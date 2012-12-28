Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
сегодня, 10:40
Энергетики поставили в очередь устранение порыв на улице Октябрьской
Вода течет уже неделю.
В компании «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что устранение утечки внесено в план ремонтных работ.
«Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования», — рассказали в энергокомпании.
Напомним, в конце марта на Октябрьской, 74 уже был порыв, правда, он случился в нескольких метрах от нынешнего. Тогда также затопило несколько улиц, но поток воды был сильнее. Липчане даже пошутили, что ощутили себя венецианцами. Для устранения порыва пришлось отключать холодную воду в трех домах.
