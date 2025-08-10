Все новости
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
«Это треш какой-то!»
Общество
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
«Это треш какой-то!»
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Энергетики поставили в очередь устранение порыва на улице Октябрьской
Общество
За полгода липчане оформили 2014 ипотечных кредитов
Экономика
Ресурсники обследовали место порыва водопровода на Соколе
Общество
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
5163 жителя Липецкой области пострадали от клещей
Здоровье
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Общество
526
сегодня, 13:55
5

Ресурсники обследовали место порыва водопровода на Соколе

Ликвидацию порыва включили в план работ.

С 1 августа про проезжей части улицы Бородинский течет вода. Потоки устремляются как в сторону ЖК «Бородинский» так и к частному сектору, а также переливаются через лежачего полицейского и струятся по улице Карбышева.

photo_2025-08-10_22-52-28 (2).jpg+2025-08-11-13.47.04.jpg

photo_2025-08-10_22-52-28.jpg+2025-08-11-13.47.04.jpg

Ресурсники сообщали GOROD48, что собираются выяснить до 5 августа характер повреждения и место утечки. После чего начнут принимать меры. Если порыв произошел на сетях водоканала, то его собирались устранить силами организации. 

 — Утечка на сетях водоснабжения в районе улицы Бородинская внесена в план работ. Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, — сообщили в «РВК-Липецк».
порыв водопровода
0
0
0
2
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
123
25 минут назад
Зимой наверное пол города без воды будет сидеть, не смогут замерзшую землю раскопать и устранять прорывы.
Ответить
?
29 минут назад
«собираются выяснить до 5 августа». А сегодня 11 августа. Как так?
Ответить
НУ в принципе как обычно
15 минут назад
в 2026 г. 5 августа , осталось чуть чуть подождать ))
Ответить
Ку-ку
сегодня, 14:11
На соколе и ни такое бывает. Плохой райончик.
Ответить
Очевидец
сегодня, 14:09
Полмесяца течет!!!! Это совсем не несколько дней
Ответить
