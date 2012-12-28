Плата за детские сады в Липецке повысится

Инфляция опережает стоимость детсадовского питания на 50%. Из-за этого в детских садах используют более дешевые продукты и уменьшают порции.

Сегодня комиссия горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи обсуждала цены на питание в детских садах. По словам недавно назначенного начальником департамента образования Евгения Таракановского, в 2025 году детсадовцев кормили из расчета 143 рублей в день, что всего на шесть рублей больше, чем в 2024 году. А вот цены на закупаемые детскими садами продукты за последние два года выросли на 50%. Чтобы компенсировать рост цен детские сады вынуждены корректировать меню в худшую сторону: блюда из говядины заменены на блюда из мяса птицы и свинины, уменьшены порции.Для того, чтобы питание в детских садах полностью соответствовало необходимым нормам, необходимо увеличить его стоимость до 246 рублей в день на одного малыша, то есть более чем на 100 рублей.Департамент образования обратился с письмом в региональное министерство образования с просьбой об увеличении размера родительской платы с 1 января 2026 года на 19,1%, с 2 675 рублей в месяц до 3185. Повышение пока согласовывается в органах исполнительной власти и прокуратуры. Предварительно же размер родительской платы планируется поднять до 2 782 рублей в месяц. Это позволит увеличить норму питания только на пять рублей.Общая потребность в средствах городского бюджета на питание детсадовцев в 2026 году составляет 516,5 миллионов рублей, что почти в четыре раза превышает сумму 2025 года — 117,6 миллиона рублей.В школах родительская плата за питание увеличится на размер инфляции.