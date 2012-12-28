Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
У «танцующего леса» на Соколе упало еще одно дерево
В мэрии никак не решат, кому убирать небезопасные деревья на Ковалева, 107а.
— Хорошо, что в этот раз оно не упало ни на машину, ни на человека. Кто же избавит нас от падающих деревьев? — задается вопросом Леонид.
Речь идет о «танцующем лесе» — деревьях, растущих под разными углами из-под кирпичного забора, которым огорожены склады и базы на территории на улице Ковалева, 107в. Деревья тянутся к трехэтажному дому по Ковалева, 107а. Под их сенью — а больше негде — жители дома ставят свои машины. Одно такое в июне раскололось пополам и накрыло машину Леонида.
Леонид выяснил, почему эти кривые потенциально опасные деревья не интересуют УК «Лидер»: они растут, судя по публичной кадастровой карте, на частной территории. Значит, ее собственнику их и сносить.
— После нашего обращения в УК к нам приехали ее сотрудники, отмеряли десять метров от стены дома к забору и сказали, что все, дальше не их территория. А дальше, в метре, как раз этот забор с деревьями. Работники базы показали нам еще мартовскую заявку в управление главного смотрителя на снос деревьев. В УГС заявку приняли, но ничего так и не сделали. Что же делать нам, жителям дома? — говорит Леонид.
Месяц назад в УГС с отсылкой на ту же публичную кадастровую карту GOROD48 сообщили, что деревья растут из-под забора производственной базы, и что ее владелец, согласно городским правилам благоустройства, должен обратиться в УГС за актом на их снос. В этот раз в УГС в комментариях GOROD48 отказали.
