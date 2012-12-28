Все новости
Столкновение водителя мотоцикла «Ямаха» с «Ладой» попало на видео
Происшествия
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого
Общество
Спасатели предупредили липчан о надвигающемся грозовом фронте
Общество
Почти всю ночь в регионе действовал красный уровень
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дожди задержатся в Липецкой области
Общество
С начала августа липецкие спасатели выдворили из квартир липчан шестерых «Бэтменов»
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Общество
Данковская больница расплатилась с поставщиками после вмешательства прокуратуры
Общество
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
Столкновение водителя мотоцикла «Ямаха» с «Ладой» попало на видео
Происшествия
С начала августа липецкие спасатели выдворили из квартир липчан шестерых «Бэтменов»
Общество
Дожди задержатся в Липецкой области
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце красный сменился жёлтым
Происшествия
В Ельце переключились на красный
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области поймали двух «зиц-председателей»
Происшествия
Почти всю ночь в регионе действовал красный уровень
Происшествия
Общество
707
сегодня, 10:26

Липецкие цены на продукты глазами студента из Китая

Итоги недели: цены.

В нашей редакции проходит практику студент ВГУ Юйхан Синь. Мы воспользовались случаем и пригласили Юйхана в еженедельный поход по магазинам для обзора цен.



Но сначала — как цены изменились за неделю на наши традиционные наборы продуктов.

Корзина дешевых продуктов снизилась в цене на 47 рублей 68 копеек. В основном из-за овощей и бананов, которые продолжают дешеветь.



Набор дорогих продуктов также подешевел — на 30 рублей 77 копеек, и по той же причине.



Юйхан сразу обратил внимание на фасовку: в России продукты продают килограммами (хотя у нас в последнее время упаковки постепенно становятся легче — шринкфляция). В Китае же традиционная развесовка — 500 граммов.

Если яйца мы привыкли покупать десятками, то в Китае — их продают штуками. Причем не только куриные, но и перепелиные, гусиные и голубиные.



Хлеб в Липецке Юйхан счел дешёвым. В Китае небольшой по сравнению с нашим белый хлеб стоит где-то 200 рублей.





Хлеб в Китае

А мы обратили внимание, что в Липецк дешевый хлеб завозят из Москвы.





Литр молока, по словам студента, в Китае стоит 66 рублей. Килограмм свинины — 200 рублей, баранины — примерно столько же, сколько и в Липецке.

Основные продукты в Китае — рис и лапша. Юйхан любит готовить и показал несколько блюд из них.








Удивило студента изобилие свеклы. Этого корнеплода в Китае немного.

В наших магазинах, по мнению Юйхана, большой выбор сыров, а колбаса не квадратная или прямоугольная, как в Китае, а круглая и овальная.

Зато выбор фруктов китайскому студенту показался скудным.













И это при том, что у нас пик сезона. На Центральном рынке установлены дополнительные ряды с арбузами и дынями.





Но в магазине бахчевые в два раза дешевле.



Юйхан рассказал, что расплачиваются китайцы чаще всего при помощи телефона. Банковскими картами и тем более наличными пользуются редко. Последними разве что на рынках — банковские переводы продавцам, как у нас привыкли, в Китае не популярны.

— На рынки чаще ходят пожилые люди, они не могут пользоваться современными технологиями. А молодежь предпочитает заказывать продукты домой, — рассказал Юйхан.

Кассы самообслуживания в Китае есть практически во всех магазинах.

Есть в Китае и аналог российского МРОТ. Он разнится от провинции к провинции. В провинции Хэнань, откуда Юйхан, он составляет примерно 20 000 рублей.
