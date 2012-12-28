Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Ночью сгорел «Форд Фокус»
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
Энергетики поставили в очередь устранение порыв на улице Октябрьской
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
Читать все
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В Грязях двое подростков попались на кражах
Происшествия
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
Энергетики поставили в очередь устранение порыв на улице Октябрьской
Общество
За полгода липчане оформили 2014 ипотечных кредитов
Экономика
5163 жителя Липецкой области пострадали от клещей
Здоровье
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Ночью сгорел «Форд Фокус»
Происшествия
Читать все
Общество
719
51 минуту назад
6

«Это треш какой-то!»

В «Елецком» устраняют коммунальную аварию. Вода отключена в нескольких домах.

Накануне в микрорайоне «Елецкий» прорвало сеть водоснабжения. Читатель GOROD48 рассказал, что сначала вода из-под асфальта текла несильно. Жители района позвонили в водоканал, но оперативно на сообщение энергетики не отреагировали.

«Все началось со вчерашнего дня. Небольшие ручьи из-под асфальта текли. Оставили заявку вчера. Никто на это не отреагировал, к сожалению, сегодня вечером это привело к таким последствиям. Затопило стройку. Вода дотекла до конца микрорайона. Ливневки не справляются, потому что напор воды очень сильный», — рассказал свидетель аварии.

До того, как произошла авария, в районе прокладывали трубы.

«Работники трубы тянули. Траншея была глубиной 3,5-4 метра примерно. Траншею полностью затопило. Посмотрите, как сильно течет вода, это треш какой-то!», — рассказал другой житель «Елецкого».


В компании «РВК-Липецк» GOROD48 пояснили, что утечка произошла на сетях водоснабжения диаметром 450 миллиметров. Из-за аварийных работ холодная вода отключена в домах на улицах Артемова, 1а, 1, 3, 3а и Осканова, 2, 4.

Подвезти воду обещали к дому № 1 на улице Артемова.

UPD: в 11.34 энергетики сообщили, что восстановилили холодное водоснабжение. 
порыв
2
1
4
0
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей Б
11 минут назад
Добрый день, "Елецкий"! Скучно без вас было, больше недели новостей не было...
Ответить
Что говорить
11 минут назад
О старых микрорайонах,когда в новых такая беда..Зима впереди...
Ответить
Э
15 минут назад
Покупайте и дальше в этом курятнике жильё, и будет вам счастье))))
Ответить
Алексей
16 минут назад
Это ягодки цветочки будут потом.
Ответить
Житель
18 минут назад
ТекЁт, колхоз
Ответить
й
31 минуту назад
По электроснабжению выводы сделали? Посадили должностных лиц?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить