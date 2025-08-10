Частная врезка лопнула на улице 9 Января

Из-за аварии все выходные улицу Студеновскую заливал поток воды.

Все выходные улицу Студеновскую заливало водой. Как выяснилось, она хлестала из порыва на улице 9 Января — поток воды стекал вниз у Христорождественского храма.— Порыв произошел на частной врезке. Устранять его в таких ситуациях должен собственник сетей, — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».