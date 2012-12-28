«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
На улице Гагарина будут яблони цвести
Но урожай липчане вряд ли попробуют.
У парка высадят 32 дерева. В «Зеленхозе» говорят, что сейчас самая подходящая для посадки погода — пошли дожди, а ночи уже прохладные.
Плоды у этих яблонь маленькие, вязкие, для еды не пригодные. Но цветут яблони красиво. Липчане уже видят такие деревья на склоне у театра и у Комсомольского пруда.
Ранее у Быханова сада росли тополя. В ноябре 2022 года 46 сорокалетних деревьев снесли, а вместо них высадили 52 молодых тополя. Но большинство из них не прижились. И теперь на месте погибших тополей появились яблони. Погибли, кстати, не все молодые деревца, те, что выжили, решили оставить.
Тополя, как известно, значительно выше яблонь. Деревья разного размера будут некрасиво смотреться рядом. В «Зеленхозе» предположили, что высокие деревья будут кронировать, добиваясь одинаковой высоты с яблонями.
