Общество
91
22 минуты назад
170-летний кедр из Чаплыгинского района стал участником конкурса на дерево года
В конкурсе на главное дерево России липецкие претенденты-патриархи участвуют в третий раз.
Липецкий кедр боролся за звание главного дерева России и в прошлом, 2024 году, тогда лучшее дерево выбиралось путем открытого голосования из 74 деревьев. А в 2020 году конкурсантом был дуб черешчатый из села Конь-Колодезь Хлевенского района высотой 26 метров и возрастом более 310 лет — сегодня этот могучий дуб считается самым старым деревом из ныне растущих на территории Липецкой области.
У обоих деревьев — яркая история. Нынешний участник конкурса по легенде был посажен Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским в начале 1850-х годов, когда он ухаживал за своей будущей женой Верой Чулковой. Родственники Петра были против брака с девушкой из бедной семьи, однако, это его не остановило. Он посадил саженец после одной из встреч со своей избранницей, как символ их любви. После венчания Пётр показал Вере, теперь уже своей молодой жене это деревце. Прикоснувшись к кедру, она загадала желание — чтобы их первенцем был мальчик. Желание сбылось — в семье родился сын Дмитрий. Второе дерево, дуб черешчатый, растет на территории старинной усадьбы Сенявиных, чьим основателем и первым владельцем являлся сподвижник Петра I адмирал Наум Акимович Сенявин.
Также на территории Липецкой области растут еще два дерева, внесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Это дуб черешчатыи высотой 15 метров и возрастом 187 лет, который растет на берегу живописного пруда царских времён с уникальной каменной дамбой в селе Круглом Липецкого района, и дуб черешчатый высотой 24 метра и возрастом 200 лет — он растет на территории бывшего купеческого владения Матвеевых основанного в XIX веке (нынешнее местоположение: город Чаплыгин, улица Володарского). Однако эти деревья еще не получили дополнительный статус «Дерево – памятник живой природы», участвовать в конкурсе не могут.
Конкурс на главное дерево страны проводится с 2017 года. В нем участвуют удивительные деревья, произрастающие в разных регионах России и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием. Для участия в конкурсе регион представляет в список номинантов для голосования любое дерево, произрастающее на его территории, внесенное в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеющее всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».
Фото Министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области
