53 минуты назад
За полгода липчане оформили 2014 ипотечных кредитов

Средний размер такого кредита составил 3,8 миллиона рублей.

В первом полугодии жители Липецкой области оформили 2014 ипотечных кредитов на общую сумму 7,6 миллиарда рублей. Основной объем выдач пришелся на программы государственной поддержки.

«Рынок ипотеки вернулся к умеренным темпам роста после сильного перегрева, связанного с безадресной льготной программой. В январе банки выдали кредитов на 665,5 миллиона рублей. В феврале липчане оформили ипотечные договоры на 1,2 миллиарда рублей, в марте — на 1,3 миллиарда рублей, а в апреле — 1,6 миллиарда рублей. В мае объем выдач вернулся к мартовскому уровню. В июне липчане заключили договоров ипотеки на 1,6 миллиарда рублей. Средний размер ипотечного кредита составил 3,8 миллиона рублей, средневзвешенная процентная ставка — 8%, а средний срок ипотеки – 20 лет», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

С января 2025 года действует ипотечный стандарт, который призван снизить риски в жилищном кредитовании. А один из пунктов стандарта вступил в силу с 1 июля этого года. Банки теперь не могут взимать комиссии с ипотечных заемщиков за снижение ставки по ипотеке.
Это
21 минуту назад
Жалкие цифры. В Москве и Питере стоимость только одной квартиры может начинаться от 1 миллиарда рублей.
