Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
На новой конечной остановке в «Елецком» в сентябре установят павильон
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца
Экономика
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
В Липецке горел «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина
Общество
Общество
378
50 минут назад
5

«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!

Проектировщики насыпи на Соколе, которая должна связать улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол, просчитались на 1400 кубометров песка, а при ширине насыпи у основания в 28 метров предусмотрели лишь трехметровую водопропускную трубу!

В одном из липецких пабликов появились фотографии строящейся на Соколе насыпи, которая должна заменить аварийный металлический мост 1949 года постройки, связывающей через глубокий лог улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол.

4bxlrypfo0tqafwoew0tx9ogghr7f4yg.webp

ekjo8p536sfl8qtznxihs117b11pfbn0.jpg

На одном из снимков — уже готовая насыпь из песка, на другом, сделанном позднее, — перерытая пополам. Неподалеку лежат несколько водопропускных труб, которые должны быть уложены на дне лога. Очевидно, что уже готовую насыпь перекопали для того, чтобы ее уложить. Но почему этого не было сделано в самом начале строительства?

f01b5e18-9527-45fb-842e-d2831ed1cda7.jpg

Мы адресовали этот вопрос Ивану Двуреченскому, представителю ООО «Газтехсеть», компании, подрядившейся построить новый пешеходный мост взамен аварийного старого.

8666aa66-4682-4cad-a6dc-5fa26d725df2.jpg+2025-08-15-11.40.35+niz.jpg

Из ответа следует, что в начале июля, когда начались работы, проектная организация, ООО «ЛипецкНИЦстройпроект», ошиблась: при ширине насыпи у основания в 28 метров была предусмотрена водопропускная труба в 10 раз короче необходимой! Времени ждать исправления проекта не было. Поэтому подрядчик по согласованию с заказчиком, управлением главного смотрителя липецкой мэрии, решил вначале отсыпать под будущий мост насыпь из песка с его послойным уплотнением, а потом, разрыв дамбу, уложить в ее основание водопропускную трубу.

f3f23074-9a1b-4b00-aac6-eae6dbf6f0bc.jpg+2025-08-15-11.40.35+niz.jpg

735864dc-1301-4ac0-aabc-5cc9b2301117.jpg+2025-08-15-11.40.35+niz.jpg

2a5ea811-8b0b-4ac3-b3f1-bd0e6ff70e01.jpg+2025-08-15-11.40.35+niz.jpg

Но эта ошибка проектировщиков оказалась не единственным. Как выяснилось, «ЛипецкНИЦстройпроект» неправильно обсчитал кубатуру песка для заполнения лога под дамбу. По проекту, было нужно 2600 кубометров грунта, по факту получилось 4000!

— Мы выяснили, что проектная организация обсчитала строительную смету без геодезической съемки, без выезда на место работ, — сказал Иван Двуреченский.

Ошибки проектной организации, занимающейся, между прочим, проектированием ремонтов и строительством мостов (ее курирует Почетный дорожник РФ Борис Бондарев, экс-депутат горсовета и родственник учредителя ООО «ЛипецкНИЦстройпроект»), признают и в УГС. Из-за большего количества материалов насыпь при ее первоначальной цене в 9 млн рублей значительно выросла в цене. Где взять средства на ликвидацию «кассового разрыва», получившегося из-за инженерных просчетов, в мэрии пока не знают.

Однако и заказчик, и подрядчик уверены, что к 30 сентября, обозначенному в муниципальном контракте сроку окончания работ, возведение пешеходной насыпи на Соколе будет завершено. Поверх нее накатают асфальтированную дорожку длиной в 75 и шириной в 2,25 метра, по краям установят перила из композитных материалов и пять фонарей уличного освещения.
мост
Сокол
ремонт
насыпь
Учитесь господа !
8 минут назад
Прекрасный разыгран спектакль , как получить дополнительное финансирование.
Светлана
16 минут назад
Ох артисты
Павел
27 минут назад
Асфальтированную дорожку сделают? Как в длине не просчитались...
САИ
31 минуту назад
Раньше в журнале "крокодил" была картинка: стоят на обочине асфальтируемой дороги мужики с отбойными молотками и говорят : " вы там скорее асфальтируйте, а том нам долбить здесь надо".
zor
35 минут назад
а бокам чем укрепят, что бы не размыло?
