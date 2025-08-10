Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Ресурсники обследовали место порыва водопровода на Соколе
Ликвидацию порыва включили в план работ.
Ресурсники сообщали GOROD48, что собираются выяснить до 5 августа характер повреждения и место утечки. После чего начнут принимать меры. Если порыв произошел на сетях водоканала, то его собирались устранить силами организации.
— Утечка на сетях водоснабжения в районе улицы Бородинская внесена в план работ. Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, — сообщили в «РВК-Липецк».
