Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Читать все
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе
Происшествия
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах
Общество
Сегодня в Липецке: молодёжный день, липчане не желают первоклассникам учителей-мужчин
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Комбайн «Нива» сгорел в Лев-Толстовском районе
Происшествия
Сколько вы готовы потратить на подготовку к школе?
Говорит Липецк
Читать все
Говорит Липецк
124
20 минут назад

Сколько вы готовы потратить на подготовку к школе?

Липецкие родители называли сумму от 15 до 30 тысяч рублей. Многие и вовсе не готовы тратиться.

По данным аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», данные которого приводит Ъ, средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне — июле 2025 года достигла 16 219 рублей. Школьная одежда и принадлежности подорожали на 7% в сравнении с летом прошлого года. Быстрее всего росли цены на обувь и рюкзаки.

Аналитики обратили внимание, что собирать детей в школу родители начинают раньше, в июле. Это связано и с желанием сэкономить, и с тем, что покупки все чаще теперь делают на маркетплейсах, а там предложение круглогодичное, в отличие от магазинов, которые выкладывают на полки школьные товары в основном в августе.

Судя по результатам нашего уличного опроса, липецкие родители готовы потратить на сборы в школу около 20 000 рублей. При этом все надеются на вещи, оставшиеся с прошлого года, чтобы не покупать все новое. Некоторые и вовсе не готовы тратиться, другие же считают, что на подготовку к школе деньги должно выделять государство.

Кстати, аналитики одного из сайтов объявлений отметили увеличение спроса на б/у одежду для подростков.
Говорит Липецк
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить