до 246 рублей в день на одного малыша, то есть более чем на 100 рублей.

Департамент образования обратился с письмом в региональное министерство образования с просьбой об увеличении размера родительской платы с 1 января 2026 года на 19,1%, с 2 675 рублей в месяц до 3185. Повышение пока согласовывается в органах исполнительной власти и прокуратуры. Предварительно же размер родительской платы планируется поднять до 2 782 рублей в месяц. Это позволит увеличить норму питания только на пять рублей.

Общая потребность в средствах городского бюджета на питание детсадовцев в 2026 году составляет 516,5 миллионов рублей, что почти в четыре раза превышает сумму 2025 года — 117,6 миллиона рублей.

В школах родительская плата за питание увеличится на размер инфляции.
Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
старый
9 минут назад
Да ладно вам, сейчас все так круто, мого мостов настроили, интернет у всех. А что в СССР было, какие то * давали бесплатно...
Ответить
Непонятно
25 минут назад
И при этом хотят, чтобы демография улучшилась?!
Ответить
Гость
38 минут назад
А цены на продукты контролировать не пробовали? А то цены на все повышаются на глазах и на приличный %, а зарплата нет, за ценами совсем не поспевает.
Ответить
Галига
39 минут назад
А в приюте длясобак 336 рублей с нового года больше 400 будет
Ответить
Дед Митяй
54 минуты назад
А то раньше в колхозных столовых почти даром питались.Да какие порции были большие А теперь на детях экономят.
Ответить
Нервная мать
сегодня, 17:49
В школах уже и так платили 90 рублей за один обед, состоящий из похлёбки и крупы на 2 - е без мяса. Если мясо во втором и есть, то один- два кусочка размером с ноготь. Ни фруктов, ни овощей. Зато объяснили повышение уже тогда увеличением порций. Посмеешься.
Ответить
Статист
сегодня, 17:48
Что бы увеличить рентабельность коровы, её нужно больше доить и меньше кормить.
Ответить
...
сегодня, 17:37
А порции все уменьшаются и уменьшаются....
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 17:37
И не краснеют.......что характерно. Урезают,заменяют,и не краснеют. Будущее?????
Ответить
Пенсионер
сегодня, 17:37
Пенсии индексируют ниже инфляции. Все пишут и брешут, что инфляция маленькая. А она за два хода выросла на 50%!!!!! И как нам жить? Где наше государство? Социальная политика? Деньги за крабов, золото, алмазы?
Ответить
Еще комментарии
