Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Ночью сгорел «Форд Фокус»
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
Энергетики поставили в очередь устранение порыв на улице Октябрьской
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В Грязях двое подростков попались на кражах
Происшествия
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
Энергетики поставили в очередь устранение порыв на улице Октябрьской
Общество
За полгода липчане оформили 2014 ипотечных кредитов
Экономика
5163 жителя Липецкой области пострадали от клещей
Здоровье
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Ночью сгорел «Форд Фокус»
Происшествия
Происшествия
369
32 минуты назад
2

Частная врезка лопнула на улице 9 Января

Из-за аварии все выходные улицу Студеновскую заливал поток воды.

Все выходные улицу Студеновскую заливало водой. Как выяснилось, она хлестала из порыва на улице 9 Января — поток воды стекал вниз у Христорождественского храма.

photo_2025-08-10_22-51-47 (2).jpg+2025-08-11-11.40.04.jpg

— Порыв произошел на частной врезке. Устранять его в таких ситуациях должен собственник сетей, — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».
порыв водопровода
0
2
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Прэлесно!
3 минуты назад
А отключить врезку до устранения аварии какая религия не позволяет???
Ответить
Ель Сибирская
9 минут назад
Нельзя как нибудь штрафовать собственников частных сетей чтобы быстрее шевелились? Все выходные рекой течет водопроводная вода. Кто будет оплачивать потери?
Ответить
