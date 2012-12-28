Липецкие цены на продукты глазами студента из Китая

Итоги недели: цены.

В нашей редакции проходит практику студент ВГУ Юйхан Синь. Мы воспользовались случаем и пригласили Юйхана в еженедельный поход по магазинам для обзора цен.Но сначала — как цены изменились за неделю на наши традиционные наборы продуктов.Корзина дешевых продуктов снизилась в цене на 47 рублей 68 копеек. В основном из-за овощей и бананов, которые продолжают дешеветь.Набор дорогих продуктов также подешевел — на 30 рублей 77 копеек, и по той же причине.Юйхан сразу обратил внимание на фасовку: в России продукты продают килограммами (хотя у нас в последнее время упаковки постепенно становятся легче — шринкфляция). В Китае же традиционная развесовка — 500 граммов.Если яйца мы привыкли покупать десятками, то в Китае — их продают штуками. Причем не только куриные, но и перепелиные, гусиные и голубиные.Хлеб в Липецке Юйхан счел дешёвым. В Китае небольшой по сравнению с нашим белый хлеб стоит где-то 200 рублей.А мы обратили внимание, что в Липецк дешевый хлеб завозят из Москвы.Литр молока, по словам студента, в Китае стоит 66 рублей. Килограмм свинины — 200 рублей, баранины — примерно столько же, сколько и в Липецке.Основные продукты в Китае — рис и лапша. Юйхан любит готовить и показал несколько блюд из них.Удивило студента изобилие свеклы. Этого корнеплода в Китае немного.В наших магазинах, по мнению Юйхана, большой выбор сыров, а колбаса не квадратная или прямоугольная, как в Китае, а круглая и овальная.Зато выбор фруктов китайскому студенту показался скудным.И это при том, что у нас пик сезона. На Центральном рынке установлены дополнительные ряды с арбузами и дынями.Но в магазине бахчевые в два раза дешевле.Юйхан рассказал, что расплачиваются китайцы чаще всего при помощи телефона. Банковскими картами и тем более наличными пользуются редко. Последними разве что на рынках — банковские переводы продавцам, как у нас привыкли, в Китае не популярны.— На рынки чаще ходят пожилые люди, они не могут пользоваться современными технологиями. А молодежь предпочитает заказывать продукты домой, — рассказал Юйхан.Кассы самообслуживания в Китае есть практически во всех магазинах.Есть в Китае и аналог российского МРОТ. Он разнится от провинции к провинции. В провинции Хэнань, откуда Юйхан, он составляет примерно 20 000 рублей.