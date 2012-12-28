Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Новоделами недовольны горожане.
Старые чугунные ограждения с орнаментами заменены на новые. И если на «горбатом» мосту у ограждения какой-то узор есть, то ограждение моста на улице Первомайской оказалось безликим. На ремонтируемом мосту у Комсомольского пруда тоже сперва установили обычный забор. Но тут уже и мэр Роман Ченцов предложил его заменить.
— С инженерной точки зрения там все хорошо, а с эстетической? И с точки зрения сохранения культурного наследия? Это какие-то новоделы! Надо сохранить исторический облик центральной часть города, — заявил Борис Понаморёв, добавив, что получил по этому поводу немало замечаний от горожан.
Он предложил или отреставрировать и вернуть старые ограждения, или найти решение, чтобы все ограждения мостов были выполнены в одной концепции.
