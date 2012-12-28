В «Елецком» устраняют коммунальную аварию. Вода отключена в нескольких домах.

Накануне в микрорайоне «Елецкий» прорвало сеть водоснабжения. Читатель GOROD48 рассказал, что сначала вода из-под асфальта текла несильно. Жители района позвонили в водоканал, но оперативно на сообщение энергетики не отреагировали.«Все началось со вчерашнего дня. Небольшие ручьи из-под асфальта текли. Оставили заявку вчера. Никто на это не отреагировал, к сожалению, сегодня вечером это привело к таким последствиям. Затопило стройку. Вода дотекла до конца микрорайона. Ливневки не справляются, потому что напор воды очень сильный», — рассказал свидетель аварии.До того, как произошла авария, в районе прокладывали трубы.«Работники трубы тянули. Траншея была глубиной 3,5-4 метра примерно. Траншею полностью затопило. Посмотрите, как сильно течет вода, это треш какой-то!», — рассказал другой житель «Елецкого».В компании «РВК-Липецк» GOROD48 пояснили, что утечка произошла на сетях водоснабжения диаметром 450 миллиметров. Из-за аварийных работ холодная вода отключена в домах на улицах Артемова, 1а, 1, 3, 3а и Осканова, 2, 4.Подвезти воду обещали к дому № 1 на улице Артемова.UPD: в 11.34 энергетики сообщили, что восстановилили холодное водоснабжение.