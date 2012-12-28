Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Говорит Липецк
124
20 минут назад
Сколько вы готовы потратить на подготовку к школе?
Липецкие родители называли сумму от 15 до 30 тысяч рублей. Многие и вовсе не готовы тратиться.
Аналитики обратили внимание, что собирать детей в школу родители начинают раньше, в июле. Это связано и с желанием сэкономить, и с тем, что покупки все чаще теперь делают на маркетплейсах, а там предложение круглогодичное, в отличие от магазинов, которые выкладывают на полки школьные товары в основном в августе.
Судя по результатам нашего уличного опроса, липецкие родители готовы потратить на сборы в школу около 20 000 рублей. При этом все надеются на вещи, оставшиеся с прошлого года, чтобы не покупать все новое. Некоторые и вовсе не готовы тратиться, другие же считают, что на подготовку к школе деньги должно выделять государство.
Кстати, аналитики одного из сайтов объявлений отметили увеличение спроса на б/у одежду для подростков.
0
0
0
0
0
Комментарии