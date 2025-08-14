Все новости
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада
Общество
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора
Происшествия
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Под видеонаблюдением окажется большинство избирательных участков Липецка
Общество
Житель Липецкой области осужден за организацию нарколаборатории
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
«БелАЗ» сняли с постамента на улице Ферросплавной
Общество
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
МегаФон обнулит трафик на сайты новостей
Бизнес
Происшествия
1003
55 минут назад
2

Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области

4-летняя девочка получили ожоги 70% тела.

В июле этого года в реанимационное отделение детской областной больницы поступила 4-летняя девочка с ожогами  70% тела II степени после контакта с борщевиком Сосновского. Министр здравоохранения региона Анна Маркова рассказала, что девочка забежала в заросли борщевика, когда играла в прятки.

photo_2025-08-14_14-22-07.jpg

Врачи провели ребенку инфузионную терапию для восстановления водно-электролитного баланса, а для профилактики инфицирования ран — антибактериальную терапию.

«Полное выздоровление наступило через три недели, но на 40% пораженных участков осталась гиперпигментация (изменения цвета кожи)», — сообщили в больнице.

Борщевик опасен своим соком, он содержит вещества обладающие фотосенсибилизирующими свойствами — они делают кожу более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению. После контакта с соком и при воздействии солнечного света человек может получить тяжелые ожоги.
борщевик Сосновского
ожоги
0
8
1
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
35 минут назад
Какая жесть, бедный ребёнок!!! Борщевик на участках надо уничтожать! Детей учить, как он выглядит!
Ответить
Нервная мать
35 минут назад
Не встречала борщевик в нашей области. А в Тульской его полно. Хотя раньше никто не рассказывал о таком растении никогда.
Ответить
