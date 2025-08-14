Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области

4-летняя девочка получили ожоги 70% тела.

В июле этого года в реанимационное отделение детской областной больницы поступила 4-летняя девочка с ожогами 70% тела II степени после контакта с борщевиком Сосновского. Министр здравоохранения региона Анна Маркова рассказала, что девочка забежала в заросли борщевика, когда играла в прятки.Врачи провели ребенку инфузионную терапию для восстановления водно-электролитного баланса, а для профилактики инфицирования ран — антибактериальную терапию.«Полное выздоровление наступило через три недели, но на 40% пораженных участков осталась гиперпигментация (изменения цвета кожи)», — сообщили в больнице.Борщевик опасен своим соком, он содержит вещества обладающие фотосенсибилизирующими свойствами — они делают кожу более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению. После контакта с соком и при воздействии солнечного света человек может получить тяжелые ожоги.