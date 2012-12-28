Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Депутаты обсудили итоги цифровизации Липецка.
Проект «Умный город» в Липецке запустили в 2019 году. Когда его презентовала вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова, казалось, что речь идет о совершенно фантастических вещах. Например, о том, на всех столбах появятся видеокамеры с функцией распознавания лиц, а у горожан появится прямая связь с органами власти. Екатерина Белокопытова заявила, что Липецк может стать одним из лидеров внедрения цифровизации. Тогда же вице-мэр заявила, что к 2029 году на местном рынке труда за счет цифровизации высвободится 20% работающего населения.
Итак, что же из «Умного города» получилось? По словам Ивана Бочкова, в Липецке за счет бюджета с 2020 по 2024 год поменяли 2 936 уличных светильников — старых натриевых на новые энергоэффективные. В Липецке обрадовано платное парковочное пространство. В 255 домах смонтированы автоматизированные тепловые пункты. В многоэтажках установлены 878 лифтов, подключенных к телеметрии и диспетчеризации. В прошлом году общий объем вложений в «Умный город» составили 377,9 млн рублей. И все. На проект «Умный город» в Минстрое закончились деньги.
— Город настолько поумнел, что дальше некуда? — сыронизировал депутат Игорь Подзоров. — Что дальше? На мой взгляд, при отсутствии федерального финансирования цифровизацию нужно продолжать, а средства изыскивать в городском бюджете.
Главный айтишник мэрии согласился с необходимостью развития цифровизации. Иван Бочков заметил, что общественные пространства Липецка по губернаторской программе нужно будет продолжать насыщать камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, заниматься заменой уличных светильников, увеличивать число платных парковочных мест.
Игорь Подзоров заметил, что цифровизация так и не смогла решить проблему обратной связи жителей многоэтажек с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями:
— В моем округе уже полтора месяца у подъезда одного из домов находится открытая раскопка с трубами. Все это время в доме нет горячей воды. В яме — уже полно мусора. С жителями домов УК и РСО, кажется, работают только после звонка депутата, после того, как депутат пришлет им фото таких ям. Они же сами (сотрудники РСО и УК) как-будто без глаз и ушей!
Заместитель председателя ЖКХ мэрии Алексей Жидков попытался защитить частный бизнес. Он сообщил, что пока нет законодательного инструмента, который бы позволил УК и энергетикам оперативно реагировать на запросы горожан в общедомовых чатах. «Для нас это пока перспектива — переломить ситуацию по коммуникации бизнеса с населением». И тут чиновник пожаловался на липчан, которые злоупотребляют своими правами, требуя реакции «управляшек» «на каждую веточку, лежащую на асфальте, на каждый фантик». Такое поведение Алексей Жидков назвал потребительским терроризмом. А если говорить о раскопках энергетиков, то, по словам заместителя председателя департамента ЖКХ, у ресурсоснабжающих организаций не хватает рабочих рук, чтобы вовремя благоустраивать места проведения работ.
— Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать? — бросил ответную реплику Игорь Подзоров.
Тему нехватки рабочих рук продолжил депутат Андрей Иголкин. Узнав от и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Марии Соловьевой о том, что в прошлом году ведомство провело «Женский форум», депутат попросил сделать акцент на мужчин:
— Мы симулируем индивидуальную занятость, а тем временем в ЖКХ работают мужики в возрасте 60 плюс, у них просто гаечные ключи из рук уже выпадают! Это прекрасно, что мы проводим женские форумы, но нам нужны мужские! А я за все время работы в горсовете ни разу не участвовал в дискуссии на этот счет!
В ответ Марина Соловьева сказала, что в МБУ «Технопарк-Липецк» тесно работают со школьниками, проводят профориентационную работу, фестивали карьеры. И что подростки говорят о желании выучиться на востребованные рабочие специальности.
— Акцент нужно делать не на школьников. У них пока ветер в голове. Сегодня они хотят одно, а завтра — другое, — парировал депутат, но никакой альтернативы не предложил.
