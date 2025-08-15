«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!

Проектировщики насыпи на Соколе, которая должна связать улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол, просчитались на 1400 кубометров песка, а при ширине насыпи у основания в 28 метров предусмотрели лишь трехметровую водопропускную трубу!

В одном из липецких пабликов появились фотографии строящейся на Соколе насыпи, которая должна заменить аварийный металлический мост 1949 года постройки, связывающей через глубокий лог улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол.На одном из снимков — уже готовая насыпь из песка, на другом, сделанном позднее, — перерытая пополам. Неподалеку лежат несколько водопропускных труб, которые должны быть уложены на дне лога. Очевидно, что уже готовую насыпь перекопали для того, чтобы ее уложить. Но почему этого не было сделано в самом начале строительства?Мы адресовали этот вопрос Ивану Двуреченскому, представителю ООО «Газтехсеть», компании, подрядившейся построить новый пешеходный мост взамен аварийного старого.Из ответа следует, что в начале июля, когда начались работы, проектная организация, ООО «ЛипецкНИЦстройпроект», ошиблась: при ширине насыпи у основания в 28 метров была предусмотрена водопропускная труба в 10 раз короче необходимой! Времени ждать исправления проекта не было. Поэтому подрядчик по согласованию с заказчиком, управлением главного смотрителя липецкой мэрии, решил вначале отсыпать под будущий мост насыпь из песка с его послойным уплотнением, а потом, разрыв дамбу, уложить в ее основание водопропускную трубу.Но эта ошибка проектировщиков оказалась не единственным. Как выяснилось, «ЛипецкНИЦстройпроект» неправильно обсчитал кубатуру песка для заполнения лога под дамбу. По проекту, было нужно 2600 кубометров грунта, по факту получилось 4000!— Мы выяснили, что проектная организация обсчитала строительную смету без геодезической съемки, без выезда на место работ, — сказал Иван Двуреченский.Ошибки проектной организации, занимающейся, между прочим, проектированием ремонтов и строительством мостов (ее курирует Почетный дорожник РФ Борис Бондарев, экс-депутат горсовета и родственник учредителя ООО «ЛипецкНИЦстройпроект»), признают и в УГС. Из-за большего количества материалов насыпь при ее первоначальной цене в 9 млн рублей значительно выросла в цене. Где взять средства на ликвидацию «кассового разрыва», получившегося из-за инженерных просчетов, в мэрии пока не знают.Однако и заказчик, и подрядчик уверены, что к 30 сентября, обозначенному в муниципальном контракте сроку окончания работ, возведение пешеходной насыпи на Соколе будет завершено. Поверх нее накатают асфальтированную дорожку длиной в 75 и шириной в 2,25 метра, по краям установят перила из композитных материалов и пять фонарей уличного освещения.