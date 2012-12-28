Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
51 минуту назад
«Это треш какой-то!»
В «Елецком» устраняют коммунальную аварию. Вода отключена в нескольких домах.
«Все началось со вчерашнего дня. Небольшие ручьи из-под асфальта текли. Оставили заявку вчера. Никто на это не отреагировал, к сожалению, сегодня вечером это привело к таким последствиям. Затопило стройку. Вода дотекла до конца микрорайона. Ливневки не справляются, потому что напор воды очень сильный», — рассказал свидетель аварии.
До того, как произошла авария, в районе прокладывали трубы.
«Работники трубы тянули. Траншея была глубиной 3,5-4 метра примерно. Траншею полностью затопило. Посмотрите, как сильно течет вода, это треш какой-то!», — рассказал другой житель «Елецкого».
В компании «РВК-Липецк» GOROD48 пояснили, что утечка произошла на сетях водоснабжения диаметром 450 миллиметров. Из-за аварийных работ холодная вода отключена в домах на улицах Артемова, 1а, 1, 3, 3а и Осканова, 2, 4.
Подвезти воду обещали к дому № 1 на улице Артемова.
UPD: в 11.34 энергетики сообщили, что восстановилили холодное водоснабжение.
