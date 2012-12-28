Все новости
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада
Общество
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора
Происшествия
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Под видеонаблюдением окажется большинство избирательных участков Липецка
Общество
Житель Липецкой области осужден за организацию нарколаборатории
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
«БелАЗ» сняли с постамента на улице Ферросплавной
Общество
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
МегаФон обнулит трафик на сайты новостей
Бизнес
Общество
671
сегодня, 13:40
10

«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»

Депутаты обсудили итоги цифровизации Липецка.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета выяснилось, что Минстрой РФ прекратил финансирование проекта «Умный город». Об этом депутатам сообщил начальник управления информационных технологий мэрии Иван Бочков.

Проект «Умный город» в Липецке запустили в 2019 году. Когда его презентовала вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова, казалось, что речь идет о совершенно фантастических вещах. Например, о том, на всех столбах появятся видеокамеры с функцией распознавания лиц, а у горожан появится прямая связь с органами власти. Екатерина Белокопытова заявила, что Липецк может стать одним из лидеров внедрения цифровизации. Тогда же вице-мэр заявила, что к 2029 году на местном рынке труда за счет цифровизации высвободится 20% работающего населения.

Итак, что же из «Умного города» получилось? По словам Ивана Бочкова, в Липецке за счет бюджета с 2020 по 2024 год поменяли 2 936 уличных светильников — старых натриевых на новые энергоэффективные. В Липецке обрадовано платное парковочное пространство. В 255 домах смонтированы автоматизированные тепловые пункты. В многоэтажках установлены 878 лифтов, подключенных к телеметрии и диспетчеризации. В прошлом году общий объем вложений в «Умный город» составили 377,9 млн рублей. И все. На проект «Умный город» в Минстрое закончились деньги.

— Город настолько поумнел, что дальше некуда? — сыронизировал депутат Игорь Подзоров. — Что дальше? На мой взгляд, при отсутствии федерального финансирования цифровизацию нужно продолжать, а средства изыскивать в городском бюджете.

Главный айтишник мэрии согласился с необходимостью развития цифровизации. Иван Бочков заметил, что общественные пространства Липецка по губернаторской программе нужно будет продолжать насыщать камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, заниматься заменой уличных светильников, увеличивать число платных парковочных мест.

Игорь Подзоров заметил, что цифровизация так и не смогла решить проблему обратной связи жителей многоэтажек с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями:

— В моем округе уже полтора месяца у подъезда одного из домов находится открытая раскопка с трубами. Все это время в доме нет горячей воды. В яме — уже полно мусора. С жителями домов УК и РСО, кажется, работают только после звонка депутата, после того, как депутат пришлет им фото таких ям. Они же сами (сотрудники РСО и УК) как-будто без глаз и ушей!

Заместитель председателя ЖКХ мэрии Алексей Жидков попытался защитить частный бизнес. Он сообщил, что пока нет законодательного инструмента, который бы позволил УК и энергетикам оперативно реагировать на запросы горожан в общедомовых чатах. «Для нас это пока перспектива — переломить ситуацию по коммуникации бизнеса с населением». И тут чиновник пожаловался на липчан, которые злоупотребляют своими правами, требуя реакции «управляшек» «на каждую веточку, лежащую на асфальте, на каждый фантик». Такое поведение Алексей Жидков назвал потребительским терроризмом. А если говорить о раскопках энергетиков, то, по словам заместителя председателя департамента ЖКХ, у ресурсоснабжающих организаций не хватает рабочих рук, чтобы вовремя благоустраивать места проведения работ.

— Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать? — бросил ответную реплику Игорь Подзоров.

Тему нехватки рабочих рук продолжил депутат Андрей Иголкин. Узнав от и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Марии Соловьевой о том, что в прошлом году ведомство провело «Женский форум», депутат попросил сделать акцент на мужчин:

— Мы симулируем индивидуальную занятость, а тем временем в ЖКХ работают мужики в возрасте 60 плюс, у них просто гаечные ключи из рук уже выпадают! Это прекрасно, что мы проводим женские форумы, но нам нужны мужские! А я за все время работы в горсовете ни разу не участвовал в дискуссии на этот счет!

В ответ Марина Соловьева сказала, что в МБУ «Технопарк-Липецк» тесно работают со школьниками, проводят профориентационную работу, фестивали карьеры. И что подростки говорят о желании выучиться на востребованные рабочие специальности.

— Акцент нужно делать не на школьников. У них пока ветер в голове. Сегодня они хотят одно, а завтра — другое, — парировал депутат, но никакой альтернативы не предложил.
искусственный интеллект
«Умный город»
Комментарии (10)

Сначала новые
Элиот
19 минут назад
А что так, камеры мужиков не заменят? Так и нет мужиков.. Ушли они все.. А кто остался, с лопатой вряд ли будет дружить
Ответить
29 минут назад
Платите достойно мужикам с лопатами и нехватки рабочих рук не будет.
Ответить
Гость
29 минут назад
Хоть один депутат поинтересовался на прямую какие зарплаты у работников Жека, ресурсоснабжающей организации: слесарь, сварщик, монтажник ? А потом было бы ясно что там работают 60+ и не хватка рабочих.
Ответить
Цыганский барон
27 минут назад
Какого Жека ? где вы Жек видели в последний раз ))
Ответить
САИ
30 минут назад
Например кто-то может объяснить смысл работы единой диспетчерской службы (НДС)? Ни одно обращение в НДС не привело к положительному результату.
Ответить
!
53 минуты назад
Похоже, самое главное в умном городе - это платные парковки.
Ответить
Цыганский барон
59 минут назад
Депутаты как дети, убрали МУПы, все передали в частный бизнес, только цель бизнеса это заработать деньги при наименьших затратах.
Ответить
Ответ
сегодня, 14:08
Парень ! Хорошо сказал ! Тот же иголкин , директор как и остальные 35 депутатов , сплошные директора фирм , компаний , школ , ДК . Как один мужик с лопатой двух директоров прокормил !
Ответить
злой
сегодня, 14:05
встретились, посидели, поговорили, а итог какой?
Ответить
Парень
сегодня, 14:02
Зачем искать мужиков с лопатами, разве мало депутатов?
Ответить
