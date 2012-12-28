Все новости
Общество
469
50 минут назад
5

На улице Гагарина будут яблони цвести

Но урожай липчане вряд ли попробуют.

У Быханова сада сотрудницы «Зеленхоза» высаживают яблони сорта «Скарлет».








У парка высадят 32 дерева. В «Зеленхозе» говорят, что сейчас самая подходящая для посадки погода — пошли дожди, а ночи уже прохладные.

Плоды у этих яблонь маленькие, вязкие, для еды не пригодные. Но цветут яблони красиво. Липчане уже видят такие деревья на склоне у театра и у Комсомольского пруда.



Ранее у Быханова сада росли тополя. В ноябре 2022 года 46 сорокалетних деревьев снесли, а вместо них высадили 52 молодых тополя. Но большинство из них не прижились. И теперь на месте погибших тополей появились яблони. Погибли, кстати, не все молодые деревца, те, что выжили, решили оставить.



Тополя, как известно, значительно выше яблонь. Деревья разного размера будут некрасиво смотреться рядом. В «Зеленхозе» предположили, что высокие деревья будут кронировать, добиваясь одинаковой высоты с яблонями.
Комментарии (5)

Житель
14 минут назад
Сажать надо "антоновку, а для скарлет есть Техас.
Ответить
Задолбали
18 минут назад
Да да. А после кронирования год-два постоят и засохнут.Интересно какой деятель додумался молодые пирамидальные тополя кронировать?
Ответить
Ну уж
19 минут назад
Липчане все равно попробуют. И не сомневайтесь.
Ответить
Да
27 минут назад
Яблони красивые. И они ещё у гипермаркета "Линия". Но не следовало бы чередовать м тополями. Добавили бы новые тополя.
Ответить
Елена
43 минуты назад
давно пора кронировать тополя, а не сносить их, и делать их по высоте одинаковыми.
Ответить
