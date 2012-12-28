Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей
Происшествия
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Липчанка нашла банковскую карту и потратила с неё 27 000 рублей
Происшествия
44-летнего мужчину обвиняют в нападении на брата с ножом
Происшествия
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
Спорт
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?
Общество
Читать все
Общество
118
17 минут назад
3

Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?

В городском Совете обсудили озеленение Липецка — до конца года на улицах должны снести 3490 деревьев, а высадить — 450.

Комиссия горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству обсудила состояние дел по озеленению, сносу сухих и аварийных деревьев, санитарной обрезке деревьев и кустарников.

По данным мэрии, в 2024 году в Липецке посадили 1 806 деревьев и 564 кустарника на 20,4 миллиона рублей. В 2025 году посадят 450 деревьев и 200 кустарников, потратив на это 9 миллионов рублей. На улицах Советской, Зегеля, Гагарина, Интернациональной высадят 50 деревьев: яблоки «Скарлет», липы «Гринспайлер», можжевельник «Блю Эрроу».

400 лип, рябин, елей, красных дубов, пирамидальных тополей появятся на улицах Терешковой, Циолковского, Первомайской, Катукова, Шкатова и других.

Помогают озеленять Липецк и бизнесмены, которые высадили 264 дерева и 433 кустарника.

Снесли в 2024 году 5420 деревьев, обрезали — 1650. Свою лепту внесли и управляющие компании, которые снесли и обрезали 1500 деревьев.

В 2025 году снесут 3490 деревьев, обрежут 2430 (уже снесено 1276, обрезано 1254). Управляющие компании снесли 301 дерево. В парках снесли 250 и обрезали 24 дерева.

Депутат Олег Косолапов обратил внимание на улицу Интернациональную, где в этом году посадят всего два дерева. Между тем, улица после недавних вырубок, под предлогом безопасности подземных коммуникаций, стала почти голой.

— Улица Интернациональная была одной из самых зеленых в Липецке. Сейчас она голая! Не обязательно сажать на том же самом месте. Но давайте посмотрим, куда деревья воткнуть, чтобы она позеленее стала! — попросил Олег Косолапов.

Заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин пообещал рассмотреть это предложение.

Депутат Игорь Подзоров спросил, когда на улице Мичурина посадят запланированные 30 деревьев. Ему пообещали сделать это наступающей осенью.

Депутат Екатерина Пинаева рассказала, что на улице Папина до сих пор не посадили обещанные кустарники, а вместо двух-трехметровых тополей высадили небольшие саженцы.

У монумента на площади Героев посадили разные сорта деревьев, что не очень красиво смотрится, считает председатель комиссии Борис Понаморёв. Подводя итоги работы комиссии, он отметил, что необходимо делать проекты озеленения улиц.
горсовет
деревья
0
0
0
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
злой
5 минут назад
450 + 200 поделить 9 лямов равно 7 тящ на куст
Ответить
Елена
8 минут назад
почему же в Липецке перестали высаживать сирень, ведь это неприхотливое растение, а когда зацветет, то запах стоит !!!
Ответить
Почему
10 минут назад
Воткнуть,а не посадить?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить