Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада
Общество
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
Общество
На улице 50 лет НЛМК столкнулись микроавтобус и легковушка
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
У «танцующего леса» на Соколе упало еще одно дерево
Происшествия
В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды
Общество
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Ремонт Липецкой областной библиотеки: вторая попытка
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 15 000 рублей: ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липчанин отсудил деньги за не поставленные окна и установку двери
Общество
Читать все
Происшествия
294
45 минут назад
3

У «танцующего леса» на Соколе упало еще одно дерево

В мэрии никак не решат, кому убирать небезопасные деревья на Ковалева, 107а.

13 августа на улице Ковалева, 107а упало еще одно дерево — до этого в июне отломком большой ветви другого был поврежден автомобиль «Renault Megane IV» жителя этого дома Леонида.

2o1bizrs10wpztwhn248g7ua6di7kimn.jpg

— Хорошо, что в этот раз оно не упало ни на машину, ни на человека. Кто же избавит нас от падающих деревьев? — задается вопросом Леонид.

Речь идет о «танцующем лесе» — деревьях, растущих под разными углами из-под кирпичного забора, которым огорожены склады и базы на территории на улице Ковалева, 107в. Деревья тянутся к трехэтажному дому по Ковалева, 107а. Под их сенью — а больше негде — жители дома ставят свои машины. Одно такое в июне раскололось пополам и накрыло машину Леонида.

Леонид выяснил, почему эти кривые потенциально опасные деревья не интересуют УК «Лидер»: они растут, судя по публичной кадастровой карте, на частной территории. Значит, ее собственнику их и сносить.

— После нашего обращения в УК к нам приехали ее сотрудники, отмеряли десять метров от стены дома к забору и сказали, что все, дальше не их территория. А дальше, в метре, как раз этот забор с деревьями. Работники базы показали нам еще мартовскую заявку в управление главного смотрителя на снос деревьев. В УГС заявку приняли, но ничего так и не сделали. Что же делать нам, жителям дома? — говорит Леонид.

Месяц назад в УГС с отсылкой на ту же публичную кадастровую карту GOROD48 сообщили, что деревья растут из-под забора производственной базы, и что ее владелец, согласно городским правилам благоустройства, должен обратиться в УГС за актом на их снос. В этот раз в УГС в комментариях GOROD48 отказали.
падение дерева
2
1
0
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
35 минут назад
хозяина в городе нет, который мог бы навести порядок, хотя бы и в приказном порядке
Ответить
Игорь
39 минут назад
Если это деревья не плодовые, то самостоятельно их спиливать владельцу участка категорически запрещено законом.
Ответить
Головой думать надо!
39 минут назад
А всё почему?! Да потому, что для танцующего леса необходимо периодически устраивать дискотеки. Тогда и деревья падать не будут...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить