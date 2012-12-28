Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
Общество
118
17 минут назад
3
Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?
В городском Совете обсудили озеленение Липецка — до конца года на улицах должны снести 3490 деревьев, а высадить — 450.
По данным мэрии, в 2024 году в Липецке посадили 1 806 деревьев и 564 кустарника на 20,4 миллиона рублей. В 2025 году посадят 450 деревьев и 200 кустарников, потратив на это 9 миллионов рублей. На улицах Советской, Зегеля, Гагарина, Интернациональной высадят 50 деревьев: яблоки «Скарлет», липы «Гринспайлер», можжевельник «Блю Эрроу».
400 лип, рябин, елей, красных дубов, пирамидальных тополей появятся на улицах Терешковой, Циолковского, Первомайской, Катукова, Шкатова и других.
Помогают озеленять Липецк и бизнесмены, которые высадили 264 дерева и 433 кустарника.
Снесли в 2024 году 5420 деревьев, обрезали — 1650. Свою лепту внесли и управляющие компании, которые снесли и обрезали 1500 деревьев.
В 2025 году снесут 3490 деревьев, обрежут 2430 (уже снесено 1276, обрезано 1254). Управляющие компании снесли 301 дерево. В парках снесли 250 и обрезали 24 дерева.
Депутат Олег Косолапов обратил внимание на улицу Интернациональную, где в этом году посадят всего два дерева. Между тем, улица после недавних вырубок, под предлогом безопасности подземных коммуникаций, стала почти голой.
— Улица Интернациональная была одной из самых зеленых в Липецке. Сейчас она голая! Не обязательно сажать на том же самом месте. Но давайте посмотрим, куда деревья воткнуть, чтобы она позеленее стала! — попросил Олег Косолапов.
Заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин пообещал рассмотреть это предложение.
Депутат Игорь Подзоров спросил, когда на улице Мичурина посадят запланированные 30 деревьев. Ему пообещали сделать это наступающей осенью.
Депутат Екатерина Пинаева рассказала, что на улице Папина до сих пор не посадили обещанные кустарники, а вместо двух-трехметровых тополей высадили небольшие саженцы.
У монумента на площади Героев посадили разные сорта деревьев, что не очень красиво смотрится, считает председатель комиссии Борис Понаморёв. Подводя итоги работы комиссии, он отметил, что необходимо делать проекты озеленения улиц.
0
0
0
0
1
Комментарии (3)